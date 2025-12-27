講粗口不止可發洩！研究揭1原因可提升體能 助大腦「解除封印」

很多人認為，講粗口（說髒話）是負面行為，會給人留下壞印象。但原來有研究表示，講粗口不但可增強自信及注意力，更有效在進行體力勞動時，提升身體機能！為甚麼粗口竟可幫大腦「解除封印」、提升表現力？

說髒話不止可發洩！研究揭1原因可提升體能

據外媒《The Guardian》報道，早有研究發現，在極限挑戰中（如全力踩單車或將手浸入冰水），參與者在反覆說髒話的同時，亦可以增強力量和耐痛能力。《美國心理學家》期刊發表的研究指出，說髒話可以幫助人們克服心理障礙，增強自信心，令人表現更佳。研究負責人、心理學家Dr Richard Stephens指，人通常會不自覺地克制自身力量，說髒話能幫助集中注意力、增強自信、減少分心，讓人更敢放手一搏。

研究團隊實測192人的「髒話」威力

研究團隊的實驗方法：

192位參與者進行椅子俯臥撐（chair-based push-ups）時，每2秒重複自選髒話或中性詞語

完成後，參與者需填寫心理狀態問卷

參與者的回應表明：

自信心明顯增強

幫助大腦更易進入「心流狀態」（意指完全沉浸、專注和投入於活動本身的心智振奮狀態）

分散了對運動練習的注意力

讓參與者進行椅子俯臥撐的時間延長11%

觸發「去抑制」狀態 助大腦解除「自我限制」的封印

Richard Stephens指，這解釋了說髒話的普遍性，實際上它是一種免費且方便的「工具」，可以在需要提升表現時使用。最新研究表明，說髒話觸發的心理狀態，被稱為「去抑制（disinhibited）」狀態，當人使用禁忌語言時，能暫時擺脫社會規範的束縛，降低自我限制，從而釋放更多身體與心理潛能。

Richard Stephens團隊正進行一項試驗，研究「更具冒犯性」的語言能否帶來更大的身體益處，測試者需要在重複一般或更強烈的髒話同時，將手浸入冰水中再計時。而團隊也正在探索，說髒話提升自信能否應用於其他場合，例如演講或追求異性。

資料來源：《the Guardian》、《美國心理學家》雜誌

