38歲男膽固醇超標 不吃藥靠3招1個月逆轉高血脂 吃4種蔬菜超有效

膽固醇超標，不靠藥物可改善？一名38歲男子檢查出膽固醇過高，在醫生的建議下，未服用任何藥物，僅透過3種方法便成功在一個月內降低膽固醇、逆轉高血脂，原來秘密在於多攝取4種蔬菜？

38歲男膽固醇超標 不吃藥靠3招1個月逆轉高血脂

心臟內科醫生陳冠任在節目《小宇宙大爆發》中分享，該名38歲男子中學畢業後移民美國，近日返回台灣時進行健康檢查，結果發現低密度膽固醇高達187 mg/dL，遠超過建議值130 mg/dL以下。醫生建議他在返回美國前，先嘗試透過飲食與運動3種方法進行調整，若一個月後未見改善，再考慮藥物治療。

【同場加映】膽固醇有分好壞？膽固醇超標有何影響？

男子聽從醫囑後，會每日遵循以下3個重點：

多做運動：規律運動30分鐘至1小時，包括打桌球與慢跑 肉類選擇：飲食方面，以魚、雞等白肉為主，幾乎不攝取紅肉 增加4種蔬菜：木耳、椰菜花、洋蔥、番茄。

一個月後，他的壞膽固醇下降約一半，降至90 mg/dL，無需用藥即達到如此顯著成效，讓陳醫生直言：「從未見過有人能在短短一個月的時間內降那麼多」。

6招避免膽固醇超標 餐後做1事5分鐘也有效

除了上述案例中的方法，陳醫生也推介了6大方法，有助避免膽固醇超標：

適量攝取不飽和脂肪：堅果、橄欖油、牛油果 多吃蛋白質：一天最多兩顆蛋、優先選擇白肉，如雞肉、魚肉 多吃蔬菜：西蘭花、木耳、番茄 多喝茶：綠茶、紅茶 定期血脂檢查：一般建議每年體檢一次，若有異常或症狀則每半年一次 吃飽後起身走動：餐後步行5至10分鐘

膽固醇理想水平是多少？膽固醇分好和壞？

根據衞生署資料，膽固醇是脂肪的一種，它是構成細胞壁、膽汁及各種荷爾蒙的主要成分。人體內大部分的膽固醇都是由肝臟製造的，亦可以從肉、魚、海鮮、奶類等源自動物的食物攝取膽固醇。由於膽固醇不能溶解於血液中，因此它會與一種稱為「脂蛋白」的物質結合，方可透過血液循環輸送到身體各部分。

人體內有一種調節膽固醇的機能，能把血液中的膽固醇維持在正常水平。當進食大量高膽固醇的食物後，肝臟所製的膽固醇會自然減少，反之亦然。

有些人在這方面的調節功能失效，在經常進食高膽固醇的食物後，血液中的膽固醇含量會升高，因此必須小心控制飲食，以防產生相關健康風險。血液中膽固醇亦可分為「壞膽固醇」、「好膽固醇」兩類。

低密度脂蛋白膽固醇（壞膽固醇）

理想水平：低於3.4 （低於2.6 mmol/L更為理想）

壞處：會加速血管內脂肪聚積，增加患上冠心病的風險

高密度脂蛋白膽固醇（好膽固醇）

理想水平：高於1.0 （1.6 mmol/L或以上更為理想）

好處：預防血管閉塞和破裂，降低患上心臟病風險

資料來源：《小宇宙大爆發》、衞生署

延伸閱讀：哈佛認證！5種食物降膽固醇最好 醫生首選這種魚 防中風心臟病

---

相關文章：

豬油不是最邪惡？比拼4種動物油脂升膽固醇風險 冠軍竟是早餐常見食物？

吃錯這類早餐膽固醇易超標 營養師推薦一日餐單降膽固醇 堅果1成分抗氧化/護血管

3種健康食物降膽固醇效果差！燕麥功效低？這種保健品也上榜？

高血脂男每日吃1種水果 3個月大降膽固醇 醫生大讚護心水果霸主