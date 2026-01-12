胰臟癌警號｜大便聞出疾病先兆？1種臭味恐患胰臟癌/膽結石 醫生教聞4種臭味自測健康

【胰臟癌警號】大便味道也可嗅出胰臟癌警號？有醫生引用研究表示，大便臭味有如「氣味指紋」，如果出現4種異常氣味伴隨不同形狀或顏色的大便，可能是胰臟癌、膽病和胃病等徵兆！

胰臟癌警號｜4種大便臭味自測健康 1種臭味恐患胰臟癌

大便發出哪種臭味恐患胰臟癌？腸胃科醫生鄭泓志近日在個人Facebook專頁，引述一篇刊登在國際期刊《The FASEB Journal》的研究指出，大便臭味就像「氣味指紋」，可提前反映腸道是否異常，甚至可能比症狀更早出現。大便味來自「揮發性有機化合物」（VOCs） 氣體，由腸道細菌在消化過程中產生的。而腸道就像複雜又精密的消化與代謝系統，不同腸胃疾病或可產生不同氣體組合/臭味，甚至有可能與胰臟癌有關，以下是常見的4種異常氣味及其潛藏疾病：

胰臟癌警號｜大便臭味如何反映健康？

4種大便臭味反映健康：

1. 大便出現鐵鏽味/腥臭味

這類臭味通常與「上消化道出血」有關。因為當胃或12指腸出血時，血液會經過胃酸與消化液分解，然後釋放出明顯的鐵鏽味或腥臭味，同時大便的顏色會因血紅素氧化而轉成黑色、呈「瀝青」狀。常見原因包括以下疾病：

胃潰瘍

12指腸潰瘍

胃出血

2. 大便出現油膉味/濃烈腐敗味

這類臭味通常代表脂肪消化與吸收異常，可能與胰液分泌不足或膽汁排出異常有關，而脂肪未被有效分解與乳化，因此大便會產生油膉味或濃烈腐敗臭味，伴隨油脂殘留與漂浮便。常見原因包括：

慢性胰臟炎

胰臟癌

膽結石

膽道阻塞

肝膽功能異常

3. 大便出現發酵酸味

這種臭味常見於腸道菌相失衡。當壞菌增生、好菌減少，腸道中的食物可能產生異常發酵，釋放出大量酸性氣體，大便出現刺鼻、酸臭味，甚至伴隨帶氣泡異常糞便。常見原因包括以下疾病：

腸躁症（IBS）

益生菌攝取不足

長期壓力

作息失調

4. 大便出現臭雞蛋味

這種臭味常見於高蛋白飲食者，例如攝取大量肉類、蛋、乳製品或蛋白粉的人群。在這樣的飲食型態下，腸道細菌大量分解含硫胺基酸，就會釋放出更多硫化氫氣體，造成排便時出現強烈的臭雞蛋味，伴隨軟黏或糊狀的糞便。

大便臭味伴隨4症狀即求醫

鄭醫生解釋，異常的氣味若只是偶發則可能與飲食有關，但如果味道變化明顯且持續超過數日，尤其臭味伴隨以下狀況出現、建議盡快求醫：

黑便 油便 腹痛 體重減輕

胰臟癌病徵不明顯 大便顏色響警號

胰臟癌是本港第4大致命癌症。根據醫管局資料，胰臟藏於腹腔深處，在胃部與大小腸等器官後面，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤位置隱蔽，初期病徵並不明顯，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，影響生存率。即使可以進行手術切除，復發的風險也比一般癌症高。如果有以下徵狀，可能是患上胰臟癌：

上腹部出現與飲食無關的持續疼痛，並會反射至背部

食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象

出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色

體重短時間內銳減

上腹部出現固定、堅硬的腫塊

腹水

預防胰臟癌必做5件事

大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，風險因素包括：

種族：黑人的風險較高

性別：男性比女性有更高風險

抽煙：吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍

糖代謝異常：糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險

超重：超重的人有較大風險

飲食：長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌

化學品：長期接觸殺蟲劑後、石油或染料

感染幽門螺旋桿菌：患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍

遺傳性胰臟炎：遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見

慢性胰臟炎：常與胰臟癌一同發現，但並不一定是導致胰臟癌的原因

胰臟癌的成因仍未完全明瞭，有可能是胰臟的細胞變異增生。大部份的胰臟癌指的是來自胰管上皮細胞的腺癌。不能完全防止胰臟癌的出現，不過，改變一些生活方式有助降低罹患胰臟癌的風險：

戒煙：吸煙的煙霧中含有致癌物質，可以破壞DNA調節細胞的生長

保持健康的體重：體重過高增加患上胰臟癌的機會，如果需要減肥，建議採取漸進和健康的方式，以達到目標

經常做運動：適量的運動可以減少患上胰臟癌的機會

健康飲食：多進食水果，蔬菜和低動物脂肪食品可以减少患上胰臟癌的風險

避免接觸危險化學品，或使用適當安全措施



