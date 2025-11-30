男子患肝癌曾好轉 忽略一事揭腫瘤變大至20cm 癌細胞擴散至這部位險癱瘓

患肝癌也可致癱？一名男子患上肝癌後，病情經治療一度好轉。後來卻因為忽略1件事致肝癌病情惡化，不但令肝癌腫瘤變大至20cm，癌細胞更擴散至1部位，令他有癱瘓風險。

男子治療肝癌後忽略1事變癱瘓 腫瘤變大至20cm

綜合台媒報道，台中一名57歲男子2023年患上肝癌，肝癌腫瘤只有3cm。當時醫生評估其肝癌腫瘤不大，故採用栓塞治療，病情一度受到控制，恢復良好。惟該男子以為自己已經抗癌成功，因此疏於跟進追蹤病情。直至1年後，他某天起床後出現手腳無力，更經常拿不穩物件，後來更出現癱瘓，無法行走的情形，因此連忙求醫。

肝癌常見症狀及風險因素

肝癌轉移至頸椎 醫生：幾乎吃掉骨頭

經台灣亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主任王博民醫生檢查後，發現該男子的肝癌腫瘤不只惡化變大至20cm，癌細胞更擴散至頸椎。另一顆近5cm大的腫瘤壓迫到頸椎第5節，幾乎侵蝕掉整塊骨頭。醫生團隊決定，先進行減壓手術清除部分癌細胞，再以維持器固定脊椎結構，並銜接放射治療，清除殘留在頸椎的癌細胞。

處理完頸椎後，王博民醫生隨即著手治療肝癌腫瘤。結合免疫療法、標靶藥物與放射治療療程，成功將該男子的肝癌腫瘤縮小約8cm，並使之失去活性，該男子的行動力經治療後也逐漸回復。

王博民醫生表示，肝癌擴散至頸椎的情況十分罕見，也因此症狀往往特別嚴重，脊椎甚至可能會斷掉。他提醒，肝癌的高危群族包括

乙型肝炎帶原者

丙型肝炎感染者

慢性肝炎患者

肝硬化患者

有肝癌家族病史的人

他呼籲上述人士都應該定期檢查及追蹤病情，以免罹癌。

肝癌7大徵兆

肝癌是本港10大癌症第5名，致命率更位居第3位，在2022年造成超過1400名港人死亡。根據醫管局的資料，常見的原發性肝癌有「肝細胞癌」及「膽管細胞癌」。肝臟具有神奇的自我修復功能，即使只剩下一小部分能夠工作，依然可以正常運作，因此肝癌早期病徵並不明顯。當腫瘤逐漸增大時可能有下列症狀：

右上腹不適、腹痛

右肩疼痛：肝臟腫大會刺激橫隔膜神經，而此處神經正好是連接右肩神經

食慾不振、體重下降、噁心和昏睡

上腹有硬塊

皮膚和眼白呈微黃、皮膚痕癢: 因膽管被腫瘤阻塞，令膽汁色素在血液積聚, 引致黃疸

小便呈茶色、大便呈淺灰色

腹部積水

肝癌8大高危因素 愛吃花生/脂肪肝患者小心

醫管局指，肝癌有很多成因，有些尚在研究中，主要的高風險因素包括：

乙肝病毒：全世界有55%的肝癌是由乙肝病毒傳染引致。

肝硬化

丙型肝炎：慢性乙型和丙型肝炎攜帶病毒者患肝癌的機會大約高150倍。

酗酒：長期飲酒過量會引起與酒精有關的肝硬化，並可演變為肝癌。

非酒精性脂肪性肝病及非酒精性脂肪肝：肥胖、糖尿病及其他代謝紊亂疾病均會使到肝臟損害，從而導致肝硬化及肝癌。

進食有毒素的食物：花生及穀類果實中所發現的黃曲霉毒，在動物實驗中已被証實可導致肝癌。

長期受到某些環境、污染物侵害，如吸入製膠廠膠廠使用到的聚氯乙烯。

膽管炎或先天性膽總管囊腫，可引致膽管細胞癌。

延伸閱讀：營養師揭7種食物恐致脂肪肝/肝癌 這種飲品假健康真傷肝！

---

相關文章：

男子求醫揭患末期肝癌 癌細胞擴散難治療 忽略3大無痛症狀惹禍

每日睡太多反傷肝！超過這時間患肝癌風險高1.6倍！哈佛研究揭最佳護肝睡眠時長

研究證地中海飲食法防4大癌症 肝癌風險低48% 醫生教多吃4物更有效

女子常吃牛扒配1物 肝硬化險變肝癌 醫生揭原因 出現8症狀速求醫