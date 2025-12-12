淋巴癌徵兆｜女子皮膚泛紅痕癢3個月 求醫揭患淋巴癌 身體現6大徵兆即求醫

【淋巴癌徵兆】皮膚出現痕癢，可能屬於患淋巴癌的警號？有醫生指出，皮膚痕癢除了可能是濕疹或過敏症狀，若持續一段時間未見好轉，可能是身體罹患淋巴癌。他也提醒，若身體持續出現6大徵兆，亦有患淋巴癌的風險。

女子皮膚泛紅痕癢3個月 求醫揭患淋巴癌

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其Facebook專頁發文指出，皮膚痕癢未必只是濕疹問題，一名女病患皮膚反覆泛紅、痕癢，外觀看似濕疹，但即使擦藥、服藥三個月仍無法真正改善，甚至開始出現夜間盜汗症狀，睡到半夜竟會整件衣服濕透，起初還以為是更年期現象。後來到醫院接受進一步檢查，則確診為淋巴癌。

為何淋巴癌會引發皮膚痕癢？他解釋，淋巴癌細胞在活動時會釋放多種發炎介質與細胞激素，例如IL-2、IL-6、TNF-α，這些物質會刺激神經，導致以下多種現象，也使淋巴癌相關的痕癢常具有「深、久、難治」的特性：

深層的痕癢感

擦藥膏效果有限

夜晚特別明顯

全身性或固定區域反覆痕癢

自測淋巴癌6大徵兆 持續這時間不癒合須求醫

淋巴癌除了皮膚痕癢，劉博仁醫生還列出6大症狀，需要提高警覺：

自測淋巴癌6大徵兆：

1.夜間盜汗

睡眠中出汗到整件衣服濕透，是典型的淋巴系統警號。

2.不明原因體重減輕

半年內體重下降超過5-10%，需特別留意。

3.不明原因發燒

體溫時高時低，類似感冒卻非感冒引起。

4.淋巴結腫大、無痛且持續不退

常見於頸部、腋下或腹股溝。

5.全身疲倦、虛弱感

不是熬夜造成的疲乏。

6.皮膚出現反覆不明斑塊、結節或增厚

症狀類似濕疹卻久治不癒。

他提醒，大多數皮膚痕癢當然並非淋巴癌所致，但若久癢不癒並合併以下情況，就不應只視為一般濕疹處理：

痕癢超過4-6周，治療仍無明顯改善

皮膚斑塊範圍擴大或厚度增加

反覆出現紅疹、脫皮或結節

出現夜間流汗

伴隨體重變輕、發燒

淋巴結腫大且無痛感

他進一步說明，多數濕疹或過敏症狀並不嚴重，但若治療後狀況未見好轉，甚至日益異常，或伴隨出現夜間盜汗、體重下降、發燒等症狀，就需要接受更完整的檢查。

推介4類防癌食物 蔬菜首選這4款

劉博仁醫生指出，有4類食物經科學研究證實對預防癌症有所幫助，並且能輕鬆融入日常飲食。

1.十字花科蔬菜

此類蔬菜富含異硫氰酸鹽與吲哚-3-甲醇，能有效激活人體自身的解毒機制，促進潛在致癌物質的代謝。

可選擇椰菜花、小棠菜、椰菜、羽衣甘藍等蔬菜，每周至少食用3-5次。烹調時以清蒸、快炒或涼拌方式最能保留其活性成分，建議搭配少量橄欖油以提升脂溶性營養素的吸收效率。

2.菇類

菇類富含β-葡聚醣，能有效活化巨噬細胞與NK細胞，強化免疫系統功能。有研究發現，每周吃菇類≥1次，乳癌風險可降低三成以上。

日常可選擇冬菇、舞菇、杏鮑菇、猴頭菇等品種，建議每天或每周食用3-4次。無論是煮湯、炒菜或燉飯皆適宜，另可將香菇日曬以增加維他命D含量。

3.薑黃

薑黃中的薑黃素能有效抑制體內發炎路徑，降低癌細胞增殖的可能性，並促進癌細胞走向自然凋亡。

每日可攝取1-2克薑黃粉，約半茶匙至一茶匙，加入適合的菜餚或湯品中食用。若搭配黑胡椒或適量油脂一同攝取，能顯著提升人體對薑黃素的吸收效率。

4.Omega-3脂肪酸

EPA與DHA具有抗發炎特性，並能抑制腫瘤血管的生成。攝取充足Omega-3的人，其罹患乳癌、大腸癌與前列腺癌的風險相對較低。

每周食用2-3次深海魚，如三文魚、鯖魚、秋刀魚；素食者則可吃亞麻籽粉、奇亞籽或核桃來補充。

淋巴癌6大症狀要留神 易喘氣/腹痛也高危？

據本港醫管局資料顯示，淋巴癌為本港第8大致命癌症，發病率排第9，在2021年淋巴癌有1,124宗新增個案。淋巴瘤是淋巴系統的癌病，種類繁多，主要分為2大類：霍奇金氏淋巴瘤、非霍奇金氏淋巴瘤。其中，以非霍奇金氏淋巴瘤在本港最常見，根據香港癌症基金會資料，淋巴癌（非霍奇金氏淋巴瘤）細胞通常在淋巴系統內的淋巴結內擴散，但有時這些癌細胞也可能進入血液，到不同的器官，當中普遍會出現以下症狀：

在頸內、腋窩或腹股溝內有一團不痛的腫塊

夜晚大量流汗、夜晚發燒、全身持續痕癢

食慾不振、體重下降和感到疲累

兒童或許會咳嗽、喘氣或腹痛，甚至腹內會有硬塊

據醫管局資料指，淋巴瘤的成因至今仍未完全了解。但近年研究報告顯示，某些風險因素會增加患淋巴瘤的機會。這些風險因素包括遺傳基因病變、病毒感染 (如感染愛滋病病毒)、輻射、化學葯物及體內免疫系統失常 (如類風濕性關節炎、愛滋病及接受器官移植後接受免疫抑制劑）等有關。

淋巴癌病情分4大階段 經常流汗是警號

根據香港防癌會資料，淋巴癌（淋巴瘤）病情分為4個階段，不同階段的特徵如下：

第1期：

單一個淋巴腺部位患上腫瘤

或單一個淋巴結外器官患上淋巴腫瘤（IE期）

第2期：

在同側的橫隔肌以上患上腫瘤

或以下的兩組或以上淋巴腺部位患上腫瘤

第3期：

橫隔肌以上和以下同時患上兩組腫瘤

或以上的淋巴腺部位患上腫瘤

第4期：

一個或多個淋巴腺外的器官（例如：肝臟、中樞神經系統和骨髓）被腫瘤侵犯。

各期還按有或沒有特定的症狀而分為A或B。無症狀者為A，有以下症狀者為B：體重減輕超過10%以上，經常發熱38ºc以上；經常出汗。

資料來源：營養功能醫學專家劉博仁醫生、醫管局、香港防癌會、癌症基金會

專家履歷：劉博仁醫生

台灣營養醫學博士、台灣耳鼻喉科專科及家庭醫學科專科醫生，專長為癌症疾病，例如癌症營養、靜脈營養注射、營養醫學整合包括基因檢測、疾病預防策略。

延伸閱讀：全球癌症新症年增近2000萬 營養師推介12大防癌蔬菜 這種擊敗洋蔥/西蘭花奪冠！

