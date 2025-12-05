吃保健品補身竟惹禍？55歲女子腎功能退化至90歲 醫生拆解保健品傷腎風險

不少人都有服用保健品的習慣，但若服用方式不當可能會影響腎臟健康？一名55歲女子因長期服用多種保健食品，導致腎功能退化至90歲的狀態。有醫生拆解不當服用保健食品可能帶來多種常見的傷腎風險，並進一步說明正確攝取的方法。

吃保健品補身竟惹禍？55歲女子腎功能退化至90歲

腎臟專科醫生洪永祥在Facebook專頁發文指，該名55歲女子的體檢報告顯示，她的腎絲球過濾率僅剩45分，相當於90歲的腎臟，已達慢性腎衰竭第三期。醫生為她進行檢查後，發現她並未患有糖尿病、高血壓、痛風、腎絲球炎、多囊腎等常見導致慢性腎衰竭的疾病，卻出現嚴重的腎功能損傷。經過詳細詢問後，該女子從運動包取出十幾瓶各式各樣、來自不同國家與品牌的保健食品，並表示自己已持續服用5年。其中大部分產品屬於高劑量、高度加工、且富含高蛋白與高磷鉀的補充品，這正是導致她腎功能迅速惡化的主因。後來，醫生建議她暫停攝取所有保健品，並務必多喝水、適量運動。僅一個月後，她的腎絲球過濾率已恢復至60分，情況大幅改善。

醫生拆解保健品傷腎風險 教正確食用方法

洪永祥醫生表示，隨著生物科技日新月異，保健品早已超越過去僅補充維他命的時代。若能正確選擇，確實可為健康加分；但本身為患病體質、飲食限制較多，胡亂攝取保健食品，可能比不吃更傷腎。他綜合不同研究，整理出保健品常見的5大傷腎風險 ，並說明正確攝取的方法，以避免傷害腎臟與影響整體健康：

保健品5大傷腎陷阱：

1. 把保健品當成藥物，放棄醫生處方

許多人認為西藥傷腎、副作用多，不如改吃天然補充品，結果自行停用處方藥物，轉而服用網路推薦的複方草本或天然保健品。對腎病患者而言，這樣的選擇風險極高。有研究顯示，某些補充品或草藥缺乏足夠證據能改善慢性腎病，例如減緩腎功能下降速度或降低尿蛋白；若患者自行停用已被證實能延緩腎衰竭的處方藥物，例如降血壓藥、降蛋白尿藥物等，反而可能使病情惡化。

建議：

保健品與處方藥物可同時使用，若想添加某種補充品，切勿自行停用原有處方。應先諮詢醫生，由醫生評估補充品的風險與益處，再決定是否適合搭配使用。

2. 成分隱藏高磷、高鉀或高蛋白（不適用於腎病患者）

腎病患者的體質與飲食限制與一般人不同，醫生會提醒需限制磷、鉀、蛋白的攝取。然而，許多一般保健品，例如常見的高蛋白粉、雞精、蜆精等，雖然適用於大眾，但對腎病患者卻可能構成較高風險。這是因為許多加工保健品，尤其是蛋白粉、多種維他命片、即溶沖泡包等，常含有高磷添加劑或高鉀配方，而成分標示有時僅使用一般名稱，例如磷酸鹽或食品添加劑，消費者不易察覺其風險。此外，無機磷如食品添加的磷酸鹽，容易在腸道中被高度吸收，可能導致血磷上升，對慢性腎衰竭患者尤其有害，並可能增加血管鈣化、心血管風險與骨代謝問題。多項研究指出，控制膳食中可吸收磷，尤其是來自添加物的部分，是管理慢性腎衰竭的重要環節。

建議：

在購買前仔細閱讀成分表，若看到磷酸鹽、磷酸二氫鹽或模糊的添加劑名稱，需格外謹慎。腎病患者建議選擇低磷、低鉀、低蛋白的保健品，必要時可將產品成分拍照，帶給腎臟科醫生或腎臟營養師評估，確認是否會顯著增加每日蛋白質、磷或鉀的攝取量。

3. 看似天然的草藥保健品

天然等於安全是一個常見的迷思，事實上，多種草藥與天然成分已有報告指出會造成腎損傷。最著名的例子是含有馬兜鈴酸的中藥，曾引發嚴重的腎衰竭與腎癌事件。此外，某些植物或其活性成分，例如某些蒽醌衍生物、鹼類、或其他生物活性化合物，已被動物實驗或臨床報告證實與急性或慢性腎損傷有關。這些風險若缺乏醫療監測的情況下，更容易被忽略。

建議：

對於來源不明或未經嚴格安全性試驗的草本複方產品要格外謹慎，若產品宣稱是古方祕方、具有特效護腎功能，更應懷疑其安全性。還可以直接問腎臟科醫生或合格中醫師，確認保健品中的草本成分是否可能對腎臟造成影響。

