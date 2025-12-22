38歲男子患腎衰竭4期 醫生教吃3類食物 不靠藥8個月後改善腎功能

不服藥也能逆轉腎衰竭？一名38歲男子常感到疲勞，惟某次在醫院進行健康檢查，結果發現已罹患腎衰竭第四期。在醫生的建議下，他未服用任何藥物，僅透過多吃3類特定食物，8個月後成功改善腎功能。

38歲男子常疲勞體重達95kg 揭患腎衰竭4期

家醫科醫生李唐越在其Facebook專頁發文指出，脂肪不僅會影響體態，更如同一個活躍的內分泌器官，持續釋放發炎因子，使身體長期處於慢性發炎狀態，而腎臟便是最容易受到牽連的器官之一。他分享上述病例指，該名38歲男子從事保險業，身高175cm，體重已達95kg，常常感到異常疲勞，惟某次在醫院進行體檢，結果發現已罹患腎衰竭第四期，且身體發炎指數明顯偏高。

改吃3類食物 成功改善腎功能

男子感到十分困惑，自己只是體重過重，為何腎臟會出現問題？醫生發現，由於工作忙碌、應酬頻繁，他長期攝取高油、高鹽、高糖的飲食，且含糖飲品幾乎不離手。

醫生為他規劃的並非激烈的藥物治療，而是從護腎、抗發炎的飲食方式著手。該男子未使用任何藥物，僅透過飲食與生活調整，八個月後體重逐步下降，發炎狀態與腎臟負擔也明顯改善。具體方法包括：

日常飲食以黑米、紫米等全穀雜糧，取代精製澱粉

攝取多樣色彩的蔬菜，讓植化素成為身體的滅火隊

蛋白質食物優先選擇魚類，減少油炸、滷製及加工肉品的攝取

腎病/腎衰竭初期症狀 留意小便變化

據本港醫管局資料指，腎臟主要功能包括排泄經新陳代謝產生的廢物，協調體內水分、電解物、酸鹼度、血壓等，製造紅血球激素，以及協助製造維他命D。當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，體內廢物累積，引發多種身體功能的問題，有機會演變為慢性腎衰竭。

不過，初期的腎病及慢性腎衰竭徵狀並不明顯，較常出現的症狀如下：

小便帶血 / 茶色尿（血尿） 小便帶泡沫（蛋白尿） 小便混濁（尿感染） 小便赤痛、頻密 小便感困難、不暢順 小便排出小沙石 多尿、尿量減少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮腫 血壓高

腎衰竭4大高危人士 嚴重恐洗腎

根據本港醫管局資料，當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，其排泄體內新陳代謝廢物的功能受損，身體內的廢物會累積，且引發多種身體功能的問題，引發慢性腎衰竭。

當到達末期腎功能衰竭階段，病人須透過透析（洗腎）或腎臟移植，才得以維持生命。當中，患有下列疾病的病人有較高風險患上慢性腎衰竭：

糖尿病 腎小球腎炎，包括紅斑狼瘡腎炎 高血壓 先天性腎病及有腎病家族病歷

資料來源：家醫科醫生 李唐越、醫管局

