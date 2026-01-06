本港45%女性長者患骨質疏鬆 港大醫學院破解運動強化骨骼之謎 開創治療新方向

【骨質疏鬆/骨折】港大醫學院研究團隊近日取得突破性發現，成功解開運動維持骨骼強健的關鍵機制；此突破性發現為開發模擬運動效益的新型藥物開創全新方向，有望成為骨質疏鬆症患者、長者及行動不便者的未來治療方案。研究成果已發表於國際知名期刊《Signal Transduction and Targeted Therapy》。

本港45%女性長者患骨質疏鬆

據資料顯示，本港65歲或以上女性中，高達45%患有骨質疏鬆症，男性則有13%；在2005年至2018年期間，因跌倒入院總數超過33萬宗，骨質疏鬆症隨人口老化問題在香港尤為嚴峻。

港大醫學院臨床醫學學院內科學系研究團隊利用小鼠模型及人類幹細胞進行深入探索，發現骨髓中的間充質幹細胞上一種特殊蛋白質「Piezo1」。這種蛋白質的功能如同的「運動感應器」，能偵測來自身體活動的機械訊號，幫助維持骨骼強健。Piezo1的作用如下：

當身體活動激活Piezo1時，能減少骨髓脂肪堆積，促進新骨形成。

當身體缺乏Piezo1，則會釋放炎性訊號，促使幹細胞轉化為脂肪細胞，侵佔骨組織空間，加劇骨質流失、阻礙新骨形成。

此發現為長者及因體弱、受傷或慢性疾病而無法運動的病人，提供了全新的治療方向。領導研究的港大醫學院內科學系講座教授徐愛民指：「透過激活Piezo1訊號通路，我們有望模擬運動帶來的益處，即使在缺乏實際運動的情況下，也能讓身體產生類似運動時的生理反應，從而達到同等的強骨護骨效果。」

參與這項研究的法國團隊負責人Eric Honoré教授認為，這為傳統物理治療之外提供了極具前景的新策略，未來可望為臥床或行動不便的高危人群提供針對性治療，減緩骨質流失並降低骨折風險。

有望轉化為臨床應用的新療法

研究團隊目前正致力將這些基礎發現轉化為臨床應用，目標是開發新型藥物療法，以保障骨骼健康，提升長者及臥床人士的生活質素。共同領導此研究的王柏樂博士總結道：「通過化學方式激活Piezo1通路，可幫助維持骨骼質量，支持患者維持獨立生活的能力。」

骨質疏鬆症有何病徵？3部位易骨折？

據本港衞生署資料顯示，骨質疏鬆症本身並沒有任何明顯病徵。部份患者可能會出現背痛的情況，大多數患者未必能於早期發現，很多時候直到發生骨折後才會發現患上骨質疏鬆症。

患者可能會出現以下症狀：

因為輕微碰撞、跌倒、甚至咳嗽而導致骨折

最常見的骨折部位包括股骨、脊椎和前臂骨

骨質疏鬆症的患者亦可能因為脊椎骨塌陷，令背部變得彎曲，導致駝背和變矮。

骨質疏鬆症並非只出現於長者或女性身上。根據衞生署資料，以下人士亦是骨質疏鬆的高危族群，過量飲用1類飲品也會增加風險。

骨質疏鬆症高危人士

長者：造骨能力減弱，骨質容易變得疏鬆

女性：一般在停經後，因雌激素停止分泌所致

體型瘦小者

家族中有骨質疏鬆症患者

骨質疏鬆症成因

1. 不良的生活習慣

如吸煙

長期攝取鈣質不足

缺乏維他命D

過量飲用咖啡、濃茶等含咖啡因飲品

過量攝取鈉質(鹽分)

缺乏負重運動

酗酒

2. 疾病因素

女性的雌激素不足，例如因化療、電療或手術而提早停經

男性的睪丸素過低

內分泌失調病症，如甲狀腺機能亢進

服用藥物：長期服用高劑量類固醇藥物。

骨質疏鬆症診斷方法

如屬上述高危人士，可尋求醫生之專業意見，並接受檢查。常見測量骨質密度的 方法有：

雙能量X光吸收測量儀(DEXA)：用於診斷及監察治療的效果。

超聲波儀器(QuantitativeUltrasoundQUS)：只可以作為骨質密度的初步篩驗方法，並不能作為確診工具。

