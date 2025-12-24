聖誕飲食｜聖誕聚餐易腸胃不適？醫生分享預防食滯/消化不良貼士 4招改善飽滯胃脹

【聖誕飲食】每逢聖誕、新年、情人節等大節日，聚餐、派對、火鍋、到會、自助餐接踵而來。對腸胃來說，這段時間也是全年最忙碌的高峰：進食時間不定、酒精與甜品攝取增加、油膩食物比例偏高，再加上熬夜與壓力，容易引發食滯、消化不良、胃酸倒流，甚至腸胃炎或食物中毒。以下分享一些簡單而有效的策略，讓你不必犧牲節日氣氛，也能大幅減少腸胃負擔。

聖誕飲食｜聖誕大餐易腸胃不適？醫生分享預防食滯/消化不良貼士

不少人習慣「留肚去食」，以為空肚能吃得更盡興，結果在聚會上吃得太急太多，胃部突然被撐大，胃排空速度跟不上，便容易出現胃脹、噯氣、反酸、上腹不適。建議聚餐前一天及當天盡量保持充足睡眠與水分攝取，因為熬夜會加劇胃酸相關症狀，脫水亦會令腸道更敏感。

對本身有胃酸倒流、胃炎、消化性潰瘍、腸易激綜合症的人士，更應預先計劃節日前飲食策略。例如，先了解自己最常觸發症狀的食物（如辣、酒精、咖啡、朱古力、汽水、過於油膩等），設定「可吃少量」的原則。如正服用抑酸藥或腸胃藥，也可先諮詢醫生是否需要在節日期間作短期調整，避免臨場不適影響聚會。

聖誕飲食｜吃聖誕大餐注意飲食順序 免腸胃不適

飲食順序確實有幫助，重點是遵循「先輕後重、慢慢食、分段食」的原則：

到場後，不妨先喝幾口清水或清湯，讓腸胃有時間適應。 接著先吃較清淡的蔬菜或前菜，例如沙律、灼菜、清蒸蔬菜，既增加飽足感，也可減少之後對高油高糖食物的食慾。 之後再進食蛋白質（魚、雞、瘦肉、豆腐）。 最後才是油炸、濃味、甜品與酒精，而且份量宜小。

這個次序的好處是：先用相對溫和的食物「鋪底」，減少胃酸刺激與胃部負荷，亦較不易一開始就攝取大量脂肪與精製糖，令胃排空變慢。

另一個關鍵是進食速度。人體的飽足訊號需要時間傳到腦部，吃得越快越容易不知不覺過量。建議每口多咀嚼，並在主菜與甜品之間刻意稍作停頓，讓腸胃有喘息的時間。此外，盡量避免臨睡前2-3小時進食大餐，尤其是容易反酸的人士，較可避免夜間胃酸逆流與喉嚨灼熱。

聖誕飲食｜哪些食物飲品容易導致消化不良？

引發消化不良的常見「元兇」主要有3類：高脂肪、強刺激及容易產氣或增加胃酸的食物。高脂肪食物如炸物、燒肉、忌廉汁、芝士拼盤會延緩胃排空，令胃脹與飽滯更明顯；辛辣濃味如麻辣火鍋、重胡椒、濃味醬料可刺激胃黏膜，增加灼熱與不適；朱古力、薄荷、咖啡、濃茶、汽水及酒精則可能增加胃酸分泌，或令下食道括約肌變得鬆弛，令胃酸更易倒流。甜品方面，很多節日甜點同時「高糖＋高脂」，配上酒精時更易誘發反酸與噁心。

至於腸胃炎或食物中毒，高風險食物往往與生食、半熟、溫度控制不當、交叉污染有關。常見包括生蠔、刺身、生冷海鮮；未全熟的蛋與禽肉；自助餐或到會中長時間放在室溫的沙律、冷盤、忌廉蛋糕、海鮮；吃火鍋時以同一雙筷子夾生肉再夾熟食，或生熟砧板刀具混用。節日聚餐最常出問題的不是食物本身，而是保存與處理細節：只要溫度或衛生稍有疏忽，細菌或病毒便容易大量繁殖，導致集體「屙嘔」。

