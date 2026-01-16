北上注意｜內地鼻病毒病例急增 沒疫苗特效藥 3類人感染恐致肺部併發症

【鼻病毒】中國疾病預防控制中心公布，內地近期的「鼻病毒」（Rhinovirus／HRV）感染陽性率明顯上升，成為僅次流感的主要呼吸道致病原。到底鼻病毒與流感相比，傳播力、症狀和引發重症的風險有甚麼分別？有甚麼方法可以預防感染？

鼻病毒｜內地病例急增 3類人感染恐致肺部併發症

中疾控近日發文指，民眾到門急診求醫的疑似感冒個案當中，鼻病毒檢測陽性率有所上升。在部分南方省份，驗出鼻病毒的比例甚至超過呼吸道合胞病毒（RVS），僅次於流感病毒。

鼻病毒是甚麼？傳播力有多強？

中疾控專家醫生指出，鼻病毒又稱人鼻病毒，它並非新型病毒，早在1956年就被發現，因適宜在鼻腔環境生存得名，在成人和兒童身上都極為常見，是引發傷風感冒的主要病原體之一。尤其在兒童的急性上呼吸道感染當中，多達30%-50%病例都是由於鼻病毒引發。目前已知的鼻病毒種類超過170種。

鼻病毒傳播能力較強，主要通過飛沫和接觸傳播。病毒在室溫可存活數小時，因此如果觸摸到有殘留病毒的門把手、餐具、玩具等物件後接觸口鼻，就可能受到感染。

鼻病毒感染有甚麼症狀？與流感、RSV有何分別？

鼻病毒、流感病毒和呼吸道合胞病毒（RSV）都是常見呼吸道感染原。北京大學人民醫院呼吸與危重症醫學科副主任公丕花醫生拆解各自的症狀差異：

鼻病毒 流感 呼吸道合胞病毒（RSV） 主要感染人群 成人和兒童都會受感染 成人和兒童都會受感染 常見於2歲以內的兒童 症狀 為上呼吸道症狀為主，包括鼻塞、流清涕和打噴嚏，全身不適症狀較為輕微。多數不會發燒，少數情況可能會有低燒，伴隨輕微咳嗽，兒童出現發燒的機會較高 全身症狀包括發燒3-5日甚至引發高燒、頭痛、骨痛、身體乏力等 流鼻涕、低燒、咳嗽等，嬰兒也可能出現喘氣明顯、哮鳴音 危險程度 嬰幼兒、老人和免疫力低下者，可能引發較嚴重的併發症 症狀較重，長者和小孩容易引發心肌炎或肺炎 嚴重者可出現呼吸困難

疾控中心則指，鼻病毒感染潛伏期為1-3天，多數健康人士感染後可在7-10天自行痊癒，但嬰幼兒、老人和免疫力低下者，仍可能引發較嚴重的併發症，包括下呼吸道感染，哮喘發作與慢性阻塞性肺病急性惡化。一旦發燒持續多過超3天、精神不佳、氣促胸悶，或嬰幼兒出現脫水的情況，務必盡快就醫。

抗生素對鼻病毒無效！如何預防感染？

疾控中心提醒，如果感染了鼻病毒，患者應多加休息並注意補水。鼻塞時可用生理鹽水或海鹽水洗鼻，室內濕度保持50%-60%。有需要時可根據具體症狀服用感冒藥以紓緩病情。但抗生素，或者特敏福等抗流感藥均對鼻病毒無效，呼籲民眾不要自行胡亂服藥。

專家同時指出，鼻病毒目前無特效藥及疫苗，預防方法只能以非藥物方法為主：

勤洗手

注意室內常通風

避免與患者密切接觸

不共用個人物品

注意家居清潔

注意增強抵抗力

感染者應戴上口罩，咳嗽或打噴嚏時用紙巾遮掩口鼻，以減低交叉感染風險。

