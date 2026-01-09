癌症治療｜末期肺癌患者續命3年不復發 醫生解構免疫治療功效 適用18種癌症副作用較輕

在不少人心中，「癌症」仍然是令人聞之色變的字眼，被認為是不治之症。事實上，隨著醫療科技的進步，癌症治療已不再局限於傳統的手術、化療或電療及標靶治療。臨床腫瘤科專科醫生鄭志堅接受《星島頭條》訪問表示，免疫治療的出現，為患者帶來新曙光，不單止有機會「減期」，甚至令癌細胞完全消失。

末期肺癌患者續命3年不復發 醫生解構免疫治療功效

鄭志堅醫生分享，曾有一位78歲的末期肺癌患者，癌細胞已擴散至肺膜及淋巴，經生物標記檢查後，為他安排免疫治療配合化療。經過四個療程後，腫瘤奇蹟般地消失，隨後他再接受兩年維持性免疫治療，檢查後仍然看不到癌細胞，至今三年過去，身體狀況穩定，癌症沒有復發。這案例證明了免疫治療不僅是醫學上的突破，更是延續生命的關鍵。

免疫治療適用於18種癌症 應用範圍持續擴大

免疫治療是利用人體自身的免疫系統來治療癌症。鄭醫生指：「人體免疫細胞本身具備識別、攻擊異常細胞的能力，而攻擊前會先做『認證』。但癌細胞會『偽造身份證』，透過偽裝欺騙免疫細胞，讓免疫細胞誤以為癌細胞是『自己人』而停止攻擊。」而免疫治療中最常用的免疫檢查點抑制劑，能恢復免疫系統辨別癌細胞的能力，讓它們直接攻擊癌細胞。

要判斷是否適合用免疫治療，第一，要視乎對應的癌症種類與期數，第二是生物標記檢測結果。在開始免疫治療前，醫生有機會為患者進行生物標記PD-L1蛋白檢測以制定最合適的治療方案。鄭醫生舉例指：「晚期肺癌可以使用免疫治療，若PD-L1表達水平比較高，可單獨使用免疫治療，若低表達或陰性則需要配合化療。」經過10年來不斷發展，免疫治療由最初只適用於黑色素瘤，目前所適用的癌症，已擴大至18種之多，包括肺癌、乳癌、頭頸癌、子宮內膜癌、膀胱癌等常見癌症。

免疫治療輔助 成早期癌症治療新趨勢

最初，免疫治療主要用於晚期或轉移性癌症，但近年已逐步應用於早期病人，作為術前或術後輔助治療。鄭醫生以早期三陰性乳癌為例，在手術前使用免疫治療作為前導性治療，能夠縮小腫瘤、減少切除範圍，保留乳房的外觀及減少淋巴清掃等手術併發症。「首要目標是預防擴散，第二是縮小腫瘤，第三是做完手術後觀察藥物的反應，再決定是否需要調整藥物，從而減低復發率。」

臨床數據顯示，乳癌患者在術前加入免疫治療聯合化療，腫瘤在術後達到病理完全緩解的比例可達六成半，即約70%的乳癌患者在手術後檢查無發現任何殘留癌細胞，治療成效顯著。此外，將免疫治療納入輔助療法能顯著延長第二、三期三陰性乳癌復發時間並提升整體存活率，患者的五年存活率由81%提升至86%，實在令人鼓舞。

免疫治療副作用較化療輕微

傳統的化療可能會影響多個器官，出現掉髮、噁心、疲勞等副作用。而免疫治療並非直接透過藥物去殺死癌細胞，對正常細胞的影響較少，副作用亦較輕微。鄭醫生亦提醒：「有時候免疫系統被過度刺激的時候，有機會誤攻自身組織，就好像免疫系統病那樣，出現皮膚反應、腸胃不適及內分泌失調，少數患者可能出現肝酵素升高或腎功能異常。」若出現副作用，醫生有機會使用藥物控制，絕大部分患者仍能接受治療。

免疫治療配合電療 未來將大大提升治癒率

免疫治療仍然有很大的突破空間，鄭醫生指，未來的發展方向，將重點研究免疫治療怎樣配合其他治療，例如電療，以提升治癒率。「電療電死癌細胞後，激發大量癌症抗原產生。這時候，免疫系統認出這些抗原，並大量生產殺死癌細胞的淋巴細胞。這些淋巴細胞，更會走到身體其他地方，殺死未接受電療的癌細胞，就好像隔山打牛般，大大提升治療效果。」

冀政府擴大資助範圍

免疫治療雖然為無數癌症患者點燃希望，但對於經濟有困難的患者，實在難以負擔。目前關愛基金資助未覆蓋全部免疫治療藥物，眼看著不少患者，錯失最佳的治療時機，鄭醫生寄望政府的關愛基金能夠放寬免疫治療藥物的援助，擴大癌症患者的資助範圍，讓更多癌症患者能及時使用免疫治療，重拾健康有質素的生活。

