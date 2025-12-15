糖尿病男靠2招逆轉病情 4個月減35磅 體重7年不復胖

如何在不依賴藥物的情況下逆轉糖尿病？一名罹患糖尿病的男子透過2種方法，不僅在四個月內成功減去35磅，更有效逆轉糖尿病、穩定控制血糖，甚至保持體重七年未復胖。

糖尿病男靠2招逆轉病情 4個月減35磅

肝膽胃腸科醫生蕭敦仁在節目《健康好生活》指出，該名39歲男工程師當時的他身高167cm、體重85kg（約187磅），BMI高達31，遠超過理想範圍上限24。他因罹患糖尿病遂往醫院求診，檢查發現糖化血色素更高達14，是正常值5.7的兩倍以上。然而，他起初不敢服藥，因為認為一旦開始服藥就需終身依賴，且聽說糖尿病藥物只能控制無法根治，因此希望先嘗試透過2種天然方法改善病情：

醫生表示，他由2018年開始減肥，每周固定上健身房5次、共運動300分鐘，並在每次運動後食用雞胸肉補充蛋白質。經過四個月堅持減肥後，他的體重減去16kg（35磅），糖化血色素降至5.5，成功擺脫糖尿病對健康的威脅，但他謙虛地表示並不覺得自己特別了不起。

直到他近日覆診，他過去7年來始終維持良好體態，血糖控制穩定，還練出結實的六塊腹肌，整體外型蛻變為健康型男。

蕭敦仁醫生，該男子減重落實得非常徹底，相當難得。從這個案例可以看出，規律運動並攝取優質蛋白質，確實是維持體重、控制糖尿病的有效方法。

吃雞胸肉可預防糖尿病？集6大功效！

雞胸肉到底有甚麼營養成分？蕭敦仁醫生指出，雞胸肉營養價值及功效如下：

雞胸肉營養（每100克）：

熱量：117卡路里

蛋白質：23.3g

粗脂肪：1.9g

糖質總量：0g

膳食纖維：0g

碳水化合物：0.6g

維他命A：31I.U

維他命B1：0.2mg

維他命B2：0.1mg

葉酸：5.2ug

維他命B6：0.49mg

維他命C：3.6mg

礦物質

鉀:333mg

鈣:4mg

鎂:31mg

磷:239mg

鐵:0.4mg

鋅:0.9mg

雞胸肉功效：

促進肌肉修復與生長

增強免疫系統

補血、防貧血

維持骨骼健康

促進能量代謝

支持心血管健康

全港糖尿病患者逾70萬 留意8大初期症狀

據本港醫管局的數據顯示，本港約有70萬名糖尿病患者，佔總人口約10%，即每10名港人便有1人是糖尿病患者。糖尿病更有年輕化趨勢，年齡35歲以下人士有2%發病。根據世界衞生組織的準則，如空腹血糖大過或等於7 mmol/L，或餐後2小時血糖高於11.1 mmol/L的人士，則可判斷為患上「糖尿病」。空腹的定義為禁食8小時以上。當中，糖尿病主要可分兩大類型，並會出現以下常見症狀：

第1型糖尿病（胰島素依賴型）

病因：胰臟內製造胰島素的細胞遭受破壞，不能製造胰島素。

原因：與遺傳、自身免疫系統出現毛病或環境因素有關。

第2型糖尿病（非胰島素依賴型）

病因：最常見的類型，體內的胰島素分泌正常或相對些微減少，但胰島素不能發揮功能，病因是身體對胰島素產生抗拒性。

原因：與遺傳、不良飲食習慣、體形肥胖或缺乏運動有關。

糖尿病者初期常見徵狀

經常口渴 小便頻密 感到飢餓 體重下降 容易疲倦 視力模糊 傷口不易癒合 皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢的情況

小心2大糖尿病併發症 嚴重恐中風/截肢

據醫管局資料，糖尿病有機會引起急性或慢性併發症，嚴重者有機會導致截肢或致命風險：

1. 慢性併發症

若糖尿病控制不當，血糖長期偏高，血管和神經系統容易受到損壞，令身體器官長期受損，甚至喪失功能，有致命風險：

腦：腦血管病如中風等

眼睛：視網膜病變、白內障、青光眼

心臟及血管：冠心病、心臟衰竭、高血壓

腎臟 ：蛋白尿、感染、腎功能衰竭

足部：神經病變、血管病變、潰瘍、感染。如下肢潰瘍感染長期不癒者，可能需要截除下肢

2. 急性併發症

急性血糖過低 (血糖少於3.9mmoil/L)：

患者可能出現會出心跳加速、嚴重饑餓、頭暈、眼花、震顫、發抖、冒冷汗、嘴唇、舌頭或手指有麻痺感覺，昏昏欲睡、甚至神智不清

若患者清醒，可服用15克容易吸收的碳水化合物，如方糖/果汁糖3粒、3茶匙砂糖、普通汽水或果汁半杯，徵狀改善後加麵包1小片或餅乾3-4塊

急性血糖過高 (血糖等於或超過15mmoil/L)：

患者可能會呼吸快而深、有噁心、嘔吐、劇渴現象、並引致神智不清或昏迷情況

此時患者應盡快送院醫治

資料來源：、衞生署、醫管局

---

