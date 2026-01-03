地盤工定Office工易患癌？研究證體力勞動者易患2類癌症 風險增近4成

【癌症/職業】體力勞動不等於運動？有醫生表示，在工作上付出勞力不一定對健康有好處，有可能更傷身；體力勞動工作比辦公室工作的久坐族，在某些癌症發病和死亡風險更高。乳癌、大腸癌、前列腺癌等更容易威脅哪些職業或工種？

地盤工定Office工易患癌？研究證體力勞動者易患2類癌症

重症科醫生黃軒在Facebook專頁發文表示，不同職業和勞動量各有罹癌風險，人們很常直覺地認為「只要身體有活動，就是對健康有幫助」，理所當然地認為每天需要走來走去、搬運重物和流汗出力的工作，應該比坐在辦公室一整天的人更健康，癌症風險更低。但長時間、反覆進行且幾乎沒有恢復空檔的工作勞動，其實有可能屬於另一種生理壓力。

黃軒醫生引述一篇在2025年年底發表於《Nature Communications》上，追蹤40萬人、長達27年的大型研究指，工作相關體力活動（Occupational Physical Activity, OPA）可能降低了某些癌症的發生風險，卻也提高另一些癌症的發病或死亡風險。工作相關體力活動意思是為了完成工作而「被迫、長時間、重複性」進行的體力活動，這些不是可自由調整、可休息的休閒運動。研究人員將404,249名、中位年齡41歲的挪威成年人，按工種的勞動型態分成4組。不同工種的勞動量、特徵，及患癌機率差異如下：

4組工種的患癌機率：

1. 低OPA「久坐組」：33%

代表常見的職業：門診醫生、研究型醫生、工程師、IT人員、設計師、研究人員、行政人員、會計、編輯、法務人員及長途車司機。他們活動量最低，屬於典型的久坐一族，因此代謝風險高，需要靠「休閒運動」補足活動量。

2. 中度OPA「行走組」：39%

代表常見的職業：小學或幼稚園教師、醫院行政外勤、導遊、領隊、保安和巡邏人員，以及主要是站立和走動的工廠工人，他們需要長時間站立和走動，雖然活動量高，但不太會搬重物，負重較少，對心肺刺激也有限。

3. 中高OPA「行走＋搬運組」：20%

代表常見的職業：急症室和病房護士、護理照顧人員、倉庫或物流揀貨員、超市或便利店店員、郵差、外勤人員及餐廳內外場。他們的工作內容包括大量步行和間歇性負重，日行數萬步，也需要搬動人和物件或推拉重物，還有工時長和休息碎片化的特徵。

4. 高OPA「高體力勞動組」：8%

代表常見的職業：地盤工人、礦工、隧道工程人員、搬運工、碼頭工人、傳統人力作業的農民和漁民、林業工人和清潔工。他們的工作屬於長時間、高負荷和低恢復，因此心率長時間升高，對於肌肉與關節造成反覆負荷，還可能長時間處於高熱、粉塵、噪音和空氣污染的環境。

體力勞動者比久坐族更易患2種癌症 風險增加39%

研究結果顯示，相較於久坐族，中高體力勞動的工種有助降低以下4種癌症的「發病風險」：

乳癌：中高OPA的風險下降約15%，高OPA的風險顯著降低約23%。 子宮內膜癌：高OPA的風險減低約14%。 大腸癌：高OPA組別的風險降低約13%。 前列腺癌：中高OPA的風險輕微下降約6%。

只要不是久坐，工作的活動量高一點，晚期癌症風險約降4%，但 「總癌症死亡率」並沒有明顯差異。不過，體力勞動比久坐者更易患上以下2種癌症：

食道癌：中高OPA組別的發病風險上升33%。進一步分析後發現，吸煙加上某些工作型態可能放大食道癌風險。 腎癌：中OPA組別比低OPA組別風險上升36%，中高OPA組別的風險大幅增加39%。目前沒有明確生物機制可以完全解釋此情況，但合理推測越耗體力的工作，越容易暴露於粉塵、化學物質和空氣污染的環境，而且長時間流汗和補水不足，會加重腎臟慢性負擔。

黃軒醫生總結，健康從來不是單一因素決定，不久坐固然對預防某些癌症可能有幫助，但高體力工作並不等於防癌的保證，尤其是當工作伴隨以下習慣，罹癌機率反而增加：

工作伴隨煙酒習慣

經常熬夜

需要身處粉塵污染的環境

長期疲勞

補水不足



