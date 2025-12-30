高血壓易致心肌梗塞/腦中風 中醫教6大降壓穴 每日按5分鐘緩解頭痛頸緊

【降血壓】本港有近3成人患高血壓，高血壓又有「隱形殺手」之稱，初期通常無明顯症狀。有中醫指，患者多會出現頸緊頭痛等症狀，而除規律用藥與調整生活習慣外，日常按壓6個關鍵穴位，亦可穩定血壓、緩解頭痛等不適。

高血壓易致心肌梗塞/腦中風 中醫教6大降壓穴

中醫師黃千瑞在個人網頁撰文分享，高血壓患者多數初期無明顯症狀，隨著時間可能出現後頸緊繃酸痛、頭痛、眩暈，嚴重時甚至噁心嘔吐、抽搐昏迷等症狀。美國心臟協會將血壓標準設於130/80 mmHg，旨在提醒患者早發現、早治療。黃醫師指，長期高血壓可能導致血管承受過大壓力而破裂，或管壁組織剝落並堵塞血管，而引發致命併發症：

心肌梗塞

腦血管中風

腎功能衰退

視網膜病變甚至失明

黃醫師解釋，中醫並無「高血壓」病名，其症狀歸類於「眩暈」、「頭痛」、「肝風」等範疇，高血壓的根本在於「肝腎陰陽失調」，標證則為「風、火、痰、瘀」；臨床常見證型包括肝陽上亢、陰虛陽亢等。

6大降壓穴按壓技巧

高血壓患者常有氣血不正常積聚在上身的問題，透過按摩頭部、耳部及下肢「6大降壓穴」，引導氣血往下半身運行，藉此緩解高血壓的不適症狀。

降血壓穴位｜1. 百會穴

位置 ：位於頭頂正中央，兩耳耳尖直上拉一條線、眉間也拉一條線，兩條線的交界處就是百會穴位置。

：位於頭頂正中央，兩耳耳尖直上拉一條線、眉間也拉一條線，兩條線的交界處就是百會穴位置。 按法 ：用雙手指腹按摩，加強按壓穴位點。

：用雙手指腹按摩，加強按壓穴位點。 功效：促進頭部血液循環，緩解頭脹、頭痛。

降血壓穴位｜2. 風池穴

位置 ：位於後頸兩側，髮際與脊椎外側筋之間。

：位於後頸兩側，髮際與脊椎外側筋之間。 按法 ：用雙手指腹同時按壓兩側穴位點。

：用雙手指腹同時按壓兩側穴位點。 功效：促進頭部血液循環，緩解頭脹、頭痛。

降血壓穴位｜3. 降壓溝

位置 ：位於耳背，有一條從上往下的溝位。

：位於耳背，有一條從上往下的溝位。 按法 ：以指尖由上往下按壓，或貼壓一排耳珠。

：以指尖由上往下按壓，或貼壓一排耳珠。 功效：促進頭部血液循環，緩解頭脹、頭痛。

降血壓穴位｜4. 落零五穴

位置 ：位於手背第二、三掌指關節基，向後往手腕方向0.5寸左右。

：位於手背第二、三掌指關節基，向後往手腕方向0.5寸左右。 按法 ：每次3-5分鐘，用指腹指尖輕壓點按穴位。

：每次3-5分鐘，用指腹指尖輕壓點按穴位。 功效：改善頭部血液循環，緩解頭脹、頭痛。

降血壓穴位｜5. 陽陵泉穴

位置 ：小腿外側，腓骨前下方凹陷處。

：小腿外側，腓骨前下方凹陷處。 按法 ：每次3-5分鐘，用指腹指尖輕壓點按穴位。

：每次3-5分鐘，用指腹指尖輕壓點按穴位。 功效：改善頭部血液循環，緩解頭脹、頭痛。

降血壓穴位｜6. 太衝穴

位置 ：位於腳背，腳拇趾和食趾間分叉點，往腳踝方向約2寸寬的位置。

：位於腳背，腳拇趾和食趾間分叉點，往腳踝方向約2寸寬的位置。 按法 ：每次3-5分鐘，用指腹指尖輕壓點按穴位。

：每次3-5分鐘，用指腹指尖輕壓點按穴位。 功效：改善頭部血液循環，緩解頭脹、頭痛。

甚麼是高血壓/高血壓前期？

根據香港2020-22年度人口健康調查顯示，本港15至84歲非住院人口之中，有29.5%患有高血壓；15至84歲人口平均每日進食的鹽分達8.4g，是世衞建議的每日食鹽總攝入量的168%。根據本港衞生署資料，如果血壓上升並持續處於高水平，可能會引致中風、冠心病、心臟衰竭、慢性腎病嚴重的健康問題，甚至導致早逝。

成年人收縮壓持續處於140mmHg或以上，或舒張壓持續處於90mmHg，便是患上高血壓。

若收縮壓處於120至139mmHg之間，或舒張壓處於80至89mmHg之間，則屬於前期高血壓，應多加注意。

高血壓的成因是甚麼？

約90%的高血壓人士患病原因不明。這類高血壓稱為「原發性高血壓」，成因可能與遺傳有關。「原發性高血壓」通常在中年後出現。

另外的10%高血壓人士可能因為其他疾病導致高血壓，如腎病或內分泌失調。這類高血壓稱為「繼發性高血壓」。

高血壓的併發症是甚麼？

患上高血壓而不加以治療或控制，可導致嚴重後果、甚或致命，包括：

冠心病和心臟病發作

心臟衰竭

中風

視網膜血管病變

腎衰竭

資料來源：中醫師黃千瑞、衞生署

延伸閱讀：研究揭1招懶人降血壓操 最快10秒見效 通血管/防心臟病中風

---

相關文章：

全球14億人患高血壓 推薦13種天然食物降血壓 專家公開最佳食用份量

8大飲食貼士降血壓血糖 公開一周餐單逆轉「雙高」 下午必吃這款零食

近30%港人血壓高 營養師教15招天然降血壓 多吃1種水果防中風/心臟病/糖尿病

比吃血壓藥更快！按摩2部位30分鐘即可降血壓 100歲長者也這樣做