這2種調味料是控糖恩物？醫生揭9種調味料糖尿病人也可吃 花生醬都上榜！

想控制血糖，飲食就是最關鍵的一步。不少糖尿病人都怕吃到含糖調味料，但完全不落任何調味的食物，就更加「口淡淡」、喪失胃口。有醫生盤點了9款糖尿病人都吃得的調味料，適當的調味可以提升食慾，糖尿病患者毋須餓住減糖，醫生更點名2款的「控糖恩物」肉桂粉、芝麻，讓進食無負擔！

9種糖尿病人可吃的調味料

家醫科醫生魏士航曾在YouTube頻道分享，糖尿病患者最怕吃到含糖調味料，不過也有適合糖尿病人的調味選擇，以下9種調味料包括黑椒粉、羅勒葉、肉桂粉、無糖花生醬、辣椒粉、蒜蓉、芝麻、番紅花、七味粉都上榜，當中肉桂粉、芝麻更可降空腹血糖，均適合糖尿病人。

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9種「控糖恩物」調味料：

1. 黑椒粉

黑椒粉含有胡椒鹼，具有抗氧化特性，還能提升薑黃素、β-胡蘿蔔素等營養素吸收。

2. 羅勒葉

羅勒葉適合作為沙律、湯的調味料。

3. 肉桂粉

肉桂粉有助於血糖控制，能降低空腹血糖、胰島素阻抗。

4. 無糖花生醬

無糖且成分單純的花生醬，是優質油脂。

5. 辣椒粉

辣椒內的辣椒素可以促進新陳代謝與脂肪燃燒，特別是消除腹部脂肪方面。

6. 蒜蓉

大蒜具有抗氧化、抗發炎能力，對於血糖波動影響不大。

7. 芝麻

芝麻可以幫助降低空腹血糖和糖化血色素，有助第2型糖尿病患者的血糖管理。

8. 番紅花

番紅花具抗發炎特性，有助心血管健康。

9. 七味粉

七味粉通常由多種不含糖的香料組成，對糖尿病人來說也可食用。

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茄醬、肉鬆等調味料會添加糖分

不過，魏士航亦在之前的影片提醒戒糖人士要留意部分調味料的「隱形陷阱」，事關有些調味料吃起來不甜，但會額外添加糖去平衡味道，例如：

金桔醬：為了平衡酸味，會添加糖分

番茄醬：為了平衡風味，會添加蔗糖

肉鬆：拌炒時會加入很多糖分

蔬菜罐頭：會添加糖分調味

花生麵筋：味道鹹、但也有添加糖分

滷汁：加入大量糖分

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肉桂粉、芝麻控血糖

不少研究表明肉桂可能有助改善血糖管理，2019年一項針對2型糖尿病和糖尿病前期患者的研究指，與安慰劑相比，肉桂可顯著降低空腹血糖水平和胰島素抗性；其他研究也發現，肉桂還可以降低糖化血紅素 (HbA1c)，而糖化血紅素是衡量長期血糖控制的指標。

芝麻的碳水化合物含量低，蛋白質和健康脂肪豐富，有助血糖控制；芝麻更含有鬆脂醇，可透過抑制消化酵素「麥芽糖酶」的作用，幫助調節血糖。但要留意，肉桂、芝麻可以適量食用，但不能取代藥物、飲食和生活方式，去控制血糖水平。

如何判斷患上糖尿病？留意8大初期徵兆

根據本港醫管局資料，本港約有70萬名糖尿病患者，佔總人口約1成，即每10名港人便有1名糖尿病患者，數目明顯正急劇上升。發病率方面，年齡35歲以下人士當中有2%患上糖尿病。而年齡65歲以上的人士當中，更有超過20%患上糖尿病。

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糖尿病患者血糖水平

根據世衞準則，如空腹血糖≥7mmol/L，或餐後兩小時血糖>11.1 mmol/L的人士，即可判斷為患上「糖尿病」。醫管局指，糖尿病是一種代謝失調的慢性疾病。當胰臟分泌的胰島素不足，或胰島素不能發揮功能時，血糖便會不正常地升高，導致糖尿病。部分患者在患病初期可能會出現以下徵狀：

經常口渴

小便頻密

感到飢餓

體重下降

容易疲倦

視力模糊

傷口不易癒合

皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢的情況

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【同場加映】糖尿病定義及症狀

資料來源：家醫科醫生魏士航、healthline1、Healthline2、醫管局

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