聖誕飲食｜紓緩胃脹消化不良消滯建議

若只是一般飽滯、胃脹、反酸，沒有劇烈腹痛、高燒、持續嘔吐，處理以減輕胃部負擔為主。首先應停止進食，改為少量多次飲用溫水；飯後可輕步行10-20分鐘，幫助胃排空，但避免做劇烈運動或立刻躺下。容易胃酸逆流的人士，當晚可把枕頭墊高或稍為抬高上半身睡覺。飲品方面，應避免酒精、咖啡、濃茶與汽水，因為它們常令症狀火上加油。

藥物方面，若症狀以反酸、胸口灼熱為主，可在藥劑師指導下考慮合適的制酸劑或藻酸鹽類；若以胃脹為主，有些人可使用消脹藥或特定腸胃藥作短期緩解。不過，孕婦、長者、慢性病患者（尤其肝腎功能問題）或正在服用多種藥物者，不宜自行長期用藥，最好先諮詢醫生或藥劑師，避免相互作用或延誤真正病因。

聖誕飲食｜屙嘔肚痛腸胃炎如何自救？出現5症狀即求醫

若同時出現腹瀉、嘔吐、腹痛，特別是在進食可疑食物後數小時至一兩天內發作，常見原因是病毒性腸胃炎或食物中毒。家庭「急救」的核心不是止瀉，而是補水與觀察。建議少量多次補充水分及電解質，例如口服補液鹽（ORS）最理想。若一喝就嘔，可每隔數分鐘小口啜飲，待嘔吐減少後再逐步增加。飲食方面先以清淡、易消化為主，例如粥、白飯、麵包、香蕉、清湯、蒸魚或豆腐；避免奶類、油炸、辛辣、酒精及高糖飲品，因為它們可能加重腹瀉或刺激腸胃。

同時要注意隔離與衛生，特別是諾如病毒傳染力很強，家中應勤洗手、避免共用毛巾餐具、消毒常接觸的物體表面，以免一人中招，全家輪流染病。止瀉藥並非人人適合，若懷疑細菌感染、出現高燒或血便，貿然止瀉可能令病原滯留腸道更久，應盡快求醫。

以下屬於需要及早就醫的警號：持續嘔吐不能進水、嚴重或持續加劇腹痛、高燒、血便或黑便、明顯脫水（口乾、尿量大減、頭暈乏力）、孕婦、幼童、長者、免疫力較弱人士或有嚴重慢性病患者。這些情況可能需要靜脈補液、化驗，甚至評估是否需使用抗生素或排除其他急症（如闌尾炎、膽囊炎等）。

聖誕飲食｜腸胃炎預防及治療重點

預防腸胃炎最有效的方式仍是「手部衛生＋食物安全」。處理食物前後與如廁後，用梘液洗手；生熟食物分開處理；火鍋中用作夾生肉及夾熟食的用具要分開；蛋、雞、海鮮務必煮熟；熟食不宜長時間放室溫，特別是到會與自助餐，若擺放時間過長應提高警覺。外出進食時，生冷海鮮屬高風險選擇，腸胃較弱人士在節日也可吃得精緻，但不一定要選擇生食。

治療方面，大部分病毒性腸胃炎以支持性治療為主：補液、休息、清淡飲食，必要時使用止嘔藥、退燒藥或腸胃藥以改善症狀。抗生素並非所有腸胃炎都需要，只有在特定細菌感染或高風險情況下才會考慮使用，應由醫生評估。若症狀持續超過數天、反覆發作，或伴隨體重下降、長期腹瀉、夜間腹瀉、貧血等，便不應只當作「食滯」，需進一步檢查找出原因。

撰文：腸胃肝臟科專科醫生 施婉珍醫生

