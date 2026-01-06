胰臟癌｜男子腹脹易累揭患胰臟癌 半年拒治療腫瘤大30% 醫生籲及早做1事存活率增至80%

胰臟癌是本港致命癌症的第四位，素有「癌王」之稱，早期症狀不明顯，待發現時已屆晚期，存活率不高。有醫生分享案例，指有患者確診早期胰臟癌，拖延治療半年後驚覺腫瘤由6mm長到8mm，生長速度十分驚人。醫生呼籲，只要及早做1事，5年存活率可提高8倍；胰臟癌腫瘤的生長速度到底有多快？

胰臟癌｜男子腹脹易累揭患胰臟癌 半年拒治療腫瘤大30%

胃腸肝膽科醫生林相宏在個人Facebook分享案例，一位60歲男患者有嚴重家族糖尿病史，父母及兄長均為糖尿病患；近期易感到疲倦、冒冷汗，上腹部偶有悶脹感覺，食慾尚可但體重緩慢下降；患者家人警覺其症狀符合胰臟癌3大警號：

腹脹

糖尿病

體重下降

患者求醫後，發現患嚴重糖尿病，空腹血糖高達200mg/dL、糖化血紅蛋白（HbA1c）達13%，透過胰臟內視鏡超聲波發現6mm腫瘤；患者起初抗拒切片手術與糖尿病治療，認為「自己沒怎樣」，故延誤治療半年。半年後在家人的堅持下再次檢查，經內視鏡超聲波切片檢查後，發現腫瘤已從6mm長至8mm，6個月內長大了3成，確診為胰臟癌，患者終於同意接受手術。

胰臟癌治療｜「早期篩檢」存活率飆升8倍

很多人以為，胰臟癌一旦出現症狀時再治療會非常困難，且超過8成都無法進行手術，5年存活率只有約10%。但林醫生解釋，只要腫瘤在1cm內被發現，5年存活率可增加至80%，飆升8倍；他呼籲，定期做早期篩檢以增加存活率。他分析，胰臟癌生長速度存在差異，早期篩檢十分重要：

按照60歲男患者的案例，其早期腫瘤生長緩慢，半年6mm長大到8mm。

有文獻指，早期胰臟癌腫瘤要超過200日，才會長到2倍大；

晚期胰臟癌腫瘤生長很快速，僅約60日就可長到2倍大，故晚期患者的病情易急轉直下。

胰臟癌徵兆｜胰臟癌6類常見症狀 腹痛/皮膚㾗癢也要小心

胰臟癌有何症狀？根據本港醫管局資料，胰臟癌是本港第4號致命癌症。胰臟位於腹腔深處，在胃部與大小腸等器官後面，導致當出現胰臟癌時，其位置較隱蔽難發現，加上胰臟癌初期病徵並不明顯，不少病人到胰臟癌晚期才察覺患病，影響生存率。即使胰臟癌可以進行手術切除，復發的風險也比一般癌症高。若出現以下徵狀，有機會是患上了胰臟癌：

上腹部出現與飲食無關的持續疼痛，並會反射至背部

食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象

出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色

體重短時間內銳減

上腹部出現固定、堅硬的腫塊

腹水

胰臟癌患者較常出現以下併發症：

黄疸

當腫瘤擴大壓迫神經，腹痛會加劇

嚴重體重下降，進食情況差的病人可能需要鼻胃管餵飼或靜脈輸入營養補充品

胰臟癌成因｜10類人患胰臟癌風險較高

胰臟癌成因是甚麼？甚麼人易患胰臟癌？醫管局指，胰臟癌的成因仍未完全明瞭，有可能是胰臟的細胞變異增生。大部份的胰臟癌指的是來自胰管上皮細胞的腺癌。胰臟癌較常發生於65歲以上人士身上，此外，以下10類人風險也較高：

種族：黑人的風險較高

性別：男性比女性有更高風險

抽煙：吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍

糖代謝異常：糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險

超重：超重的人有較大風險

飲食：長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌

化學品：長期接觸殺蟲劑後、石油或染料

感染幽門螺旋桿菌：患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍

遺傳性胰臟炎：遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見

慢性胰臟炎：常與胰臟癌一同發現，但不一定是導致胰臟癌的原因

預防胰臟癌｜5大方法減胰臟癌風險

醫管局指，改變一些生活方式有助降低罹患胰臟癌的風險：

戒煙：吸煙的煙霧中含有致癌物質，可以破壞DNA調節細胞的生長

保持健康的體重：體重過高增加患上胰臟癌的機會，如果需要減肥，建議採取漸進和健康的方式，以達到目標

經常做運動：適量的運動可以減少患上胰臟癌的機會

健康飲食：多進食水果，蔬菜和低動物脂肪食品可以减少患上胰臟癌的風險

避免接觸危險化學品，或使用適當安全措施

