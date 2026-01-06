寒流來襲易致心肌梗塞/中風猝死 醫生3個高危時間點 必保暖1部位護心血管

【寒流襲港】冬季季候風將於今日（6日）抵港，最低氣溫僅12度。每次寒流來襲，坊間間中會出現猝死個案。有醫生解釋，冬季的低溫天氣容易引發心肌梗塞、中風和猝死，更指出有3個高危病發時間點！

寒流襲港易致心肌梗塞/中風猝死 醫生揭3個高危時間點

營養功能醫學專家劉博仁近日在個人Facebook專頁分享，每次寒流來襲時都會出現猝死案例，劉醫生警告，別以為長者是高危族才需要擔心，低溫是心臟的隱形殺手，易導致心肌梗塞、中風，嚴重更可能猝死，而關鍵在於「溫差巨大」的瞬間而非「一直很冷」的時候。他特別點名日常中的3大高危時間點：

冬季3個高危猝死時間點：

早上起床：早晨剛從溫暖的被窩起身接觸到冷空氣時。 室內外轉換：從開著暖氣的室內走到室外。 洗澡前後：洗澡時脫去衣物，或是洗完熱水澡突然接觸到冷風時。

寒流襲港｜5招防猝死/護心血管

劉醫生指出，上述時間點會令體溫出現劇烈變化，讓血管在短時間內經歷「放鬆、劇烈收縮」的過程，極易誘發斑塊剝離或血管破裂。他提醒，只要掌握正確的習慣，就能大幅降低風險，建議如下：

1. 實行「慢速起床法」

早晨切忌「彈跳式」起床，醒後先在被窩裡活動手腳，讓身體暖暖身、坐起來，披上外套再下床，避免直接暴露於冷空氣中。

2. 嚴守頭頸部保暖

頭頸血管密集，散熱極快。出門時必戴帽及圍巾，頸部保暖能減少冷風刺激頸動脈，抑制交感神經過度反應。

3. 調整運動時間

寒流期間避免晨運（清晨5-7點低溫時段運動），最好待日出氣溫回升後進行，並延長暖身時間至平常兩倍，讓血管有足夠的時間適應。

4. 規律服藥監測血壓

三高患者絕不可擅自停藥，因為冬天血壓易波動劇烈，建議早晚測量，出現異常時立即求醫、調整藥物。

5. 定時補充暖水

冬季不易感口渴，但仍需定時飲用暖水，稀釋血液黏稠度。避免過燙的熱飲及過量酒精，酒精散熱快、會加速失溫。

寒流襲港｜為甚麼冬天易有心肌梗塞/中風猝死？

劉醫生指，人體是一個恆溫系統，當遇冷時，身體為了維持核心體溫，會啟動一連串的生理防禦機制，卻會對心血管系統造成巨大壓力。天冷引發心血管疾病，可以歸納為以下3個因素：

血管劇烈收縮 ：冷空氣刺激皮膚的神經末梢時，交感神經會極度興奮，導致全身血管收縮。血管突然變窄而血流不減，血壓瞬間飆高。對高血壓或血管硬化者，可能造成血管內壁受損，甚至引發斑塊破裂。

：冷空氣刺激皮膚的神經末梢時，交感神經會極度興奮，導致全身血管收縮。血管突然變窄而血流不減，血壓瞬間飆高。對高血壓或血管硬化者，可能造成血管內壁受損，甚至引發斑塊破裂。 血液濃稠度增加： 低溫會令身體減少排汗，若水分攝取不足，血液會變得黏稠。同時血小板活性增強，凝血功能變活躍，血液更易凝結成塊（血栓）。如果血栓堵塞心臟，會導致即心肌梗塞；血栓堵塞腦部即致缺血性中風。

低溫會令身體減少排汗，若水分攝取不足，血液會變得黏稠。同時血小板活性增強，凝血功能變活躍，血液更易凝結成塊（血栓）。如果血栓堵塞心臟，會導致即心肌梗塞；血栓堵塞腦部即致缺血性中風。 心臟負荷加劇：為維持體溫，心臟需更用力跳動。血管收縮增加阻力，加上心跳加速，使心臟耗氧量大增。若冠狀動脈已有狹窄，可能引發心絞痛或致命心律不整。

心肌梗塞不只胸痛 有8徵兆速求醫

心臟病是港人10大死因的第3位。根據本港醫管局資料，急性心肌梗塞（AMI）即是普遍稱為「心臟病發」，可危及生命。心肌梗塞通常是由動脈粥樣硬化和冠狀動脈血栓引起的，而沒有血液供應的心肌就無法正常運作，並開始壞死。

急性心肌梗塞症狀

典型症狀：心口痛和胸部不適，有時更會延伸到下顎和左臂，冒汗和呼吸困難。

非典型症狀：如消化不良和頭暈。

有時，心臟驟停亦可能是急性心肌梗塞的首發症狀。

急性心肌梗塞併發症

併發症：心肌壞死和功能失效，嚴重時會導致心源性休克和急性心臟衰竭。壞死的心肌可導致心律不正或心臟結構破裂而造成的心包填塞、急性二尖瓣倒流或急性心室間膈缺損。所有這些情況都有即時生命危險及增加中風或其他器官衰竭的機會。

長期影響：患者心臟受到不同程度的損傷，急性心肌梗塞的倖存者其患上慢性心臟衰竭、心律不正和中風等的風險會增加。

資料來源：營養功能醫學專家劉博仁、醫管局

