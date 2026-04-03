臭雞蛋味代表甚麼？1種屁味恐是消化系統出事 專家教聞4種屁味自測健康 

放屁是正常生理現象，正常健康成人每天放屁次數為10-20次、每日放的量平均705ml。臭屁雖然令人尷尬，但有醫生分享，不同的屁味可能反映各種身體問題如飲食失衡、腸道發炎、便秘、消化系統出問題等，放屁原來更是自測腸道健康的好方法！

臭屁反映腸道健康

大腸直腸外科醫生陳威智曾在個人Facebook專頁發文分享，身體一旦頻繁地放臭屁，可能是響起腸道的健康警號。放屁是人體消化過程中的正常現象，腸內堆積的氣體部分會排出體外，不同氣味更可反映出腸道健康狀況，更提醒大家放屁時別只想著要忍住不放，最理想是「聞」出腸道的健康警號：

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4種屁味自測健康

腸道警號1：臭雞蛋味

「臭雞蛋味」代表身體攝取過多蛋白質，例如紅肉、蛋、乳製品，導致腸道菌叢失衡、消化不良

腸道警號2：臭酸味

如果屁味出現「臭酸味」，則是代表身體攝取過多加工食品，有腸道發炎、腸躁症、長期便秘的問題。

腸道警號3：無聲無臭、頻繁放屁

若屁味「無聲無臭」，但一日內頻繁放屁，則代表身體吞入過多空氣、腸胃蠕動加快，或是精神壓力過大、出現暴飲暴食所致。

腸道警號4：腐敗味、油膉味

如果屁味已達到「腐敗味」兼有「油膉」，則是代表身體消化系統恐出現問題，建議盡快到醫院檢查。

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4種罕見病況要留意

2019年《臺灣醫界》期刊資料顯示，放屁可視為身體狀態改變的一種警訊，包括不少由飲食狀態引發放屁的狀況：

吃進的食物含大量碳水化合物被細菌發酵產氣，會出現頻繁放屁、屁聲隆隆

吃進的食物含蛋白質被細菌發酵、產生氣體

腸道蠕動過快

以上的情況可以改變飲食生活習慣，改善放屁問題。以下罕見的病況則要留意：

1. 嚴重腸胃蠕動、消化功能不良

會造成腸道有害細菌繁殖，尤其是厭氧菌的滋生，大量發酵、產生氣體

2. 消化道出血

消化道出血會令血液積滯在胃腸道中，胃酸及腸道細菌會將血液分解

放屁時會有腥臭味，而且糞便形狀及顏色黑黑黏黏

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3. 腸道細菌感染

由於腸黏膜受到細菌毒素的破壞，除了放屁有惡臭味外

大便也會排出剝落的壞死黏膜上皮細胞

臨床症狀合併出現：腸絞痛、排便困難且裏急後重、發燒

4. 腸胃道有惡性腫瘤

因為癌組織糜爛、剝落、出血，再加上細菌的分解發酵作用，放出的屁會帶有腥臭味

一旦這些狀況存在一段很長的時間，此時，就必須警覺而及早找醫師診治

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常放屁是大腸癌症狀？出現6變化恐是警號

是不是放屁多就一定患大腸癌呢？資料顯示，如果出現排便習慣改變才需要警惕。若只是放屁次數增多，身體並無其他的不適，一般不必太過焦慮。但若出現6種情況則要格外小心，有可能是大腸癌徵兆，包括：

腹痛想去大便，但無法排便/排乾淨；

出現便血

持續腹痛

虛弱

疲勞

突然消瘦

大腸癌有何症狀？甚麼人較易患大腸癌？

根據本港癌症網上資源中心資料指，大腸癌常見症狀如下：

大便帶血、或呈黑色、帶黏液，或直腸出血

排便習慣突變（持續便秘或腹瀉）、糞便形狀改變（幼條狀）

無故體重下降

下腹不適（腹部發脹或腸絞痛）

大便時有尚未排清的感覺

身體出現貧血徵狀，例如手腳冰冷、疲倦、心跳加速、氣喘、面色蒼白、頭暈

大腸癌的成因仍然未明，但據統計，以下人士較易患上大腸癌：

年過50歲

家族中曾有人患上大腸癌或遺傳性腸病，例如「家族性大腸腺瘜肉病」或「連氏綜合症」

本人或家族中有人患慢性結腸炎或結腸息肉

長期進食高脂肪、高膽固醇食物，而纖維攝取不足

體重超標（BMI體重指標超過25）

飲酒過量

吸煙

極少運動



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