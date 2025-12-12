Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

癌症徵兆｜伯伯喉嚨痛求醫 一查揭患4種癌症 恐3大壞習慣惹禍

更新時間：11:12 2025-12-12 HKT
發佈時間：11:12 2025-12-12 HKT

【癌症徵兆】喉嚨痛並非小事，更是患癌徵狀！天氣轉涼，不少人都會有「兩聲咳」、偶有喉嚨不適狀況，但千萬不要輕忽此症狀。有醫生分享案例指，有病人因喉嚨痛求醫，始揭發同時患4種癌症，舌癌、甲狀腺癌、腎癌、大腸癌，而患癌主因竟與3個不良習慣有關！

癌症徵兆｜伯伯喉嚨痛求醫 一查揭患4種癌症

癌症是香港的頭號殺手，2023年約有26.2%的死亡人數死於癌症。耳鼻喉科醫生陳亮宇近日在個人Facebook專頁發布影片分享個案，有一位伯伯某天因為喉嚨痛求醫，經過一系列的精密檢查後，竟同時確診舌癌、甲狀腺癌、腎癌、大腸癌4種癌症。陳醫生指伯伯的身體如常、看似「有練過，且有規律的運動習慣，惟一直有3個不良習慣：

  1. 吸煙
  2. 飲酒
  3. 嚼檳榔

陳醫生推測，煙酒、檳榔都是誘發多種癌症的頭號殺手，因此伯伯以上的壞習慣有機會是患有多種癌症的主因。可幸的是在積極治療下，伯伯已順利康復。他提醒，切勿輕忽吸煙、飲酒的習慣對健康的累積傷害，如果喉嚨、頸部感覺不舒服，切勿忽視，早發現、早治療才是關鍵。

舌癌、甲狀腺癌病徵全面睇 沙聲/頸部硬塊要注意

持續的喉嚨痛可能是舌癌（口腔癌）、甲狀腺癌症狀之一。根據本港醫管局資料，舌癌/甲狀腺癌有以下常見症狀：

 

口腔癌有何常見症狀？

根據本港醫管局資料，舌癌屬口腔癌的一種，而口腔癌會蔓延，且對生命構成威脅；長期吸煙、咀嚼煙草、過量喝酒或咀嚼檳榔都有機會引致口腔腫瘤。因此一旦發現口腔組織出現異常現象，就應立即找醫生或牙科醫生作詳細檢查，尋求適當治療。口腔癌患者或會出現以下5大症狀：

  • 潰瘍長期不癒，表面組織壞死脫落並向周圍擴展，形成中間凹陷或表面凹凸不平的腫塊。
  • 口腔疼痛，且無故或容易出血。
  • 面部忽然局部麻痺。
  • 頜骨突然腫脹，牙齒無故鬆脫。
  • 頜下或頸部淋巴無故腫脹。

甲狀腺癌有何常見症狀？

甲狀腺位於頸部前面咽喉下面，呈蝴蝶狀，屬於內分泌組織，負責分泌甲狀腺素，以調節新陳代謝、血糖、心跳和腎功能等。當甲狀腺的細胞異常增生，舊細胞又未曾死亡，細胞便會不斷堆積，形成癌腫瘤。其發病過程很緩慢，由癌細胞出現到發病可能歷時數年；也正因如此，患者有機會在多年後再次復發，所以必須定期跟進。

甲狀腺癌的早期徵狀並不明顯，可能使人忽略或以為是其他疾病。較常見的徵狀包括以下5種：

  • 撫壓頸部前端時發現無痛硬塊，並日漸增大
  • 聲音持續沙啞
  • 頸痛或喉嚨痛，有時連耳朵也感到痛楚
  • 吞嚥或呼吸困難，有壓迫感
  • 持續咳嗽，但沒有其他感冒跡象

另外，持續的喉嚨痛或不適感，同時可能是喉癌及食道癌症狀之一；特別是吸煙、喝酒習慣者，如果症狀超過2周還未痊癒，且伴隨聲沙、吞嚥困難、頸部腫塊等，需立即求醫。 

資料來源：耳鼻喉科醫生陳亮宇醫管局—口腔癌醫管局—甲狀腺癌

