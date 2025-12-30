59歲婦忽視牙痛竟患腎衰竭 險需終身洗腎 醫生揭3位置疼痛是警號

經常牙痛可能代表腎功能出現問題？一名59歲女子因忽視牙痛，導致病情急劇惡化，竟併發急性腎衰竭，險需一生洗腎。有醫生提醒，若身體3個位置出現持續疼痛需提高警覺，避免小病釀成大病。

59歲婦忽視牙痛竟患腎衰竭 險需終身洗腎

腎臟科醫生林軒任在Facebook專頁發文指，該名59歲女子本身患有高血壓和糖尿病，因平時自覺無明顯症狀而疏於定期追蹤。日前她出現牙痛，但覺得沒有甚麼大問題，結果病情急劇惡化，出現嚴重喉嚨痛和肺炎，被送往急症室。醫生檢査後發現，女子的白血球數值飆升至17000（正常值應低於一萬），發炎指數CRP嚴重超標，且腎功能急速惡化，尿毒素高達62，腎絲球過濾率驟降至74，最後確診為敗血症併發急性腎衰竭。

林醫生解釋，嚴重細菌感染引發的敗血症，嚴重破壞女子的身體機能，並對腎臟造成損傷。但她及時入院，經抗生素治療，住院治療後腎功能逐漸恢復穩定，成功避免接受透析治療。

為甚麼敗血症會傷腎？

林軒任醫生指，所謂的敗血症其實是細菌或病毒在體內引發的全身性發炎，此時腎臟將承受雙重打擊，首先敗血症可能造成血壓驟降，導致腎臟缺血缺氧；其次細菌釋放的毒素與體內發炎物質，會直接損傷腎臟細胞。若病情惡化為敗血性休克，伴隨血壓急劇下降，將提升多重器官衰竭風險，死亡率更可能高達30-50%。

3位置疼痛要留神 糖尿病/高血壓患者需警惕

他表示，糖尿病與高血壓患者的腎臟功能原本就較為脆弱，當遭遇嚴重感染或敗血症時，腎臟機能停擺的機率遠高於健康人群，未來需要長期洗腎的風險也隨之大幅提升。因此，當身體3個部位出現持續疼痛，需高度警惕：

牙痛

傷口痛

小便痛

腎病/腎衰竭初期症狀 留意小便變化

據本港醫管局資料指，腎臟主要功能包括排泄經新陳代謝產生的廢物，協調體內水分、電解物、酸鹼度、血壓等，製造紅血球激素，以及協助製造維他命D。當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，體內廢物累積，引發多種身體功能的問題，有機會演變為慢性腎衰竭。

不過，初期的腎病及慢性腎衰竭徵狀並不明顯，較常出現的症狀如下：

小便帶血 / 茶色尿（血尿） 小便帶泡沫（蛋白尿） 小便混濁（尿感染） 小便赤痛、頻密 小便感困難、不暢順 小便排出小沙石 多尿、尿量減少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮腫 血壓高

腎衰竭4大高危人士 嚴重恐洗腎

根據本港醫管局資料，當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，其排泄體內新陳代謝廢物的功能受損，身體內的廢物會累積，且引發多種身體功能的問題，引發慢性腎衰竭。

當到達末期腎功能衰竭階段，病人須透過透析（洗腎）或腎臟移植，才得以維持生命。當中，患有下列疾病的病人有較高風險患上慢性腎衰竭：

糖尿病 腎小球腎炎，包括紅斑狼瘡腎炎 高血壓 先天性腎病及有腎病家族病歷

資料來源：腎臟科醫生林軒任、醫管局

專家履歷：林軒任

中國醫藥大學附設醫院內科部腎臟科兼任醫師，專長為一般內科疾病、如高血壓、糖尿病、呼吸道感染、腸胃道症狀、慢性腎臟病、末期腎病、尿毒症透析治療。

