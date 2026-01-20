棄高薪闖加沙戰火救人 吳少彬醫生獲頒中大傑出校友獎：盼為受災者帶來改變

擁有急症科及麻醉科兩項專科資格的吳少彬（Ben Ng）醫生，過去曾放下醫院高薪工作，自願深入戰火中的加沙走廊，在極端環境下為傷患進行急救手術，盼為受災者帶來改變。他這種以行動實踐人道醫療精神，早前更獲香港中文大學頒發傑出校友獎。

吳少彬醫生獲頒中大傑出校友獎 曾為救人再讀6年麻醉科

香港中文大學醫學院公布頒發「傑出醫科校友獎」予吳少彬醫生（Dr. Ben Ng）。吳醫生於2000年畢業於香港中文大學醫學院，擁有涵蓋外科、家庭醫學、兒童健康、老年醫學、皮膚科及熱帶醫學等多項醫生資格和研究生學歷。然而，他考取這些資格並非為了追求名望，而是為了裝備自己，以更好地應對人道主義實地工作的複雜挑戰。

吳少彬醫生的行醫之路充滿傳奇色彩，他早於1997年曾在日本修讀日本現代史，並接觸了許多有趣的人與事，他亦因此領悟到：「做人要活在當下。」畢業後，他在香港公立醫院急症室工作多年，隨後便投身無國界醫生的人道救援工作。他回憶道：「急症室的工作經驗雖然很有用，但當遇到病人真的需要做手術時，自己卻無能為力。」為了能更全面地拯救生命，回港後他毅然選擇進修麻醉科，用6年時間重新接受訓練，只為累積更多臨床經驗，最終成為急症科及麻醉科的雙專科醫生。

待儲備足夠的知識及信心後，吳醫生多年來曾先後服務於無國界醫生、紅十字會和HIS基金會，專門前往醫療基礎設施匱乏的地區提供救生醫療服務。除了海外任務，他還曾擔任香港政府飛行服務隊的空中醫療官十餘年，並作為國際SOS的隨行醫生，在國內外的高風險和偏遠地區提供緊急醫療服務，守護傷病者。

棄高薪闖加沙戰火救人 盼為受災者帶來改變

2024年，吳醫生前往南蘇丹執行任務，作為當地一家醫院唯一的麻醉科醫生，他在一個月內協助完成了300多例手術。而2025年，他前往戰火連天、基礎設施崩潰且資訊不流通的加沙地帶，並在物資極度匱乏的情況下，他為傷者提供創傷救護和手術，致力減少受災者的痛苦，為他們帶來改變。他堅定地表示：「在未來的日子，準備每一年參加一次人道救援工作，以幫助更多的人。」

摯友太太眼中的他：無私無懼仁醫

對於吳醫生的無私奉獻，身邊人有著最深的體會。其摯友、眼科專科醫生鄧維達坦言：「我由中一已經認識阿Ben，再一起進入醫學院。他一直無畏無懼，好用心做一個好醫生，『施比受更有福』，希望他繼續過一個充實而有意義的人生。」而吳醫生太太、精神科專科醫生黃穎勤亦表示：「他是一個無私、無畏無懼的醫生。」

謙稱不覺得偉大 只想做個有趣的醫生

儘管承擔了許多風險，挽救了無數生命，但吳醫生從未追求名利。相反，他常常談到他的病人、他的同事，以及醫學必須服務於最需要的地方這份信念。吳醫生畢生的事業不僅為中大醫學院增光添彩，他的人生道路更充滿了勇氣、深切的人文關懷和不懈的奉獻。對於獲獎，吳醫生謙虛地表示：「從來不覺得自己偉大，只可以說是走一條不一樣的路，希望別人記得我是一個活得比較有趣的醫生。」

資料來源：香港中文大學醫學院

延伸閱讀：社福界登記護士課程開放報名 修畢課程可發還學費 即睇3院校申請資格/方法｜附登記護士/註冊護士薪酬分別

---

相關文章：

公營醫療費用減免2026年全面調整 一文即睇涵蓋範疇/申請資格 入息上限如何計算？

中大研心臟手術止痛新方案 注射美沙酮術後疼痛減6成 效力持久不上癮

前列腺癌｜中大醫學院研前列腺癌新療法 手術時間減半 8成患者可即日出院

香港中醫醫院正式分階段投入服務 一文即睇4大預約方式 首年可享低至7折優惠