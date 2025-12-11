胰臟癌徵兆｜婦人半年暴瘦22磅 求醫揭患胰臟癌 持續出現2大腸胃症狀恐中招

胰臟癌早期沒有明顯症狀，因此要高危人士要更留意身體上的變化。一名70歲婆婆在半年內暴瘦22磅，本以為是腸胃出問題或細菌感染，一檢查卻發現是胰臟癌，病情更已發展第3期，無法做手術切除。醫生警告，若持續出現腸胃問題伴隨1種疾病，很可能是胰臟癌的警號，不要輕忽看待。

胰臟癌徵兆｜婦人半年暴瘦22磅 求醫揭患胰臟癌

胃腸肝膽科醫生林相宏在Facebook專頁分享病例指，該名70歲婆婆最近半年多，進食時容易脹，導致食量越來越小，後來更是一吃就想吐。尤其近3個月以來，晚上除了腹痛，後背也很不舒服，連睡覺時都要彎腰才能稍微入睡，睡眠質素大跌，因此半年來暴瘦22磅。

該婆婆求醫時一開始進行了胃鏡檢查，結果顯示有胃酸倒流和幽門桿旋菌感染，故安排了殺菌治療，也接受了2次腹部超聲音波檢查，報告都是正常的，抽血檢查則發現有嚴重糖尿病。婆婆服藥後發現症狀仍然越來越嚴重，多次換醫生和換藥都沒有改善。婆婆後來轉診到林醫生的診所，他提出有機會是胰臟出問題的可能性，遂馬上安排進行胰臟內窺鏡超聲波檢查，最後果然驗出了胰臟癌，腫瘤超過4cm，已經入侵血管和出現淋巴轉移。由於已到了第3期，婆婆只能先接受化療，希望能縮細腫瘤。

胰臟癌徵兆｜2種腸胃問題持續 恐胰臟出問題

林相宏醫生提醒，如果一直腹痛，吃胃藥都沒有好轉，食慾也越來越差，這些腸胃症狀加上糖尿病，一定要警覺胰臟可能出了問題，盡快求醫進行適當的檢查。

為甚麼這位婆婆胰臟癌已屆第3期，2次腹部超聲波卻仍然顯示正常？林醫生解釋，胰臟在身體最深處， 非常容易因為肋骨和腸氣阻擋，令一般腹部超聲波難以照清胰臟全貌，特別是頭部和尾部。更有研究發現，超聲波不能檢查清楚胰臟的機率高達92.4%；即使先通過其他檢查驗出的早期胰臟癌，再進行超聲波檢查，仍然有超過5成機率找不到腫瘤。至於胰臟內窺鏡超聲波檢查，因為直接深入胃部，緊貼著胰臟表面掃描，排除了空氣、皮下脂肪等各種干擾，因此連最小0.5cm的胰臟癌腫瘤都能看的清楚。

胰臟癌徵兆｜為何糖尿病患更易中招？

林醫生亦曾指出，臨床上有大約7成的早期胰臟癌是沒有任何症狀的，而出現症狀的病人，有8成被診斷時也到了3期以後，已經無法進行手術。糖尿病可能是早期診斷胰臟癌的唯一機會。

他解釋，高血糖和胰臟癌兩者互為因果，胰臟癌會導致胰臟分泌胰島素下降，並且形成胰島素阻抗，引發高血糖。亦有研究發現，在診斷出患上胰臟癌的3年前，病人就可能出現高血糖的徵兆。尤其是50歲以後新診斷的糖尿病患者，如果伴隨體重下跌，未來3年內會有1%風險罹患胰臟癌，風險是一般健康人士的8倍。

胰臟癌徵兆｜胰臟癌一確診恐已晚期 6大徵兆藏危機

根據本港醫管局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於惡性腫瘤位置隱蔽，初期病徵並不明顯，不少病人不幸到了癌症晚期才察覺患病，影響生存率。若出現以下徵狀，有機會是患上了胰臟癌：

上腹部出現與飲食無關的持續疼痛，並會反射至背部

食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象

出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色

體重短時間內銳減

上腹部出現固定、堅硬的腫塊

腹水

如何有效預防胰臟癌？5大方法減風險

醫管局指，改變一些生活方式有助降低罹患胰臟癌的風險：

戒煙：吸煙的煙霧中含有致癌物質，可以破壞DNA調節細胞的生長 保持健康的體重：體重過高增加患上胰臟癌的機會，如果需要減肥，建議採取漸進和健康的方式，以達到目標 經常做運動：適量的運動可以減少患上胰臟癌的機會 健康飲食：多進食水果，蔬菜和低動物脂肪食品可以减少患上胰臟癌的風險 避免接觸危險化學品，或使用適當安全措施

專家履歷：林相宏醫生

台灣胃腸肝膽科醫生、禾馨民權健康管理診所院長

