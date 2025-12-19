男子胃脹4個月以為胃酸倒流 揭患膽管癌 醫生拆解10大癌症徵兆

經常胃脹，可能是膽管癌的警號？一名男子胃脹長達四個月，原以為是胃酸倒流，就醫後才確診為膽管癌。有醫生拆解10大癌症的常見徵兆，提醒若身體持續出現相關症狀，應提高警覺並及時檢查。

男子胃脹4個月以為胃酸倒流 揭患膽管癌

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其Facebook專頁發文指出，因長期消化不良、胃脹、胃部悶痛，就醫近兩個月被診斷為胃酸逆流。期間雖接受胃鏡檢查並服用胃藥，症狀卻始終未見改善。再過兩個月，他突然出現皮膚與眼睛發黃，即黃疸的症狀，進一步進行腹部超聲波檢查，確診為膽管癌。

膽管癌常見症狀/高危因素

醫生拆解10大癌症徵兆 背痛恐是患胰臟癌？

劉博仁醫生表示，當習慣性的症狀出現變化時，就是一個重要的健康警號。他也整理了10種常見癌症在早期可能出現的徵兆，但也強調，並非每個症狀都代表罹患癌症，然而一旦出現變化就值得進一步檢查：

拆解10大癌症徵兆：

肺癌：持續咳嗽、咳嗽型態改變、胸悶 大腸癌：血便、排便習慣改變、貧血、疲倦 乳癌：乳房或腋下硬塊、乳房形狀改變 肝癌：右上腹悶痛、食慾差、黃疸 前列腺癌：排尿困難、夜尿頻繁 口腔癌：口腔潰瘍久不癒合、口腔內有腫塊 甲狀腺癌：頸部無痛性腫塊、聲音沙啞 胃癌：消化不良持續、上腹不適、體重下降 皮膚癌：痣快速變大、形狀不規則 胰臟癌：上腹或背痛、黃疸、無故消瘦

他提醒，癌症並非一日形成，往往是在微小的警號被忽略一段時間後才被發現，這並非意在引起恐慌，也並非每個症狀都等同於癌症，而是當症狀反覆出現、持續不退，或與以往感受不同時，請務必給自己一次完整檢查的機會。

推介4類防癌食物 每周吃3次這類魚也有效

劉博仁醫生指出，有4類食物經科學研究證實對預防癌症有所幫助，並且能輕鬆融入日常飲食。

1.十字花科蔬菜

此類蔬菜富含異硫氰酸鹽與吲哚-3-甲醇，能有效激活人體自身的解毒機制，促進潛在致癌物質的代謝。

可選擇椰菜花、小棠菜、椰菜、羽衣甘藍等蔬菜，每周至少食用3-5次。烹調時以清蒸、快炒或涼拌方式最能保留其活性成分，建議搭配少量橄欖油以提升脂溶性營養素的吸收效率。

2.菇類

菇類富含β-葡聚醣，能有效活化巨噬細胞與NK細胞，強化免疫系統功能。有研究發現，每周吃菇類≥1次，乳癌風險可降低三成以上。

日常可選擇冬菇、舞菇、杏鮑菇、猴頭菇等品種，建議每天或每周食用3-4次。無論是煮湯、炒菜或燉飯皆適宜，另可將香菇日曬以增加維他命D含量。

3.薑黃

薑黃中的薑黃素能有效抑制體內發炎路徑，降低癌細胞增殖的可能性，並促進癌細胞走向自然凋亡。

每日可攝取1-2克薑黃粉，約半茶匙至一茶匙，加入適合的菜餚或湯品中食用。若搭配黑胡椒或適量油脂一同攝取，能顯著提升人體對薑黃素的吸收效率。

4.Omega-3脂肪酸

EPA與DHA具有抗發炎特性，並能抑制腫瘤血管的生成。攝取充足Omega-3的人，其罹患乳癌、大腸癌與前列腺癌的風險相對較低。

每周食用2-3次深海魚，如三文魚、鯖魚、秋刀魚；素食者則可吃亞麻籽粉、奇亞籽或核桃來補充。

資料來源：營養功能醫學專家劉博仁醫生

專家履歷：劉博仁醫生

台灣營養醫學博士、台灣耳鼻喉科專科及家庭醫學科專科醫生，專長為癌症疾病，例如癌症營養、靜脈營養注射、營養醫學整合包括基因檢測、疾病預防策略。



