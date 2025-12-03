專家拆解6大保暖陷阱恐致猝死 只穿厚外套不禦寒 重點保暖3部位 

冬天要怎樣保暖？好多人以為只穿厚外套就可保暖，但原來並不足夠！有醫生指出，冬季期間心肌梗塞、腦中風病例暴增；而日常生活中更有6大隱形陷阱，不但無法真正保暖，更可能增加心血管疾病風險，其中洗澡溫差更可能導致浴室猝死風險激增10倍。

6大禦寒陷阱傷血管 恐致猝死

重症科醫生黃軒近日在個人Facebook專頁分享，儘管冬天時大家都有保暖，但急症室的心肌梗塞、腦中風、骨折、氣喘、心衰竭等病例卻在寒冷氣溫下飆升。黃醫生分析，很多人用的「禦寒方式」既不保暖又傷血管，反而會「慢性凍害」身體。冬季最危險的6大錯誤習慣：

禦寒陷阱｜1. 靠熱飲暖全身

錯誤習慣：很多人以為熱奶茶、熱湯可「瞬間」溫暖身體，讓身體誤以為「夠暖了」。

實際危害：熱飲僅刺激口腔溫度，核心體溫回升有限，反令大家誤判體溫而穿不夠，血管收縮更劇烈、壓力荷爾蒙更高，是冬季心肌梗塞的重要因素。

禦寒陷阱｜2. 穿時尚緊身外套

錯誤習慣：很多年輕人冬天愛穿「太緊身、時尚、無保暖功能」的外套，裡面只有一件薄T恤。

實際危害：緊身外套易令血流受限，導致外周血管痙攣；研究顯示，寒冷暴露會讓收縮壓上升20-30mmHg，高血壓患者出現心肌梗塞風險激增。

禦寒陷阱｜3. 立即沖熱水澡

錯誤習慣：低溫天氣下，一到家立即洗熱水澡，是冬天最常見的危險習慣。

實際危害：日本研究指，冬季洗澡心血管死亡率是夏季10倍。寒冷氣溫令血管收縮；但洗熱水會令血管瞬間擴張，一冷一熱會引發血壓急速下降，出現洗澡中暈倒、心跳加速、心臟負荷失敗。

禦寒陷阱｜4. 只穿厚外套、忽略3部位

錯誤習慣：只穿厚外套，忽略「人體3大散熱口」的頭、頸、腳，穿再厚也無法有效保暖。

實際危害：因為頭部散熱佔人體7-10%，如果頭沒做好保暖，導致腦血管收縮，出現頭痛、注意力下降、血壓升高。

禦寒陷阱｜5. 暖氣開到最大

錯誤習慣：夜間將暖氣開到最大，令室內環境變得又熱又乾。

實際危害：

呼吸道影響：黏膜乾裂、咳嗽加劇、氣喘發作；乾燥空氣增加呼吸道感染風險。 睡眠影響：夜間血壓上升、睡眠品質下降。

禦寒陷阱｜6. 冬季強硬做運動

錯誤習慣：冬天在戶外冷到發抖，如果照舊進行激烈運動不添加衣服，恐讓心臟更吃力。

實際危害：冷空氣進入氣道會導致支氣管收縮，越跑越喘、心臟負荷暴升。

正確保暖6法則 從根本保護心血管

黃醫生提出了正確保暖6大法則：

戴好「帽子＋圍巾＋手套」，比穿厚外套更有效。

洗澡前先把浴室暖起來。

冬天適合運動的大前提是做足熱身、保暖、循序漸進；走出室外前30秒做「暖身跳動」。

穿衣以洋蔥式分層為主，不要靠熱飲硬撐。

室內濕度要維持40–60%。

有心血管疾病者，冬天不要快步衝出門。

解構心肌梗塞症狀/併發症

根據本港醫管局資料，急性心肌梗塞普遍稱為「心臟病發」，是一種危及生命的疾病，通常是由動脈粥樣硬化和冠狀動脈血栓引起的。沒有血液供應的心肌就無法正常運作並開始壞死。

典型症狀：心口痛和胸部不適，有時更會延伸到下顎和左臂；冒汗和呼吸困難。

非典型症狀，如消化不良和頭暈。

有時，心臟驟停亦可能是急性心肌梗塞的首發症狀。

併發症：心肌壞死和功能失效，嚴重時會導致心源性休克和急性心臟衰竭。壞死的心肌可導致心律不正或心臟結構破裂而造成的心包填塞、急性二尖瓣倒流或急性心室間膈缺損。所有這些情況都有即時生命危險及增加中風或其他器官衰竭的機會。

長期影響：患者心臟受到不同程度的損傷，急性心肌梗塞的倖存者其患上慢性心臟衰竭、心律不正和中風等的風險會增加。

資料來源：重症科醫生黃軒、醫管局

延伸閱讀：體溫下降易患慢性病！60歲後必吃4類食物暖身延壽 5招提升體溫

