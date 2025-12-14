每日吃3種低脂食物減肥 25歲女胰臟大面積壞死 醫生拆解原因

不少女士為了減肥瘦身都會控制飲食，不過內地一名女子為了極速減肥，每日堅持只吃3種低脂、低碳的「健康」食物，半年後卻因此劇烈腹痛入院，最終揭發胰臟已大面積壞死，嚴重更會致命。到底為何只吃低脂「健康」食物，亦會出現致命風險？

25歲女為極速減肥 每日只吃3種低脂「健康」食物

據內媒《澎湃新聞》報道，內地一名25歲網紅為求快速瘦身，持續半年每天只進食白烚雞胸肉、西蘭花和薯仔，儘管體重顯著下降，但身體卻發出嚴重警報，其後更因劇烈腹痛入院。經送院後檢查，發現她的胰臟已出現大面積壞死，情況危急。

醫生指，此極端飲食方式看似「清淡」，實則嚴重擾亂胰腺與膽囊的分泌節律。因為胰臟分泌胰液需脂肪刺激，長期極低脂飲食會導致胰液淤積，當胰蛋白酶原在胰臟內被異常激活，就會「自己消化自己」，引發急性胰臟炎，嚴重可致命。

醫生警告，若出現持續性劇烈上腹痛（疼痛常向後背放射），並伴有噁心、嘔吐等症狀，必須立即求醫。因為急性胰臟炎可能會惡化為重症，不容忽視。

除了極端飲食，臨床上胰臟炎主要有以下成因：

胰臟炎有何常見成因？

1. 膽結石堵塞

這是最常見的誘因。膽囊中的細小結石可能掉入並堵塞膽總管與胰管的共同通道，導致膽汁反流入胰管，從而觸發胰臟炎。

2. 高血脂

當血液中的三酸甘油酯指標嚴重超標時，大量脂肪顆粒會阻塞胰臟的微血管。這些脂肪分解後產生的游離脂肪酸具有毒性，會直接損傷胰臟細胞。

3. 過量飲酒

酒精會直接刺激胰液過量分泌，同時引起胰臟出口的括約肌發生痙攣，導致胰液排出受阻，引發炎症。

如何保護胰臟健康？

醫生提出4大守護胰腺健康的建議：

1. 堅持飲食均衡

脂肪與碳水化合物同為人體必需的營養與能量來源，不可完全摒棄。任何極端的飲食模式都潛藏健康風險，均衡攝取才是長久之道。

2. 避免暴飲暴食

應規律三餐，特別要避免從長期節食突然轉為高油高脂的大餐，給予消化系統足夠的緩衝與適應時間。

3. 管理基礎疾病

定期體檢，積極處理膽結石等問題。密切監測血脂水平，若三酸甘油酯超標，須在醫生指導下進行藥物或生活改善。

4. 嚴格限制飲酒

最好戒酒，以減少對胰腺的直接刺激與損傷。

如何安全減肥？關鍵在控制總能量攝取

減肥的核心非「吃得越少越好」，而要控制總能量攝取。建議在每日能量總需求基礎上，平減少500-1000kca，一般推薦男性每日攝取1200-1500kcal，女性1000-1200kcal的限能量平衡飲食。

中國衛健委發布的《成人肥胖食養指南（2024年版）》建議營養素比例為：脂肪佔總能量的20%-30%，蛋白質佔15%-20%，碳水化合物佔50%-60%。早午晚3餐能量比例建議為3：4：3。可循從以下4大原則：

定時定量，規律進餐：重視早餐，不漏餐。晚餐建議在5時至7時之間完成，之後除飲水外不再進食。 戒零食飲料：控制隨意進食零食、喝含糖飲料，避免宵夜。 進食時細嚼慢嚥：有助增加飽腹感，自然減少總食量。 調整進餐順序：按照「蔬菜→肉類→主食」的順序進食，有助減少高能量食物的攝入。

可優先選擇的食物

主食以全穀物為主，增加粗糧比例，減少精製米麵。

保證足量新鮮蔬菜，減少高糖水果及高澱粉蔬菜。

優選低脂食材，如瘦肉、去皮雞胸肉、魚蝦。

選擇低脂或脫脂奶類。

需要限制的食物

少吃油炸食品、含糖糕點、糖果、肥肉等高能量食物（通常指提供400kcal/100g以上）。

飲食清淡，每日食鹽攝取量不超過5g，烹調油不超過20-25g，添加糖最好低於25g。

嚴格限制飲酒（每克酒精可產生約7kcal熱量）。

資料來源：《澎湃新聞》、醫管局

延伸閱讀：患胰臟癌有先兆？醫生揭62%患者現1特徵 6類人高危+4招減風險

---

相關文章：

胰臟癌難發現？醫生揭逾80%患者現1徵兆 經常口渴恐中招？

醫生教自測胰臟癌3大警號！腹部1部位遭「螞蟻咬」高危 血糖升高速求醫

身體1種維他命過多恐患癌王？醫生揭恐是5大疾病警號

60歲婦患胰臟癌晚期 被判剩3個月命 做3件事7年不復發！必飲1款湯