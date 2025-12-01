久坐傷血管易中風/心臟病發 研究揭喝1款平民飲品 穩血壓抵銷傷害

久坐行為在現代社會非常普遍，尤其是辦公室上班的人可能每天坐足8、9小時，但久坐可造成身體多種健康危機，包括心血管疾病。有研究發現，如在久坐前飲用1種平民飲品，有助抵消久坐對血管的傷害，而且更有穩血壓功效，而且這種飲品更非常適合秋冬天飲用，是非常好的暖身飲品！

久坐傷血管易中風/心臟病發 喝哪款平民飲品可抵銷傷害

久坐會損害血管內皮功能，增加心血管疾病的風險。過去曾有研究表明，透過肱動脈血流介導的血管舒張（FMD，衡量動脈彈性）測量後，久坐可令血管功能下降1%，將導致心血管疾病的風險增加 13%。

要預防久坐傷血管，英國伯明翰大學最新研究發現，在久坐前補充特定營養素可以保護血管健康，免受久坐的有害影響，研究結果在今年10月發表於《The Journal of Physiology》。

甚麼飲品可抵銷久坐傷害？

研究人員找來40名年輕健康的男性參與試驗，年齡介乎18-45歲，讓他們靜坐2小時，其中20人體能水平較高，20人體能水平較低。他們開始靜坐前，分別飲用高黃烷醇含量（每杯含695mg總黃烷醇）或低黃烷醇含量（每杯含5.6mg總黃烷醇）的可可飲品。

黃烷醇是一種多酚化合物，已有證據證明其對心血管健康益處，例如在精神壓力期間保護血管系統。研究人員旨在研究靜坐2小時前攝取這種成分，是否能保護手臂和腿部的血管功能，在參加者靜坐前後都進行了一系列血管測量：

股淺動脈和肱動脈的FMD

動脈靜止剪切率和血流量

收縮壓和舒張壓

腿部肌肉氧合作用

結果顯示，無論是體能水平高低，在久坐前攝取低水平黃烷醇的參加者，手臂和腿部動脈的FMD值均有所下降，反映血管功能有所下降，表明了較高的體能水平並不能保護身體免受久坐的影響。他們的舒張壓也顯著升高，動脈的剪切率和血流量降低，導致肌肉氧合下降。

然而，飲用高黃烷醇可可飲品的參加者，手臂和腿部動脈的FMD值均未下降，且微血管功能或血壓沒有影響，體能水平高低的組別同然。研究人員指，這是首次證實黃烷醇能有效預防年輕健康男性因久坐引起的血管功能障礙，而且基礎心肺功能水平不會改變黃烷醇攝取對血管的影響。這意味著無論身體質素如何，每個人都能因攝取黃烷醇獲得健康助益。

不過，由於月經周期中雌激素水平的變化可能影響黃烷醇對久坐時血管健康的影響，因此研究並未納入女性受試者。研究人員表示，這將是未來試驗的重點。

水果紅茶都富含護血管成分黃烷醇

該研究的作者之一、伯明翰大學腦血管、運動與環境生理學教授Sam Lucas博士表示，是次實驗表明，較高的體能水平，並不能預防久坐引起的血管功能暫時性損傷。

作者之一的伯明翰大學博士生Alessio Daniele表示，在飲食中添加富含黃烷醇的食物其實很容易。可可製品採用的加工方法能夠保留黃烷醇的含量。如果不喜歡可可，蘋果、梨子、莓果等水果、堅果，以及紅茶和綠茶都是常見且容易買到的黃烷醇食物。

另一名作者，Catarina Rendeiro博士總結指，無論是坐在辦公桌前、開車、搭火車，還是窩在沙發上看書或看電視，長時間保持坐姿，即使沒有活動，身體仍然承受著壓力。在坐著的時候食用富含黃烷醇的食物和飲品，是抵消不活動對血管系統損害的好方法。想更有效增強長期健康，最好是結合通過短時間散步或站立，以打破長時間的靜止狀態。

延伸閱讀：久坐恐增40%死亡率 醫生教2招黃金步法 這樣走降三高/防腦退化

---

相關文章：

久坐易有H型臀！拆解4大臀部老化類型 半躺做1動作打造緊緻翹臀

專家揭日坐7小時 壽命每年減28日 3大奪命坐姿易患糖尿病/心血管病

專家教7招打造長壽血管 早晚必做1個簡單動作 改善血液循環/預防血栓

12款魚Omega-3含量排行榜 通血管/活化大腦吃哪種？第1名抗衰老功效高三文魚3倍