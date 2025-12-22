常挖鼻孔可致命？1原因恐致腦膜炎/腦炎 擠暗瘡也高危！

小小壞習慣竟會致命？有醫生分享，腦部感染可引發腦膜炎、腦炎等嚴重後果，其中亂擠暗瘡、挖鼻孔竟齊齊上榜？即看擠暗瘡如何讓細菌突破防線、直闖大腦，危害性命？

常挖鼻孔可致命？1原因恐致腦膜炎/腦炎

神經外科醫生陳品元教授在個人Facebook專頁分享指，腦部感染是指細菌、病毒或其他病原體侵入腦部或腦膜，造成發炎反應。大腦雖有顱骨與血腦屏障保護，但一些常見生活習慣，竟可能讓病原體有機可乘入侵腦部，釀成腦部感染，引發腦炎或腦膜炎等嚴重感染，隨時有致命風險。

腦部感染6大常見原因

腦部感染壞習慣｜1. 經常挖鼻孔

鼻腔內佈滿微血管與神經且距離大腦相近。若以不潔手指或尖銳物品挖鼻孔，易導致鼻黏膜破損、流血，讓細菌趁虛而入，增加顱內感染風險。

腦部感染壞習慣｜2. 亂擠「危險三角區」暗瘡

臉部以鼻子和嘴角連線形成的「危險三角區」，血管直通大腦。若隨意擠壓該區域的暗瘡或粉刺，細菌可能沿血管逆行進入顱內，引發海綿竇血栓或腦膿瘍等嚴重併發症。

腦部感染壞習慣｜3. 拔牙/牙科手術後護理不當

口腔細菌量龐大，進行拔牙、植牙等手術後，若傷口護理不佳或免疫力低下，細菌可經血液循環抵達大腦，心臟瓣膜有問題或免疫力低下患者風險更高。因此，術後應嚴格遵守醫囑：

按時服用抗生素 保持口腔清潔 避免用力漱口或吐口水 若出現持續發燒、劇烈頭痛或意識改變，須立即求醫

腦部感染壞習慣｜4. 頭部外傷未妥善處理

車禍、跌倒或運動傷害造成的頭部撞擊、骨折或穿刺傷，都可能讓細菌直接侵入顱內。開放性頭部外傷必須立即就醫，進行清創並使用預防性抗生素。

腦部感染壞習慣｜5. 耳鼻喉感染延誤治療

中耳炎、鼻竇炎若未妥善治療，細菌可能向內蔓延至腦部。尤其當慢性中耳炎反覆發作、鼻竇炎症狀持續超過3個月未改善，必須提高警覺，積極治療。

腦部感染壞習慣｜6. 免疫力低下或慢性疾病

免疫系統是對抗感染的重要防線，當免疫力下降時，腦部感染風險大增。以下族群感染風險高：

糖尿病患者 / 血糖控制不佳人士 愛滋病患者 接受化療的癌症病人 長期使用類固醇或免疫抑制劑者

陳教授呼籲，腦部感染病情發展迅速，若有任何不適，應盡早尋求專業醫生協助，切勿自行處理。

細菌性腦膜炎是甚麼？即看6大常見症狀

據Apollo Hospital資料顯示，細菌性腦膜炎是由於細菌感染引起的覆蓋大腦和脊髓的保護膜（腦膜）的發炎，嚴重且可能危及生命。如果不及時治療，這種感染會導致嚴重的併發症，包括腦損傷、聽力喪失，甚至死亡。導致這種情況最常見的細菌包括肺炎鏈球菌、腦膜炎奈瑟菌和流感嗜血桿菌。

細菌性腦膜炎的常見症狀

細菌性腦膜炎的症狀發展迅速，通常在數小時到數天內。常見症狀包括：

發燒：高燒通常是最早的症狀之一。 劇烈頭痛：突然而劇烈的頭痛可能與典型的頭痛不同。 頸部狀況：頸部向前彎曲困難，常伴隨疼痛。 噁心和嘔吐：這些症狀可能伴隨頭痛出現。 對光的敏感性：畏光症，即在強光下感到不適，是很常見的。 意識改變：意識模糊、嗜睡或注意力難以集中。

資料來源：神經外科醫生陳品元教授、Apollo Hospital

