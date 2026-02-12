35歲男持續半年疲勞/腦霧 驚患EB病毒「接吻病」專家教6招防慢性疲勞

不少都市人都有慢性疲勞的問題，每日即使睡飽也常感到疲勞、腦袋不靈光。有專家分享，慢性疲勞症可能與EB病毒，即俗稱的「接吻病」有關，嚴重甚至會引發慢性疲勞、免疫疾病及鼻咽癌。可如何預防「致命之吻」呢？

慢性疲勞症候群的6大症狀、5大成因

營養功能醫學專家劉博仁醫生近日在個人Facebook專頁分享個案，指有位35歲的年輕男病人每日都異常疲累，精神憔悴，且有超過半年持續出現以下症狀包括：每日起床醒來像沒睡過、腦袋像塞棉花、簡單工作無法專注、身體持續痠痛。

劉醫生其後發現病人是「慢性疲勞症候群」（CFS/ME）患者，此症是一種長期、無法透過休息改善的極度疲憊狀態，有可能持續數月甚至數年，會伴隨以下症狀：

慢性疲勞症候群症狀

認知功能下降（腦霧、專注力差）

睡再多也感覺無法恢復

喉嚨痛

肌肉痠痛

關節不適

活動後疲勞惡化（甚至做家事都會累垮）

目前的醫學研究指出，慢性疲勞症候群可能與下列因素有關：

病毒感染（如EB病毒、CMV、人類皰疹病毒等）

自律神經與荷爾蒙失調

長期壓力與創傷後壓力反應（PTSD）

睡眠障礙

微生物菌相失衡與慢性發炎

劉醫生其後在患者體內發現明顯上升的「EB病毒」抗體，意味著其慢性疲勞症候群是由EB病毒引起。

「接吻病」EB病毒是甚麼？

接吻病（Kissing Disease）的學名為「傳染性單核球增多症」，是由「人類皰疹病毒第4型」EB病毒（Epstein–Barr Virus）透過接吻及唾液傳播，因而得名。劉醫生指，共用飲料、餐具、牙刷等都可能讓病毒有機可乘。「接吻病」感染症狀為：

發燒

喉嚨痛

頸部淋巴腫大（脖子腫得像戴圍巾）

全身倦怠，甚至躺床一周也起不來

EB病毒或引發鼻咽癌、淋巴癌、免疫疾病

劉醫生解釋，全球超過9成人一生中都感染過EB病毒，而大多人在感染後會慢慢痊癒，但EB病毒會終生潛伏體內。當人體免疫力低下、壓力大、作息混亂時，EB病毒就可能再度活化且引發以下疾病：

慢性疲勞症候群

接吻病

鼻咽癌（EB病毒量上升或代表鼻咽癌復發）

淋巴系統癌症（如伯基特氏淋巴瘤、何杰金氏病）

自體免疫疾病（如紅斑性狼瘡、多發性硬化症等）

長新冠（Long COVID）

6招預防EB病毒引發癌症、慢性疲勞

劉醫生指，該EB病毒患者在高濃度營養素補充以及靜脈營養注射下，體內病毒量快速下降，慢性疲勞症也得以舒緩。市民日常生活中可以如何預防EB病毒的傳播？劉醫生教大家6招預防病毒引發鼻咽癌、免疫疾病：

預防EB病毒｜1. 睡眠充足

每晚睡夠7–8小時，幫助免疫系統修復。如果是睡眠障礙者，首要調整作息與壓力管理。

預防EB病毒｜2. 均衡飲食

每日多吃新鮮蔬果、Omega-3 脂肪酸、抗氧化食物。

預防EB病毒｜3. 規律運動

每週至少做3次運動，提升自然殺手細胞的活性。

預防EB病毒｜4. 減少壓力

冥想、瑜伽、聽音樂都能幫助平衡大腦與免疫系統。

預防EB病毒｜5. 注意個人衛生

不共用餐具、飲料與牙刷，避免在對方生病時親吻，以免引發接吻病。

預防EB病毒｜6. 補充營養素

營養素如維他命D3、鋅、C、益生菌，幫助免疫力正常運作；加強免疫系統修復與抗發炎，可防止EB病毒活化。

中醫：以藥材/穴位改善慢性疲勞

仁濟醫院資料顯示，慢性疲勞症候群（CFS）會增加患癌症風險，如胰臟癌、腎癌、乳癌、口腔及咽喉癌，其中以非何杰金氏淋巴瘤最為密切，改善慢性疲勞可以減少患上癌症的機會。慢性疲勞與中醫「虛勞」、「鬱證」相似，成因主要有3個方面：

外感六淫病邪（風、寒、暑、濕、燥、火），其中以濕邪最為明顯； 情志不舒，七情包括喜、怒、憂、思、悲、恐、驚； 勞損過度、飲食不規律、缺乏睡眠和運動。

因此，上述的原因造成氣血不足或阻礙氣血運行，以致臟腑功能失調而發病。選用藥食同源的食材，可以達到改善疲勞的功效。食材主要有「補氣」和「理氣」2類：

補氣的藥材：北芪、人參、西洋參、黨參、太子參、五指毛桃等

理氣的藥材：香附、陳皮、佛手、玫瑰花等

2個改善疲勞的穴位及運動：

1. 勞宮穴

位於手掌心，第 2、3 掌骨之間，握拳時當中指尖所指之處，是心包經的穴位，可以改善疲勞，安神，治療心臟疾病。尤其適合腦力疲倦，工作壓力大，長期焦慮人士。按摩之外，亦可配合緊握與放鬆雙拳，一吸一呼，以達到身心鬆弛的功效。

2. 足三里

位於膝蓋外下方凹陷處下3寸，脛骨前脊外一橫指處。是胃經的穴位，亦是強壯保健要穴，有改善疲勞、治療胃腸疾病的功效。適合平日缺乏運動，飲食不規律，以致肌肉力量不足，稍一勞動便異常疲勞的人士。按摩穴位以外，亦可配合坐着抬腳，伸直下肢，大腿用力維持 10 秒，能夠增強大腿的力量，亦可用橡筋帶或沙包加強負重訓練的效果。

資料來源：營養功能醫學專家劉博仁醫生、仁濟醫院

延伸閱讀：流鼻血｜抬頭捏鼻樑止血超錯？醫生教3大止血步驟 伴隨2症狀恐是鼻咽癌

---

相關文章：

慢性疲勞症候群｜港婦睡得夠但長期疲倦肩頸痛 中醫教自測虛勞病 4種體質高危

過勞｜常覺疲累或有慢性疲勞綜合症 營養師推介食物消除疲勞改善睡眠

鼻咽癌｜男子鼻塞牙痛揭患鼻咽癌3期 醫生揭出現1情況風險高5倍

鼻咽癌｜吃飯常配1類食物 患鼻咽癌風險高7倍