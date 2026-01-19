傷腎習慣｜每天愛喝這飲料 26歲女恐需終身洗腎 醫生拆解年輕人洗腎5大病因

一名26歲OL因每天愛吃1類飲品，某天加班因呼吸困難送院，意外發現她出現嚴重腎衰竭，經治療後恐需終生洗腎，讓她大呼：「我還這麼年輕，為甚麼我的腎臟就這樣沒了？」對於年輕人洗腎的風險，有醫生拆解當中常見的5大病因，更指出有5大傷腎習慣，恐對腎臟進行「雪上加霜式的集體謀殺」。

傷腎習慣｜每天愛喝這飲料 26歲女恐需終身洗腎

腎臟專科醫生洪永祥在Facebook專頁表示，26歲女子小涵因為工作業績關係需早出晚歸，因此每天均會喝2杯台式手搖飲料減壓，惟近半年卻開始出現臉部浮腫情況。直至某天在辦公室深夜加班，她突然出現呼吸困難，「肺部像溺水一樣喘不過氣」，於是被同事送往急症室。

當時負責治療的洪醫生對小涵的母親指，小涵的「腎功能已經完全衰竭，尿毒素指數破表導致肺水腫，現在必須立刻插管、緊急洗腎，否則會有生命危險。」得知壞消息的母女在急症室走廊抱頭痛哭。媽媽邊哭邊拍著她的背說：「妳才26歲，以後日子要怎麼辦？」小涵淚流滿面地問醫生：「我只是愛喝飲料、愛熬夜，我還這麼年輕，為甚麼我的腎臟就這樣沒了？」

洪醫生事後指，小涵數年前已出現蛋白尿症狀，估計當時已患上慢性腎絲球炎，卻一直從未求醫接受治療，加上長年熬夜、愛喝台式手搖飲料，導致這場不可挽回的悲劇，恐需接受終身洗腎的命運。

拆解年輕人洗腎5大病因 哪些生活習慣最傷腎？

對於年輕人洗腎的病因，洪醫生根據PubMed上數十篇權威醫學論文，整理出全球40歲以下年輕人洗腎的5大病因與5大壞習慣：

年輕人洗腎5大病因：

第5名：原因不明的慢性腎臟病

根據2019年《The Lancet Global Health》 的研究指出，在全球某些特定區域（如中美洲農民、南亞勞工），許多年輕人在沒有糖尿病和高血壓的情況下出現集體腎衰竭。 研究顯示，這與長期暴露於高溫環境導致的慢性熱傷害有關，加上脫水與重金屬暴露就會更加嚴重。例如一個勤奮的工人，在沒有充足供水的情況下連續在高溫工廠幹活，體內的廢物排不出去，腎臟直接長期缺水快速老化。除了常見工作運動中暑熱衰竭急性腎損傷外，長期酷熱缺水一樣造成找不出原因的慢性腎衰竭，若加上長期藥物濫用掛鉤，尤其是中草藥與非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）的過量使用，更會造成間質性腎炎。

第4名：高血壓相關腎病變 (Hypertensive Nephrosclerosis)

根據2023年《Hypertension》 雜誌的一項大規模追蹤研究顯示，早發性高血壓（40 歲前發病）若未妥善控制，導致末期腎病的風險是正常人的3.5倍。年輕人的血管彈性好，耐受力佳，亦不會量血壓，高血壓往往完全無症狀，等你意識到時，腎臟的微血管已經嚴重破壞了。另外，年輕化常與肥胖及睡眠呼吸中止症有關。脂肪壓迫血管，加上夜間反覆缺氧，讓腎臟血管24小時處於高壓狀態。

第3名：早發性糖尿病腎病變

根據2022年《Diabetes Care》雜誌的一項全球性研究顯示，在北美、南亞與拉丁美洲，這已成為年輕洗腎的第3大甚至第2大誘因。高血糖會導致腎絲球毛細血管基底膜增厚，引發大量的蛋白尿。 腎臟就像一個精密的濾水器，長期高血糖讓這個濾網「焦糖化」，變脆、變硬，最後直接破裂喪失功能。

第2名：腎絲球腎炎 (Glomerulonephritis, GN)

根據2021年《Nature Reviews Nephrology》的綜述，IgA 腎病變是全球最常見的原發性腎絲球腎炎。 這是一種自體免疫異常。當你感冒、喉嚨痛時，身體產生的免疫球蛋白A (IgA) 會錯誤地堆積在腎絲球，引發發炎。 如果你發現感冒後尿尿變紅（洗肉水色），這就是腎臟正在發炎。

第1名：先天性或遺傳性腎臟疾病

這是全球40歲以下的人洗腎的最主要原因，在歐美與日本的統計中佔比高達30-50%。根據2020年《The Lancet》 關於遺傳性腎病的報導，這類疾病通常是基因注定的硬傷。常見類型包括以下幾種：

多囊性腎臟病 (ADPKD)：腎臟像長滿了水泡，水泡會隨年紀增長變大，最後把健康的腎組織擠扁通常50歲以前已經有一半的人在洗腎了。 艾柏氏症候群Alport Syndrome一種遺傳性腎炎：除了腎衰竭，常伴隨聽力與視力受損。 先天性腎臟發育不良：這類患者往往從出生時腎臟過濾器就比別人少或是膀胱輸尿管逆流等。早期診斷（例如 20 歲時就知道自己多囊腎）可以透過精準飲食控制，積極保護殘餘腎功能將洗腎時間延後10到20年。甚至一輩子不用洗腎。

導致年輕人洗腎的5大壞習慣

洪醫生指，以上因素當然是導致年輕腎臟腎衰竭的主因，但是除了疾病，現代人的精緻飲食與忙碌生活方式越來越往傷腎的方向發展，以下是5大傷腎的壞習慣，大家可多加留意：

第5名：長期熬夜與睡眠不足

根據2017年《Kidney International》 研究，每天睡眠低於5小時，腎功能下降速度顯著增快。夜間是腎臟調控血壓與排除特定廢物的關鍵時刻，熬夜對代謝與免疫力造成很大的傷害，更容易感染與發炎。

第4名：極端高蛋白飲食

根據2020年《Nephrology Dialysis Transplantation》分析，過量攝取蛋白質（超過 2g/kg/day）會造成腎絲球超濾過壓力。如果你本來就有潛在的IgA腎炎，這種吃法會加速腎臟報廢。若是要開始長時間高蛋白飲食，請先確定你的腎功能是正常的。

第3名：止痛藥與成藥的濫用

根據2020年《Journal of Clinical Medicine》文獻，長期服用NSAIDs止痛藥會抑制前列腺素分泌，導致腎臟血流量驟降。

第2名：重鹹、重口味的外食習慣

鈉離子超標會引發高血壓與痛風發作加速腎衰竭。根據2023年《Nutrients》雜誌研究，超加工食品中的高磷與高鈉，會直接造成腎臟發炎與血管硬化。

第1名：含糖飲料當水喝（高果糖糖漿）

高果糖飲料在任何年紀都是傷腎第一元凶，除了肥胖與糖尿病，根據2019年《JASN》研究證實，果糖代謝產生的尿酸，會像碎玻璃一樣摩擦你的腎小管，引發慢性間質發炎。

資料來源：腎臟專科洪永祥醫生

專家履歷：洪永祥醫生

台灣腎臟科專科醫生、現任台灣三軍總醫院總院(內湖院區)腎臟科兼任門診醫生。

