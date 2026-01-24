35歲男BMI標準仍患脂肪肝 被醫生警告60歲後恐洗腎 改吃3大超級食物擊退內臟脂肪

【脂肪肝】體重沒超標、BMI正常並不代表身體健康。一名35歲男子雖然BMI指標正常，不過卻被驗出患有脂肪肝、腎功能轉差，更被醫生警告如病情持續惡化，60歲時恐將面臨洗腎的命運。後來，他聽從醫生建議，從3大方向改善自己的生活習慣，最終成功在3個月後逆轉病情，腎功能及脂肪肝均獲大幅改善。

35歲男BMI標準仍患脂肪肝 被醫生警告60歲後恐洗腎

腎臟專科醫生洪永祥在Facebook專頁發文指，內臟脂肪（Visceral Fat）跟手臂和大腿的皮下脂肪完全不同，它們深深嵌入腹腔、肝臟、腸道與內臟周圍。有醫學研究指出，內臟脂肪會引發炎症反應、胰島素阻抗與代謝混亂，而這些病理機轉正是心臟病、中風、脂肪肝、慢性腎臟病甚至癌症的重要誘因。據權威醫學期刊《Biochemical Pharmacology》的評論指出，內臟脂肪積聚與心血管代謝疾病病理密切相關，其介導的脂肪細胞肥大、低氧、發炎與纖維化反應，是導致代謝異常的核心原因。

洪永祥醫生分享一個病例，一名35歲男子本身在一間科技公司擔任專案經理，而且有長期久坐、飲食偏好外食與高油炸食物等習慣。他身高173cm，體重只有72公斤，BMI也在正常範圍內，但腰圍常常突破90cm。終於在某次健康檢查，腹部超聲波顯示他患有明顯的脂肪肝，而且肝功能指數偏高（GPT/ALT 升高）、空腹血糖與胰島素阻抗升高、腎小球過濾率（eGFR）嚴重下降只有58分，還出現了蛋白尿。進一步腹部CT掃描後，發現內臟脂肪面積遠高於同齡標準值。

洪醫生指，儘管男子體重不胖，但內臟脂肪積聚早已導致肝臟過度負擔，並對血糖代謝與腎功能造成不良影響，目前處在糖尿病前期合併慢性腎衰竭第三期。洪醫生指，身體代謝一年會比一年老化，內臟脂肪會一年一年增長。他警告男子指，若不下定決心努力改變生活習慣，可能不到60歲就會需要洗腎。後來該名男子非常認真遵照洪永祥醫生提供的3大方向改變生活習慣，3個月他的腹圍快速下降，蛋白尿消失，腎功能恢復到80分以上，並成功改善脂肪肝。

如何改善脂肪肝，擺脫內臟脂肪？

改善脂肪肝｜飲食調整

洪永祥醫生指，想要消滅內臟脂肪，除了運動，吃對東西才是關鍵。根據多項醫學研究，他列出以下3大改善脂肪肝，對抗內臟脂肪的超級食物：

1. 綠茶與黑咖啡

根據 2018年《Nutrients》雜誌的研究，綠茶中的兒茶素（EGCG）能抑制脂肪分解酶，減少脂肪吸收，並增加能量消耗。 黑咖啡中的綠原酸能幫助血糖穩定，減少胰島素波動。洪永祥醫生建議每天飲用500ml的無糖綠茶或黑咖啡。

2. 特級冷壓初榨橄欖油

研究顯示，攝取大量橄欖油，能有效降低腹部肥胖。橄欖油含有豐富的單元不飽和脂肪酸與橄欖多酚，具有強大的抗發炎能力。建議每天早晨空腹飲用20ml，或是在涼拌菜中大量使用，這能幫助身體代謝有害脂肪。

3. 熟番茄（茄紅素）

根據2015年一項研究，連續2個月每日補充番茄汁的女性，其腰圍與內臟脂肪量明顯下降。 茄紅素是脂溶性的，且加熱後更容易被人體吸收。與其生吃番茄，不如煮成番茄湯或加入橄欖油拌炒，效果翻倍。

改善脂肪肝｜規律運動

研究顯示，中等強度有氧運動（如快走、游泳、騎單車）每週≥150 分鐘，可顯著降低內臟脂肪量，若能搭配適量阻力訓練效果更佳。強度很重要，散步2小時是沒用的，要做到運動至微喘。身體脂肪的減少會使內臟脂肪同步下降，這是預防心、肝、腎病變最直接的干預方式之一。

有氧運動 ：每週5次×30 分鐘

：每週5次×30 分鐘 阻力訓練：每週2–3次（例如：深蹲、啞鈴和彈力帶等等），進階者可加入 HIIT（高強度間歇訓練）

改善脂肪肝｜睡眠與壓力管理

睡眠不足會提升飢餓荷爾蒙（ghrelin）與降低飽足荷爾蒙（leptin），進而促進脂肪堆積。建議每晚6–8小時深度睡眠，白天可進行進行正念冥想、或腹式呼吸訓練以降低壓力荷爾蒙可體松（cortisol）水準，有助於改善內臟脂肪代謝。不用花錢，不用運動到氣喘吁吁，連續3個月放下你的手機，11時前就入睡，好好的睡覺是一個不用花錢花體力的養身方法。

資料來源：腎臟專科醫生洪永祥

專家履歷：洪永祥醫生

台灣腎臟科專科醫生、現任台灣三軍總醫院總院(內湖院區)腎臟科兼任門診醫生。

延伸閱讀：醫生推介6大護腎食物 必飲1種咖啡 這樣喝最有效

