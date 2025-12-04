男子臉色蒼白揭患大腸癌 常臉青竟屬癌症徵兆？出現12種症狀要小心
發佈時間：16:05 2025-12-04 HKT
【大腸癌徵兆】臉色蒼白未必是單純小病痛，更可能是患大腸癌徵兆！醫生分享病例指，一名男子臉色蒼白，經檢查證患有為缺鐵性貧血，其後更確診大腸癌。醫生提醒，若出現12種症狀要小心，可能與貧血有關，更可能有患大腸癌風險。
男子臉色蒼白揭患大腸癌 常臉青竟屬癌症徵兆？
營養功能醫學專家劉博仁醫生在其Facebook專頁發文指出，該男子求醫時臉色略顯蒼白，說話聲音有氣無力。醫生為他進行檢查後，發現其血紅素值為11.5g/dL，雖略低但尚未構成劇烈警訊。然而，另一項指標值高達8ng/mL，卻亮起紅燈，醫生初步診斷為「缺鐵性貧血」，強烈建議他必須接受大腸鏡檢查。該男子經大腸鏡檢查後，確診為大腸癌第三期。
醫生表示，幸而他願意接受治療，透過術前化療、手術及術後輔助治療，如今已恢復健康，重新回歸正常生活。該男子說道：「劉醫生，還好你有逼我去做大腸鏡。」
【同場加映】大腸癌成因及常見症狀：
劉博仁醫生指出，許多人將貧血簡單理解為缺乏鐵質或認為只有女性才會發生，但貧血其實是一項身體發出的警號，暗示體內可能已存在其他問題。特別是中年男性的出現貧血時，絕不能僅歸因於飲食不均衡，這很可能代表身體某處正有慢性出血的情況。因此，貧血除了可能與大腸癌有關，背後的原因還非常多樣：
- 最常見缺鐵性貧血
- 慢性出血：腸胃道潰瘍、痔瘡、息肉、腫瘤
- 慢性疾病：慢性腎臟病、發炎
- 營養不足：缺乏維他命B12或葉酸
- 骨髓相關疾病
- 遺傳性貧血
出現12種貧血症狀要小心 容易累/記憶變差恐中招？
劉醫生表示，當身體氧氣輸送不足時，可能會出現以下12種常見的貧血症狀：
- 容易感到疲倦
- 容易喘
- 臉色蒼白
- 嘴唇顏色淡白
- 心跳加快
- 頭暈
- 站起來時眼前發黑
- 睡再多也提不起精神
- 指甲變脆
- 頭髮容易斷裂
- 專注力下降
- 記憶力變差
他特別提醒，如果是缺鐵性貧血，還可能伴隨：
- 舌頭疼痛
- 異常渴望吃冰塊、想啃咬硬物（異食症）
- 頭皮與皮膚乾燥
忽略貧血症狀易帶來甚麼問題？
劉醫生強調，若貧血狀況拖延太久，身體將為此付出代價。長期處於缺氧狀態，可能導致：
- 心臟肥厚、增加心臟衰竭風險
- 免疫力下降，容易受到感染
- 腦部功能衰退、注意力不集中
- 疲勞感嚴重影響工作與生活品質
- 若貧血源自未察覺的腸胃道出血，更可能因此錯失癌症的早期治療時機
3招補血/改善貧血 必吃13種食物
劉醫生提醒，若經常感到身體容易疲倦，或健康檢查時發現血紅素偏低、CEA數值偏高，應就醫評估。若確診為缺鐵性貧血，可以透過以下3大方向來改善：
1.攝取高鐵食物
- 紅肉：牛肉、羊肉最有效
- 深綠色蔬菜：菠菜、番薯葉
- 豬肝
- 鴨血
- 雞肝
- 生蠔
- 蜆
- 黑木耳
- 南瓜籽
- 芝麻
- 黑豆
2.提高鐵質吸收的飲食技巧
與富含維他命C食物一起進食，例如檸檬、番茄、奇異果，但應避免與茶、咖啡、鈣質補充品同時攝取，以免降低鐵的吸收率。
3.其他方法
若鐵質一直無法有效補充，務必檢查腸胃道是否有出血狀況。特別是出現貧血、消化不良、體重減輕等，應安排大腸鏡檢查。
資料來源：營養功能醫學專家劉博仁醫生
延伸閱讀：大腸癌年殺2200名港人 專家票選防癌11招 飯後做1事最護腸
