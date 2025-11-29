Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜嚴重燒傷可致感染須做多次手術保命 拆解燒傷急性期處理方法+長期護理建議

醫生教室
更新時間：09:00 2025-11-29 HKT
在大埔宏福苑五級大火中，有多人嚴重燒傷送院。在火場除了濃煙造成窒息風險外，最致命的傷勢就是直接被烈火燒傷。當皮膚被大範圍嚴重燒傷時，可致休克和造成感染。整形外科專科醫生陳肖龍接受《星島頭條》訪問，講解嚴重燒傷的治療方法，又強調傷者即使脫離急性期後，仍須接受長期護理。

陳肖龍醫生指出，大範圍燒傷屬嚴重情況，須即時進以下處理：

  • 立即送院：大面積燒傷會導致體液流失、休克及感染風險大增。
  • 外科清創（Debridement）：需要把壞死組織移除，減低感染與毒素吸收。
  • 可能需要接受皮膚移植（Skin Graft）：中度至重度燒傷常需分層皮膚移植或全層皮膚移植。
  • 大範圍燒傷通常需要分階段進行多次手術。
  • 必要時以人工皮膚、皮膚替代物輔助，以加速癒合。
  • 是否需要進行皮膚移植，視乎燒傷深度、覆蓋範圍及位置而定。

燒傷急性期治療與長期護理重點

陳醫生指出，燒傷治療一般分為急性期及後期護理，若是大範圍燒傷更需要長期護理，以下是燒傷後不同階段的治療及復康重點：

急性期（住院期）

燒傷傷者需接受以下治療及護理：

  • 補充體液、防止休克
  • 傷口處理，進行清洗、消毒和清創
  • 如有感染，須進行抗生素治療
  • 止痛、營養支持（高蛋白、高熱量）
  • 外科手術：清創、皮膚移植、重建手術

後期及復康期

燒傷傷者完成初步治療、病情相對穩定後，需繼續接受以下治療及護理：

1. 傷口與疤痕護理

  • 使用保濕乳液、矽膠片、壓力衣
  • 避免陽光直射，外出需塗高效防曬
  • 持續監察是否出現增生性疤痕或蟹足腫，必要時進行激光或重建手術

2. 關節及功能復康

  • 進行物理治療和職業治療
  • 按照物理治療師指示進行伸展、按摩、關節活動訓練
  • 避免因疤痕收縮或防止關節攣縮，而影響活動能力

3. 心理及社會支援

  • 大面積燒傷對外觀、社交及自信心影響深遠
  • 心理輔導處理情緒問題，包括創傷後壓力（PTSD）、焦慮、自我形象問題等
  • 社會支援，包括重返工作、家庭壓力調適的需求

4. 長期醫療跟進 

  • 因應個別情況，如有需要，應尋求醫護人員協助，持續進行跟進及護理

---





