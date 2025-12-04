男子臉色蒼白揭患大腸癌 常臉青竟屬癌症徵兆？出現12種症狀要小心

【大腸癌徵兆】臉色蒼白未必是單純小病痛，更可能是患大腸癌徵兆！醫生分享病例指，一名男子臉色蒼白，經檢查證患有為缺鐵性貧血，其後更確診大腸癌。醫生提醒，若出現12種症狀要小心，可能與貧血有關，更可能有患大腸癌風險。

男子臉色蒼白揭患大腸癌 常臉青竟屬癌症徵兆？

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其Facebook專頁發文指出，該男子求醫時臉色略顯蒼白，說話聲音有氣無力。醫生為他進行檢查後，發現其血紅素值為11.5g/dL，雖略低但尚未構成劇烈警訊。然而，另一項指標值高達8ng/mL，卻亮起紅燈，醫生初步診斷為「缺鐵性貧血」，強烈建議他必須接受大腸鏡檢查。該男子經大腸鏡檢查後，確診為大腸癌第三期。

醫生表示，幸而他願意接受治療，透過術前化療、手術及術後輔助治療，如今已恢復健康，重新回歸正常生活。該男子說道：「劉醫生，還好你有逼我去做大腸鏡。」

【同場加映】大腸癌成因及常見症狀：

劉博仁醫生指出，許多人將貧血簡單理解為缺乏鐵質或認為只有女性才會發生，但貧血其實是一項身體發出的警號，暗示體內可能已存在其他問題。特別是中年男性的出現貧血時，絕不能僅歸因於飲食不均衡，這很可能代表身體某處正有慢性出血的情況。因此，貧血除了可能與大腸癌有關，背後的原因還非常多樣：

最常見缺鐵性貧血

慢性出血：腸胃道潰瘍、痔瘡、息肉、腫瘤

慢性疾病：慢性腎臟病、發炎

營養不足：缺乏維他命B12或葉酸

骨髓相關疾病

遺傳性貧血

出現12種貧血症狀要小心 容易累/記憶變差恐中招？

劉醫生表示，當身體氧氣輸送不足時，可能會出現以下12種常見的貧血症狀：

容易感到疲倦

容易喘

臉色蒼白

嘴唇顏色淡白

心跳加快

頭暈

站起來時眼前發黑

睡再多也提不起精神

指甲變脆

頭髮容易斷裂

專注力下降

記憶力變差

他特別提醒，如果是缺鐵性貧血，還可能伴隨：

舌頭疼痛

異常渴望吃冰塊、想啃咬硬物（異食症）

頭皮與皮膚乾燥

忽略貧血症狀易帶來甚麼問題？

劉醫生強調，若貧血狀況拖延太久，身體將為此付出代價。長期處於缺氧狀態，可能導致：

心臟肥厚、增加心臟衰竭風險

免疫力下降，容易受到感染

腦部功能衰退、注意力不集中

疲勞感嚴重影響工作與生活品質

若貧血源自未察覺的腸胃道出血，更可能因此錯失癌症的早期治療時機

3招補血/改善貧血 必吃13種食物

劉醫生提醒，若經常感到身體容易疲倦，或健康檢查時發現血紅素偏低、CEA數值偏高，應就醫評估。若確診為缺鐵性貧血，可以透過以下3大方向來改善：

1.攝取高鐵食物

紅肉：牛肉、羊肉最有效

深綠色蔬菜：菠菜、番薯葉

豬肝

鴨血

雞肝

生蠔

蜆

黑木耳

南瓜籽

芝麻

黑豆

2.提高鐵質吸收的飲食技巧

與富含維他命C食物一起進食，例如檸檬、番茄、奇異果，但應避免與茶、咖啡、鈣質補充品同時攝取，以免降低鐵的吸收率。

3.其他方法

若鐵質一直無法有效補充，務必檢查腸胃道是否有出血狀況。特別是出現貧血、消化不良、體重減輕等，應安排大腸鏡檢查。

資料來源：營養功能醫學專家劉博仁醫生

