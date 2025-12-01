Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

猝死風險｜60歲大叔心肌梗塞亡 曾戶外低溫連做14個單槓大迴環 醫生拆解冬日猝死風險

更新時間：16:34 2025-12-01 HKT
【猝死風險】常運動固然對健康有益，但在寒冷天氣下劇烈運動，卻可能釀成嚴重後果。北京一名60歲大叔日前在天氣低溫下，連續在公園單槓進行了14次大迴環動作後，出現心肌梗塞，最終不幸身亡。有醫生指出，冬季容易增加猝死風險背後可能隱藏著各種成因，其中有5類人特別高危。

猝死風險｜60歲大叔心肌梗塞亡 連做14個單槓大迴環惹禍

據內媒《京報網》報道，11月1日傍晚，該名60歲大叔在北京豐台花園的健身器材區，將繩索把雙手固定於單槓上進行連續大迴環動作。由於當天溫度約6℃，在完成14次大迴環後，他突然晃動兩下，隨即失去意識。

現場眾人立即上前協助，將他從器材上解救下來。當時身在現場的內科醫生譚招麗上前查看發現，大叔已沒有意識，失去脈搏。醫生於是對大叔展開急救，搶救持續近15分鐘至救護車抵達。大叔隨後被緊急送往醫院，最終仍不幸離世，初步懷疑死因與心肌梗塞有關。

 

猝死風險｜氣溫下降達甚麼幅度易猝死？

重症科醫生黃軒曾在Facebook專頁撰文指，當氣溫驟降時人體會自動啟動應對機制，血管因低溫急速收縮，心臟為維持血壓穩定被迫加速且加強搏動，導致血壓攀升、心跳飆升，心肌耗氧量急遽增加。根據《European Heart Journal》發表的研究，瑞典北部針對28.3萬名冠心病患者的分析顯示，環境溫度每下降10°C，心肌梗塞發生風險便上升7%。英國研究亦證實氣溫越低，急性心血管疾病死亡率越顯著，每日平均溫度每降低1°C，心肌梗死累計風險會增加2.0%。因此，他表示若在低溫環境下合併下列狀況，將使心臟承受過度負荷，成為猝死危機的開端：

  • 高血壓控制不良
  • 冠心病合併三高問題
  • 抽煙、常熬夜
  • 具有家族心臟病史
  • 感冒或病毒感染加劇交感神經亢進，促使血管更容易痙攣

猝死風險｜為何天氣轉冷會影響心血管健康？

黃軒醫生表示，冬季真正致命的並非寒冷，而是寒冷環境觸發早已不堪負荷的心臟系統。單純受涼雖不直接等同心臟問題，但隨之引發的連鎖反應卻成為壓垮心臟的最後關鍵：

  1. 血管瞬間收縮：接觸冷空氣瞬間引發周邊血管收縮，導致血壓急遽上升。
  2. 病毒感染增加心臟壓力：感冒症狀代表身體正啟動免疫作戰，心臟運作負擔同步加劇。
  3. 冷空氣刺激交感神經：冷空氣促使腎上腺素分泌攀升，引發心跳加速。
  4. 冠狀動脈痙攣：原本存在血管硬化問題者，在冬季低溫下血管更容易產生極端收縮。
  5. 心肌需氧量暴增：供血不足引發心律紊亂，最終導致猝死。

猝死風險｜5大方法預防心肌梗塞 4類人必做1事

心肌梗塞並非僅限於老年人，近年來年輕人猝死的案例有明顯增加的趨勢。內地的心血管內科主任醫生王錦達列出以下多種方法，有助預防心肌梗塞，避免帶來猝死風險：

  • 在寒冷天氣中外出鍛鍊時，應事先穿戴好棉衣、帽子等保暖衣物，待身體感覺微微發熱出汗後，再適度減少衣物，進行適當強度的鍛鍊。
  • 對於患有高血壓、高血糖、高血脂以及有心血管疾病的人群，應嚴格按時服藥。
  • 保持規律作息，做到早睡早起。
  • 避免過度勞累，選擇適當的運動方式。
  • 老年人應注意避免情緒激動，保持排便通暢。

解構心肌梗塞症狀/併發症

根據本港醫管局資料，急性心肌梗塞普遍稱為「心臟病發」，是一種危及生命的疾病，通常是由動脈粥樣硬化和冠狀動脈血栓引起的。沒有血液供應的心肌就無法正常運作並開始壞死。

心肌梗塞成因/症狀：

  • 典型症狀：心口痛和胸部不適，有時更會延伸到下顎和左臂；冒汗和呼吸困難。
  • 非典型症狀，如消化不良和頭暈。
  • 有時，心臟驟停亦可能是急性心肌梗塞的首發症狀。
  • 併發症：心肌壞死和功能失效，嚴重時會導致心源性休克和急性心臟衰竭。壞死的心肌可導致心律不正或心臟結構破裂而造成的心包填塞、急性二尖瓣倒流或急性心室間膈缺損。所有這些情況都有即時生命危險及增加中風或其他器官衰竭的機會。
  • 長期影響：患者心臟受到不同程度的損傷，急性心肌梗塞的倖存者其患上慢性心臟衰竭、心律不正和中風等的風險會增加。

資料來源：《京報網》醫管局

