55歲男子腰痛揭患胰臟癌晚期 1類病人患癌王機率高8倍 醫生列5徵兆自測風險

【胰臟癌】一名55歲男子因為出現腰痛、腹瀉等症狀求醫，一檢查竟驗出胰臟癌4期，命懸一線。醫生提醒，此癌症狀不明顯，患者往往要到晚期才發現，因此若同時出現多個徵兆，就要警惕患癌。尤其患有1種疾病的人士，胰臟癌的風險更較一般人高8倍。

55歲男子腰痛揭患胰臟癌晚期 1類病人患癌王機率高8倍

胃腸肝膽科醫生林相宏在Facebook專頁發文指，自己不時遇到的胰臟癌個案，都會同時出現腹部和腰背症狀。他解釋指，這是由於胰臟所在位置是身體的後腹腔，較為靠近背部中間脊椎。因此會引致出現腰背出現不至於大痛卻就是不舒服的問題。

【同場加映】胰臟癌症狀+高危因素

他指出，臨床上有大約7成的早期胰臟癌是沒有任何症狀的，而出現症狀的病人，有8成被診斷時也到了3期以後，已經無法進行手術。他分享病例指，一名55歲糖尿病男子，平日規律地服藥控制。最近一周突然出現腹瀉的症狀，一天可能腹瀉達3次，同時伴隨了右側腰背痠痛，而且小便顏色變成深褐色，因此，連忙到急症室求醫。驗血報告顯示了有黃疸且胰臟發炎指標上升，進一步檢查更發現胰臟頭部有一顆腫瘤，已經侵入到膽管，引起黃疸，在肝臟也發現腫瘤陰影，最終確診胰臟癌第4期。

林醫生指，高血糖和胰臟癌兩者是互為因果。胰臟癌會導致胰臟分泌胰島素下降，並且形成胰島素阻抗，引發高血糖。亦有研究發現，在診斷出患上胰臟癌的3年前，病人就可能出現高血糖的徵兆。尤其是50歲以後新診斷的糖尿病患者，如果伴隨體重下跌，未來3年內會有1%風險罹患胰臟癌，風險是一般健康人士的8倍。不過也因為如此，他表示糖尿病可能是早期診斷胰臟癌的唯一機會，提醒患者多加注意。

自測胰臟癌5大症狀

林相宏醫生曾提出可透過5大症狀自測胰臟癌。若同時出現以下5種症狀，切勿掉以輕心。

1. 腹痛

表現為肚臍上方胃部周圍區域，這種疼痛並非劇烈刺痛，而是呈現一陣一陣的隱隱作痛，且服用胃藥後症狀無法獲得完全緩解。

2. 背痛

由於胰臟靠近脊椎後方，當腫瘤生長壓迫周邊器官或神經時，便會引發背痛。這類背痛常使不少人先前往復康科、骨科或泌尿科求診，卻忽略胰臟問題。

3. 噁心想吐

由於胰臟與消化有關，所以症狀常在飯後會更加嚴重，且伴隨容易飽和食慾不振等現象，往往導致出現無法解釋的體重減輕情況。

4. 糖尿病

胰臟負責分泌胰島素維持血糖平衡，若突然出現糖尿病症狀時，必須高度警覺可能是胰臟病的警號，尤其是50歲以上的人群。

5. 黃疸伴隨皮膚痕癢

由於膽囊與胰臟位置緊密相連，當胰臟出現腫瘤時會阻塞膽汁，進而引發黃疸伴隨皮膚痕癢，且特點為可能黃疸嚴重但疼痛不明顯。

胰臟癌一確診恐已晚期 6大徵兆藏危機

根據本港醫管局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於惡性腫瘤位置隱蔽，初期病徵並不明顯，不少病人不幸到了癌症晚期才察覺患病，影響生存率。若出現以下徵狀，有機會是患上了胰臟癌：

上腹部出現與飲食無關的持續疼痛，並會反射至背部

食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象

出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色

體重短時間內銳減

上腹部出現固定、堅硬的腫塊

腹水

如何有效預防胰臟癌？5大方法減風險

醫管局指，改變一些生活方式有助降低罹患胰臟癌的風險：

戒煙：吸煙的煙霧中含有致癌物質，可以破壞DNA調節細胞的生長 保持健康的體重：體重過高增加患上胰臟癌的機會，如果需要減肥，建議採取漸進和健康的方式，以達到目標 經常做運動：適量的運動可以減少患上胰臟癌的機會 健康飲食：多進食水果，蔬菜和低動物脂肪食品可以减少患上胰臟癌的風險 避免接觸危險化學品，或使用適當安全措施

專家履歷：林相宏醫生

台灣胃腸肝膽科醫生、禾馨民權健康管理診所院長