4. 製程與品質不良暗藏重金屬、污染物/標示不實存健康隱憂

許多人為了保養腎臟而食用魚油，卻反而可能傷害腎臟。其實許多大型魚類位處食物鏈後端，重金屬尤其是甲基汞含量過高，長期服用可能導致腎損傷。事實上，保健品本質上是一種經過加工的食品，其原料來源、製造過程與是否通過第三方檢驗至關重要。若製造標準不佳，產品可能含有重金屬，例如鉛、鎘、砷、塑化劑、農藥殘留、添加未標示的處方藥物或過量的食品添加劑，如甜味劑、防腐劑、香精色素、賦形劑等，對腎臟造成直接或累積性毒害。有研究指出，環境重金屬暴露，例如鎘、鉛，與腎功能下降風險相關。另有研究發現，市售的補充品偶爾會出現重金屬超標或標示不實的情況。

建議：

優先選擇具備第三方檢驗報告的產品，若服用後出現不明原因的過敏、不適，或肝腎功能變差、血液檢查異常，應立即停止使用。

5. 保健品與處方藥的交互作用

許多保健品可能改變藥物代謝，或影響藥物在血液中的濃度與效果，導致藥效減弱或副作用增加。腎病患者通常同時服用降血壓藥、糖尿病藥、抗凝血藥或利尿劑，這些藥物若與保健食品發生交互作用，可帶來明顯的臨床風險。例如，某些草本保健食品可能影響血鉀水平，或干擾利尿劑、抗凝血藥的效果；而在使用複方草本產品時，其與處方藥物之間的交互作用風險更難以預測。多項研究與調查顯示，慢性腎臟病患者使用中草藥的比例不低，且已有實際發生交互作用的案例。

建議：

列出目前服用的所有處方藥與非處方藥，包括維他命、草本補充品、保健粉包等。在開始使用任何新的保健食品前，應向腎臟科醫生或藥師清楚說明正在服用的藥物，以評估是否可能產生交互作用，切勿僅依賴網友意見或廣告資訊自行判斷。

他特別提醒，腎病患者在正確使用保健食品時，需格外注意以下3點：

保健品品質參差不齊，且不如處方藥物經過嚴謹的三期臨床試驗。因此，服用任何保健食品超過三個月後，務必進行肝腎功能檢查；若出現任何異常，應立即暫停使用。

若每日能從天然食物中攝取足夠的營養素，仍應以當令、當季的新鮮食材為優先選擇。

保健品應根據自身身體需求與疾病狀況來挑選，並非攝取越多越好。

腎病/慢性腎衰竭10大症狀

據本港衞生署資料，腎病位列本港死亡率第7位。香港大學李嘉誠醫學院內科學系臨床副教授葉逸軒醫生曾表示，全港約有10%港人患有慢性腎功能衰退， 更有8,000至10,000名病人因末期腎衰竭須接受透析（俗稱「洗腎」）或腎臟移植治療。

醫管局資指，初期的腎病及慢性腎衰竭徵狀並不明顯，較常出現的症狀如下：

小便方面的症狀：

小便帶血 / 茶色尿（血尿）

小便帶泡沫（蛋白尿）

小便混濁（尿感染）

小便赤痛、頻密

小便感困難、不暢順

小便排出小沙石

多尿、尿量減少、夜尿

其他症狀：

腰腹疼痛

足踝或眼皮浮腫

血壓高

4類人腎衰竭風險高 嚴重恐洗腎

根據本港醫管局資料，當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，其排泄體內新陳代謝廢物的功能受損，身體內的廢物會累積，且引發多種身體功能的問題，引發慢性腎衰竭。

當到達末期腎功能衰竭階段，病人須透過透析（洗腎）或腎臟移植，才得以維持生命。當中，患有下列疾病的病人有較高風險患上慢性腎衰竭：

糖尿病

腎小球腎炎，包括紅斑狼瘡腎炎

高血壓

先天性腎病及有腎病家族病歷

資料來源：腎臟專科醫生 洪永祥、醫管局

延伸閱讀：吃甚麼防腎病免洗腎？專家推介10大護腎食物 1種水果更防癌/降膽固醇

---

相關文章：

護腎飲食｜ 飲食5招防腎病穩血壓 醫生推薦4大無鹽早餐組合 1類食物藏高鹽陷阱

飲湯可改善腎功能？醫生教煲11種護腎湯水 這款更控血糖免洗腎

護腎食物｜30歲女「吃苦」改善腎小球炎 醫生推薦3大護腎苦味食物 苦瓜僅排第3名？

護腎運動｜經常行路可改善腎功能？醫生公開護腎步行法 每日行多久最有效？