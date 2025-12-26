腎病患者吃感冒藥恐需洗腎？醫揭5大元凶致急性腎損傷 尿變少竟是警號？

對於患有慢性腎病（CKD）的病人來說，急性腎損傷（Acute Kidney Injury, AKI）是一場噩夢，「急性」加上原本的「慢性」，往往導致要洗腎。有醫生列出急性腎損傷的5大成因，原來吃腎病不能吃感冒藥？

醫揭5大元凶致急性腎損傷 尿變少竟是警號？

腎臟專科醫生洪永祥在Facebook專頁發文指，根據 KDIGO（Kidney Disease: Improving Global Outcomes）指引，要判定是否發生急性腎損傷，必須符合以下任何1個條件：

在48小時內，血清肌酸酐（Serum Creatinine, SCr）上升 0.3 mg/dL。

一週內惡化： 在7天內，血清肌酸酐上升至原本基礎值的1.5 倍。

尿量減少（少尿期）： 尿量 < 0.5 ml/kg/h，且持續6小時以上。如果你體重60公斤，每小時排尿少於30cc（大約兩湯匙），且持續6小時沒尿或是尿很少。

洪永祥醫生指，醫學上將急性腎損傷的成因分為3大類：

腎前性（Prerenal）：流入腎臟的血液不足。常見情境是嚴重脫水（肚痌、嘔吐）、心臟衰竭、大出血及休克。如果趕快補水、恢復血流，通常能馬上恢復。 腎性（Renal）：腎臟實質組織（腎絲球、腎小管、間質）受到直接傷害。常見像是亂吃止痛藥造成的毒性、顯影劑傷害、腎臟發炎和自體免疫攻擊。這種損傷通常需要較長時間修復，甚至可能留下永久性的傷害。 腎後性（Postrenal）：例如尿液產生了，但卡在輸尿管、膀胱或尿道排不出去，導致尿液回流，造成腎水腫。常見情境像是前列腺肥大、輸尿管結石及腫瘤壓迫。這種損傷只要把腫瘤拿掉或插導尿管，使尿液管道疏通，腎功能通常會改善。

根據各大醫學中心針對「慢性腎臟病急性惡化（Acute on Chronic Kidney Disease）」的流行病學分析，洪永祥醫生整理出急性腎損傷5大原因排行榜：

急性腎損傷可逆轉 謹記5大警號

洪永祥醫生指，急性腎損傷雖然可怕，但它與慢性腎衰竭最大的不同在於，它是有機會逆轉的，關鍵在於多加留意自己的身體狀況，熟記以下5大急性腎損傷排行榜，在第一時間（48小時內）察覺不對勁，請立刻尋求腎臟專科醫生的協助。

第5名：尿路阻塞（Postrenal Obstruction）

洪永祥醫生分享一個常見案例，一名第4期腎臟病患，最近感冒吃了些感冒藥（含有抗組織胺），結果發現尿量變少、很難解。他以為是年紀大，沒放在心上。但3天後，他完全尿不出來，肚子脹痛，送急診一檢查，肌酸酐從3.0 升到8.0。對於中年以上男性腎臟病患，攝護腺肥大是頭號嫌疑犯。加上感冒藥抗組織胺成分導致膀胱排尿困難，尿液積在膀胱回流衝擊腎臟。對於女性腎臟病患或年輕人，則是腎結石掉下來卡住輸尿管。如果發現排尿困難、尿流變細或單側腰部劇痛，請立刻就醫掃超音波。打通阻塞原因，排尿順暢腎功能就能恢復了。

第4名：顯影劑腎病變（Contrast-Induced Nephropathy, CIN）

為了診斷其他疾病，我們必須使用含碘顯影劑（如心導管、電腦斷層），但這樣對受傷的腎臟來說是有毒的。洪永祥醫生分享，一名腎臟病患因胸悶懷疑心肌梗塞，緊急做了心導管檢查並放置支架。心臟救回來了，但3天後腎臟科醫師指，該名病人的尿變少，腎指數在升。洪永祥醫生說，顯影劑會導致腎血管收縮，並直接毒害腎小管細胞。對於eGFR < 30 的腎友，風險呈現指數級上升。大家在檢查前應告知醫生自己有慢性腎臟病，並在檢查前後補充足夠水分（靜脈輸液為佳）、使用低滲透壓或等滲透壓顯影劑、選擇最小有效劑量，並搭配乙醯半胱胺酸（常見化痰藥）。

第3名：腎毒性藥物（Nephrotoxic Agents）

一名腎臟病患最近痛風發作，不想去醫院，就去藥局買了特效止痛藥。吃了1週，腳不痛了，但人開始水腫、喘不過氣。NSAIDs（非類固醇消炎止痛藥）會抑制前列腺素，讓血液流不進去。某些抗生素（如 Gentamicin）、來路不明的草藥（含馬兜鈴酸）以及常見的護腎良藥RAS 阻斷劑（ACEi/ARB）平時是護腎神藥，但在脫水或生病時，它們會讓腎臟過濾壓過低。洪永祥醫生建議腎臟病患不要聽信偏方、不要吃來路不明藥物、不自己買止痛藥吃，也要在沒有經過醫師同意隨便停藥或加藥。

第2名：感染與敗血症（Infection & Sepsis）

當身體發生嚴重感染（如肺炎、泌尿道感染、蜂窩性組織炎）時，會引發全身性的發炎反應。另外，細菌毒素導致血管擴張，血壓往下掉，導致腎臟灌注不足（引發腎前性AKI）。加上感染導致發炎風暴，發炎細胞激素會直接攻擊腎臟細胞。洪永祥醫生指，為了預防AKI，流感疫苗、新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗和帶狀皰疹疫苗是腎友的護身符。不要忽視小感染，感冒喉嚨痛和傷口紅腫請立刻處理，不要拖成敗血症。

第1名：體液容積不足（Volume Depletion / Dehydration）

慢性腎臟病的病人腎臟調節水分的能力很差。一般人脫水時，腎臟會強力濃縮尿液把水鎖住，但 CKD 病人的腎臟已經喪失了濃縮能力，即使身體缺水，尿液還是稀哩嘩啦地排出去。身體缺水腎臟上游血流枯竭會導致腎細胞缺氧壞死。洪永祥醫生提醒，腎友應注意每日水分的進出平衡狀態，每天觀察尿量與量體重。如果你在一天內體重掉了1-2公斤，就是脫水。如果發生嘔吐、腹瀉、眼眶凹陷或皮膚失去張力彈性，請暫停吃利尿劑，並盡速就醫補水。

資料來源：腎臟專科醫師洪永祥

---

