大埔宏福苑五級火｜高溫+濃煙比烈火致命 倖存者恐72小時後才出現3類症狀 謹記火警保命3原則

大埔宏福苑周三（26日）發生五級大火，至今已造死逾百死傷。有醫生列出遇上大火時最威脅性命的5大危機，並教走火警時的保命關鍵。他提醒，即使是倖存者也不能掉以輕心，有些火警帶來的傷害或症狀，可能要72小時後才會顯現和發作出來。

大埔宏福苑五級火｜高溫+濃煙比烈火致命 蔓延速度達每秒5米欲逃無路

重症科醫生黃軒在Facebook專頁發文指，當大廈發生火災，最奪命的不是火勢，而是煙囪效應（Stack effect），甚至可在短短3分鐘讓人失去逃生能力，提醒萬一遇上大火時，可能會遇到的5大致命危機：

大埔宏福苑五級火｜火警5大致命危機：

1. 煙囪效應

煙比人「跑得更快」，大廈發生火災時，熱煙會往上狂飆，上升速度可達每秒2-5米，樓梯間和升降機井尤如「巨型煙囪」。大樓越高反而越危險。

2. 化學毒煙

最致命的不是黑煙，而是毒氣，80-90%火災死亡者血中同時出現以下2種物質：

一氧化碳（CO）：阻礙血紅素運輸氧氣，導致明明還有氧氣卻像缺氧

氰化氫（HCN）：塑膠被燃燒時釋出的物質，可以令細胞瞬間「無法用氧」

3. 熱衝擊

高溫比燒傷更快奪命，吸入60°C的空氣1分鐘就會昏倒，若升至150°C，只吸兩口就會直接灼壞氣道。火災現場天花板可高達700°C，但地面只有約40°C，因此要貼地爬行。

4. 迷路

濃煙只要2分鐘完全蔓延，令視線瞬間一片黑，找不到出口或樓梯。有研究發現，70%的人逃生卻會跑回火源方向，常見真正的死因是迷失方向。

5. 恐懼導致失去判斷力

恐懼的生理反應使人做出跑去廁所、跳樓或回家拿東西的判斷。

大埔宏福苑五級火｜遇火警免吸濃煙保命3大關鍵

他提醒，萬一不幸遇上火災，升降機將充滿濃煙，樓梯間也未必安全。平日注意防火門常關，避免毒煙秒速蔓延整層樓。當房間達到500°C高溫時，可能發生「閃燃」導致爆炸。避免吸煙是保命第一大原則：

貼地，使用濕毛巾隔煙能延緩數十秒。

關門可擋煙與熱力5-20分鐘。

萬一逃不出去就留在原地緊閉上門，如逗留在避難層或防煙室，比亂跑更安全。

大埔宏福苑五級火｜粉塵毒氣傷呼吸道 火警吸入性傷害4大來源

黃軒醫生曾發文進一步討論吸入煙塵的傷害。他引述美國的災難統計指，約有60-80％的火場罹難者死因其實是吸入性煙霧和毒氣傷害。即使被從火災救出，有22%倖存者已出現煙霧吸入性呼吸道傷害（Smoke Inhalation Injury），若沒有得到及時發現和治療，死亡機率至少30%。煙霧吸入性呼吸道傷害有4大來源：

傢俬和家居裝修燃燒釋出的毒氣（一氧化碳、一氧化氮、硫化物、苯、氰化物、丙二醛）

煙霧中的粉塵顆粒，尢其是小於5微米，最易吸入到肺泡

熱度超過150°C，就可以馬上灼傷所有咽喉及呼吸道黏膜

大量氧化物質產生，全身性發炎，對細胞破壞性極強

大埔宏福苑五級火｜倖存者恐72小時後 才出現3類症狀

即使安全逃生或被救出，在火災中的吸入的煙霧和毒氣仍在持續傷害身體。黃醫生指出，傷者的臨床症狀表現差異非常大。有些症狀會立即致命，但也有些症狀初期並不明顯，卻有機會在事發後24-72小時才陸續出現，包括：

上呼吸道症狀：傷害如果主要在上呼吸道，病人可能出現流淚、流涕、聲帶失能，反應性氣道失調等症狀。任何煙燻灼傷的口鼻、焚損的眉毛與鼻毛，都佈滿是碳渣的分泌物，強烈地暗示著他所受的傷害或不只侷限於體表和上呼吸道，很有可能已經造成下呼吸道與系統性的損傷。

下呼吸道症狀：如果下呼吸道受損，則會出現支氣管痙縮、黏膜水腫、分泌物增加、反覆咳嗽、氣管發炎、呼吸困難等現象。

全身症狀：現場產生的毒氣對於全身的影響，可引致發燒、疲倦、意識障礙、水分缺乏、電解質不平衡、氧氣不足等種種反應。

因此，任何的火場受災人士，都需要針對吸入性傷害風險進行詳細的評估與治療。

胸部X光檢查：確定有否出現間質性肺泡病灶或氣管管壁增厚的情形，惟可能事發後36小時才能夠偵測到異常變化。

動脈氣體分析變化：計算出氣體交換和分流等障礙的情況，知道缺氧嚴重程度。

抽血：檢驗一氧化碳和血紅素結合率，如果超過10％，可能併發嚴重一氧化碳中毒。

支氣管鏡檢查：最能正確預測火災煙霧吸入性傷害的病人預後的方法，包括死亡或發生急性呼吸窘迫綜合症（ARDS）的機率。如果檢查出氣管嚴重水腫或傷害，則ARDS的機率高達97％，死亡率為60％，因此建議在受災後24小時之內進行支氣管鏡評估。支氣管鏡須插管，也有幫助口鼻嚴重水腫變形的傷者保持呼吸道暢通的作用，並能夠移除煙霧吸入的異物和分泌物，有利沖洗和細菌培養的程序。

大埔宏福苑五級火｜火災傷者不同階段的身體症狀

他列出火災傷者在不同階段的身體徵狀變化和病情發展，以及相對應的醫療處理要點：

1. 72小時

在72小時之後，病人可能出現嚴重呼吸道腫脹、體液大量喪失，電解質不平衡的現象，需要及早插喉提供足夠氧氣，以及「吊鹽水」。

2. 7天之內

病人會因為血液動力學變化、組織破壞的重建、 水分和營養大批消耗，造成身體嚴重的消耗，以致免疫失衡，與此同時，肺炎也會得嚴重起來。此階段除了感染治療，積極補充營養也是重要的目標。

3. 脫離急性期

疤痕修復、狹窄氣道的重建，以及肢體復健必須循序解決，復原期往往需要一段長時間的醫護照顧。

4. 後遺症

因應嚴重程度可留下後遺症，例如肺纖維化與呼吸道變形、阻塞性肺病等肺部慢性疾病，有些甚至是無法恢復或逆轉的傷害，因而影響壽命。而一氧化碳中毒的病人中，有3％會產生永久性的後遺症，如智力減退（98％）、大小便失禁 （88％）及步態不穩（81％）。大多數後遺症會在2-3周後才出現，也可能在2天之內已發生。

延伸閱讀：大埔宏福苑五級火丨目睹大火片段情緒憂傷難自拔？6大情況持續逾月恐患PTSD 醫生教6招紓緩不安

---

