大腸癌可預防！5類人宜定期照大腸鏡 一文了解檢查流程/事前準備/飲食重點

大腸癌是本港第3大常見癌症，每年新增病例超過5,000宗，致命率僅次於肺癌。隨著現代人生活習慣改變，大腸癌更有年輕化趨勢。事實上，大腸癌是少數可以透過定期檢查預防的癌症之一。定期接受大腸鏡檢查能在瘜肉演變成癌症前及時發現並切除，有效降低患病風險。

大腸鏡檢查為何對預防大腸癌很重要？

大腸癌（包括結腸癌、直腸癌）是全球常見的惡性腫瘤之一。在本港，大腸癌的發病率與死亡率正在逐年攀升。現時，大腸癌已成為香港第三大常見的癌症，且患者年齡有年輕化之勢。根據香港癌症資料統計中心發布的數據，2023年本港大腸癌新症共錄得5,467宗，其中男性患者佔3,169宗，女性患者則為2,298宗，死亡個案達2,266宗，僅次於肺癌，佔癌症總死亡人數的15.2%。

研究顯示，若能及早發現並治療大腸癌，患者存活率可高達91%。國際間已有充分數據證實，大腸癌篩查能有效降低此病的發病率。以美國為例，當地無病徵人士自50歲起定期接受大腸癌篩查，近年50歲以上人群的大腸癌個案已錄得跌幅。

大腸內窺鏡可直接觀察結腸及直腸黏膜，發現肉眼難以察覺的微小病變，例如腺瘤性瘜肉、潰瘍或早期腫瘤。研究發現，超過90%的大腸癌由腺瘤性瘜肉演變而來，而大腸鏡不僅能直接觀察此類病變，更可即時切除這些潛在癌變風險源，有效中斷癌變進程。此外，檢查時若發現異常組織，可取樣進行病理化驗，進一步提升診斷準確性。相較於大便隱血測試，大腸內窺鏡不僅能檢出癌症，更可發現無症狀的瘜肉，大幅降低漏診風險。

哪些人需要接受大腸鏡檢查？

是否需要接受大腸內窺鏡檢查，可依據以下幾類情況進行評估：

年滿50歲

有腸癌家族史

出現大便習慣改變、血便、腹痛、腹脹、體重減輕或貧血等症狀

患有炎症性腸病

疑似出現大腸瘜肉

市民若出現任何相關症狀，應盡早徵詢專業醫療意見，不應僅依賴網絡資訊自行判斷是否需接受大腸鏡檢查。早期發現與診斷對於大腸癌的治療成效極為關鍵，因此切勿延誤就醫時機。

大腸鏡檢查需要多久做一次？

根據本港衛生署建議，50歲以上且健康狀況良好的人士，每5至10年應接受一次大腸內窺鏡檢查。至於以下族群，則建議將檢查頻率縮短到每3至5年一次：

直系親屬在60歲前曾確診大腸癌的人士

曾切除腺瘤性瘜肉的患者

慢性潰瘍性結腸炎患者

若首次檢查發現數量多或大面積的腺瘤性瘜肉，或瘜肉存在高度異型增生，則需每年進行追蹤檢查。

大腸鏡檢查會痛嗎？檢查時間多久？

現時私家醫院及日間醫療中心進行大腸內窺鏡檢查時，大多數是在麻醉科醫生的監測下進行麻醉，過程舒適且安全性高。患者在整個檢查期間會處於無知覺、無痛楚的狀態。

麻醉科醫生會監控患者的生命跡象，包括心跳、血壓、脈搏、血氧等，並會根據需要適時添加麻醉劑，讓進行內窺鏡檢查的醫生可以專心檢查和治療，也有利醫生能夠更仔細、更全面地檢查大腸內部。

總括而言，大腸內窺鏡檢查全程無痛無知覺，檢查時長亦相對快捷，通常僅需30分鐘至1小時。若對檢查過程存有任何疑慮，可與主診醫生充分溝通，也可向麻醉科醫生詢問檢查的安全性及麻醉相關風險的詳細解釋。

接受大腸鏡檢查前要做甚麼準備？

大腸內窺鏡檢查前需完成以下準備，以確保檢查的有效性與安全性：

1.藥物管理

需主動告知醫生正在服用的所有藥物（含處方藥、非處方藥及營養補充劑），醫生可能會建議暫停服用薄血丸、補血丸、鐵丸、阿士匹靈及糖尿病藥等特定藥物。

2.醫療背景

如實提供既往病史、手術史、過敏史及其他特殊狀況，協助醫生評估健康狀況，制定合適的檢查方案。

3.飲食限制及清腸

檢查前數日需遵從特定飲食限制（如低纖維、清淡飲食），以減少腸內殘留物，確保檢查視野清晰。醫生會處方清腸藥物或瀉劑，囑咐於檢查前一天服用。

大腸鏡檢查後有哪些注意事項？

檢查完成後，由於檢查中使用了鎮靜劑或麻醉藥，建議病人至少在一名成人的陪同下返家。當日宜居家休息，避免獨自活動。

檢查後24小時內，麻醉藥效未完全消退，會暫時影響協調與判斷能力，需避免駕駛、飲酒、簽署重要文件、明火煮食及作出重大決定。飲食方面，除避免進食太硬的高纖維食物外，病人可回復正常飲食。若檢查期間接受瘜肉切除，則需遵從醫囑，在術後十日內暫緩攝取特定高纖維蔬果，以減少對腸道刺激。

術後需多補充電解質及水分，可正常進行日常活動。需留意出血風險，若需離港，應提前與醫生商討應變方案。若出現持續腹痛、出血、發燒、嘔吐等異常情況，請立即致電檢查機構求助，必要時或需返院接受進一步檢查或治療。

撰文：外科專科醫生 劉卓靈



