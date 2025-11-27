不是18歲！研究證大腦要到「這歲數」才成熟 分5大階段老化從這年紀開始

人們常形容行為幼稚的人是心智未成熟，但原來大腦發展才是真的「遲熟」，要比想像中更久才脫離「青春期」。科學家最新研究發現，人的大腦發展原來分成5大階段，當中有4個主要的轉折點。孩童、成年或老化的大腦結構有甚麼特徵？

不是18歲！研究證大腦「這歲數」才成熟

這項研究由英國劍橋大學MRC認知與腦科學部門發起。科學家利用MRI擴散掃描資料集，對3802名年齡介乎0-90歲的人的大腦進行了比較。MRI擴散掃描透過追蹤水分子在腦組織中的運動來繪製神經連接圖。結果發表在《nature communications》期刊上。

大腦發展5大階段

科學家檢測到，人類一生中大腦結構共分成5個主要階段，從出生到死亡之間有4個關鍵「轉折點」。在這些轉折點上，大腦會重新配置。

兒童大腦：出生至9歲

從嬰兒期到兒童期，大腦以「網路整合」為特徵，過度產生的大量突觸（神經元之間的連接器）會逐漸減少，而更活躍的突觸則會存活下來。這個階段，整個大腦會以相同的模式重新連結。

同時，灰質和白質的體積迅速增長，皮質厚度（外層灰質和內層白質之間的距離）達到巔峰值，皮質褶皺（大腦外層的特徵性脊狀結構）趨於穩定。

青少年大腦：9歲至32歲

大腦發展的第1個轉捩點出現在9歲。進入「青春期」，白質的體積會繼續增長，通訊網路的組織越來越精細，神經系統不同部分之間連接更加高效，這與認知能力的提升有關。同時罹患精神健康疾病的風險也會增加。

這是唯一一個神經效率不斷提高的階段，發展平均在30歲初期到達巔峰。

成人大腦：32歲至66歲

這是整個生命周期最強烈的轉折點，大腦在32歲左右神經連接的改變方向最大，整體軌跡也發生最大轉變，代表最長的時期「成年期」正式開始。大腦結構趨於穩定，在接下來的30年都不會出現重大轉折。同時，大腦「隔離」現象更加明顯，各個區域開始逐漸變得更加分隔。

大腦老化早期：66歲至83歲

66歲這個轉折點相對而言溫和得多，沒有發生任何重大的結構性變化。大腦網路的逐步重組在60歲中期達到頂峰，這可能與衰老有關，隨著白質開始退化，神經連結進一步降低。在這個階段，人們患上各種可能影響大腦的健康問題的風險增加，例如高血壓。

大腦老化後期：83歲後

大腦結構最後一個轉折點出現在83歲左右，儘管這階段的數據有限，最顯著的特徵是出現了從全面到局部的轉變，全腦連接性進一步下降，對某些特定區域的依賴性增強。

對了解兒童學習障礙/腦退化症有幫助

研究作者之一Alexa Mousley博士表示，此研究首次確定了人類一生中大腦連接的主要階段「為我們了解大腦在不同人生階段的優勢和劣勢提供了重要的背景。有助我們理解為何有些人的大腦在人生的關鍵時期發育不同，例如兒童時期的學習障礙，或晚年的認知障礙症。」

資深作者、劍橋大學神經資訊學教授Duncan Astle補充，很多神經發育障礙、心理健康問題和神經系統疾病都與大腦的構造方式有關。事實上，大腦構造的差異可以預測注意力、語言、記憶力，以及各種行為方面的困難。了解到大腦的結構演變並非穩步發展的過程，而是存在幾個重大轉折點，將有助於科學家識別大腦的神經連接何時及如何容易受到干擾。

