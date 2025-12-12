經歷創傷事件抑鬱難抽離？5大情況持續逾月恐患PTSD 醫生教10招助人自助面對創傷經歷

經歷過一些傷痛事件，不論是事件中的災民或是處理事件的人士（如提供緊急服務的人員），都有可能出現創傷反應。創傷事件往往會令我們感覺到不安全，並帶來焦慮。事實上，每個人都可能在經歷創傷後出現創傷後壓力症的徵狀。大眾可留意自己和身邊親友的心理適應狀況，在有需要時提供適當協助或尋求幫助。

經歷創傷事件抑鬱難抽離？5大情況持續逾月恐患PTSD

在經歷創傷事件後的3天至1個月內，當事人有機會在情緒上感到憂傷，亦有可能出現驚慌、恐懼、內疚和羞愧的感覺。

心理上，會出現怪責自己的想法，感到難以開懷和滿足。

思想上，事件會在腦海中重復出現，晚上亦有可能出現相關的惡夢。

行為上，會避免談及或勾起事件相關的人、物件和地方。

對於以往喜歡的事情感到失去興趣，不願意接觸親人或其他人，也可能比較容易對其他人發怒。

身體上，會出現警覺性的身體反應，例如心跳、胸口發悶、呼吸困難、頭痛和難以入睡。

以上的急性壓力反應(Acute Stress Reaction) 徵狀有機會在一個月內慢慢減退。如果持續1個月或以上，或者對生活造成影響，便有可能患上創傷後壓力症(Post-traumatic Stress Disorder)。創傷後壓力症可在創傷事件之後短時間內發生，但亦有可能在幾個星期或幾個月後出現。研究顯示，缺乏社交支援的人士會較容易有創傷後壓力症。

兒童經歷創傷事件 行為情緒可能有甚麼表現？

每個孩子對於經歷創傷後的表現都不一樣，反應亦可能因為年紀不同而有所差異。在創傷事件初期，孩子通常會出現難以入睡和發惡夢的情況。情緒上，有機會變得容易發脾氣，表現得不合作；亦有機會變得焦慮，害怕跟父母分離。焦慮亦可表現出倒退行為，例如遺尿或吸啜手指；思想上，會表現得不集中，經常回憶相關事件；身體也有機會出現頭痛和胃痛等不適徵狀。

除了出現惡夢和身體不適等以上徵狀外，患上創傷後壓力症的兒童亦有可能在遊戲中重演相關的創傷經歷。

如何幫助自己/家人面對創傷？

幫助自己面對創傷的技巧：

1. 給自己一些時間：給自己過渡期，不要認為自己要快些復原而令自己感到壓力。

2. 接納自己的情緒：說出心裡的感受，不需要批判內心的負面感覺和情緒。願意的話，適當地談及事件和個人的感受，不需要將自己和其他人復原的進度作比較。

3. 維持社交，尋求支持：盡可能與家人和朋友保持接觸，不論是維持電話聯絡、經常陪伴，或是與他們同住，都對情緒有幫助。

4. 培養穩定的生活習慣：可能的話維持定時飲食和有適當運動，讓身體得到均衡的滋養。

5. 顧全自己的身體需要：給自己安靜的空間，覺察自己身體的感覺，了解自己當下的情緒和想法，並不加以批評。嘗試用放鬆練習和深呼吸去減輕過度警覺的神經。避免使用酒精或不適當的藥物來獲取短暫的脫離或放鬆感。

6. 留意自己對資訊的承載能力：公共交通工具、社交媒體或群組都會發放很多關於創傷事件的資訊。讓自己適當地放下過多的資訊，讓大腦、神經系統和情緒都休息一下。我們是可以選擇資訊的畫面、閱讀的時間和放鬆的時刻。如果大眾閱讀太多與災難相關的新聞而產生焦慮和失眠，可以減少瀏覽的頻率和時間，關閉推播通知，將注意力放在生活上的其他事情，運用放鬆練習和深呼吸去處理焦慮的情緒。

幫助家人面對創傷的技巧：

1. 與他同行：讓他知道如果需要，你會樂意陪伴。

2. 靜心聆聽：不需要重複提示或者強迫對方分享感受。可以溫柔和尊重地詢問，觀察對方的反應；若果對方願意談及，只需要耐心聆聽，不需要分享自己的經驗和感受，也不需要批判或評價對方的感受。至於年幼的孩子，可以讓他從繪畫或遊戲中表達對於事件的感受。

3. 給予實際援助：支持對方實際生活上的需要，協助他重組有秩序的生活，陪伴他處理事務或去散散步。

4. 避免套用「我知道你的感受」：或將你過往的經歷套用在當事人的身上，強加意見。事實上，每個人對於事情的感受都不一樣，不需要作出比較。成功獲救的當事人可能出現自責的感受，聆聽時避免談及他「比較幸運」或一些讚許的說話，讓對方知道你與他同行就足夠了。

何時需要尋求協助？

如果以上提及的症狀惡化，影響日常生活，便應該早日尋求協助；又或者症狀已經持續多於一個月，便需要接受適當治療。患者可能因為害怕被誤解和標籤而不願意透露出現創傷後壓力症的徵狀，亦可能以為逃避談論事件或缺乏情緒感覺是一種適應創傷的方法，而不為意以上徵狀是因創傷後壓力症而引起。

然而，如果創傷後壓力症缺乏適當治療，有機會引致其他精神情緒疾病，例如抑鬱症、焦慮症、濫用藥物或酒精。情緒麻木或暴躁都會影響與其他人的關係，缺乏集中力亦可影響日常記憶和判斷力。

如何治療創傷後壓力症PTSD？

治療可以分為心理治療和藥物治療。創傷後壓力症的心理治療包括認知行為治療 (Trauma-focused Cognitive Behavioral Therapy)和眼動減敏重整療法 (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)，協助大腦去重整相關的創傷記憶和減輕強烈的情緒。

至於藥物治療方面，抑鬱藥如選擇性血清素再攝取抑制劑 (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, SSRI)和一些舒緩焦慮症狀的藥物，都能有效地舒緩睡眠和過分警覺的症狀。

每位人士在經歷創傷道路上的體驗和感受都不一樣。但願彼此都帶著盼望和愛心，互相扶持，一步一步地向前走下去。

撰文：精神科專科醫生 潘錦珊

延伸閱讀：抑鬱失眠易哭恐傷肺腎肝脾 中醫教按壓8大安神穴位 助眠/疏肝解鬱/減焦慮

---

相關文章：

面對生死常焦慮感壓力 恐惹8大癌症上身？營養師教多吃5類食物防癌擺脫負能量

接收太多火災資訊情緒滿載難入眠 賽馬會教5招改善睡眠 脫離情緒風暴

如何分辨情緒低落/抑鬱症？陪伴者忌說2句話 精神科醫生拆解治療/預防方法

港大中醫藥學院派發安神茶沖劑 4類人免費享用 推薦3款茶飲清肺潤喉｜附中大/浸大中醫義診詳情