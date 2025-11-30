男子患肝癌曾好轉 忽略一事揭腫瘤變大至20cm 癌細胞擴散至這部位險癱瘓
發佈時間：11:38 2025-11-30 HKT
患肝癌也可致癱？一名男子患上肝癌後，病情經治療一度好轉。後來卻因為忽略1件事致肝癌病情惡化，不但令肝癌腫瘤變大至20cm，癌細胞更擴散至1部位，令他有癱瘓風險。
男子治療肝癌後忽略1事變癱瘓 腫瘤變大至20cm
綜合台媒報道，台中一名57歲男子2023年患上肝癌，肝癌腫瘤只有3cm。當時醫生評估其肝癌腫瘤不大，故採用栓塞治療，病情一度受到控制，恢復良好。惟該男子以為自己已經抗癌成功，因此疏於跟進追蹤病情。直至1年後，他某天起床後出現手腳無力，更經常拿不穩物件，後來更出現癱瘓，無法行走的情形，因此連忙求醫。
肝癌常見症狀及風險因素
肝癌轉移至頸椎 醫生：幾乎吃掉骨頭
經台灣亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主任王博民醫生檢查後，發現該男子的肝癌腫瘤不只惡化變大至20cm，癌細胞更擴散至頸椎。另一顆近5cm大的腫瘤壓迫到頸椎第5節，幾乎侵蝕掉整塊骨頭。醫生團隊決定，先進行減壓手術清除部分癌細胞，再以維持器固定脊椎結構，並銜接放射治療，清除殘留在頸椎的癌細胞。
處理完頸椎後，王博民醫生隨即著手治療肝癌腫瘤。結合免疫療法、標靶藥物與放射治療療程，成功將該男子的肝癌腫瘤縮小約8cm，並使之失去活性，該男子的行動力經治療後也逐漸回復。
王博民醫生表示，肝癌擴散至頸椎的情況十分罕見，也因此症狀往往特別嚴重，脊椎甚至可能會斷掉。他提醒，肝癌的高危群族包括
- 乙型肝炎帶原者
- 丙型肝炎感染者
- 慢性肝炎患者
- 肝硬化患者
- 有肝癌家族病史的人
他呼籲上述人士都應該定期檢查及追蹤病情，以免罹癌。
肝癌7大徵兆
肝癌是本港10大癌症第5名，致命率更位居第3位，在2022年造成超過1400名港人死亡。根據醫管局的資料，常見的原發性肝癌有「肝細胞癌」及「膽管細胞癌」。肝臟具有神奇的自我修復功能，即使只剩下一小部分能夠工作，依然可以正常運作，因此肝癌早期病徵並不明顯。當腫瘤逐漸增大時可能有下列症狀：
- 右上腹不適、腹痛
- 右肩疼痛：肝臟腫大會刺激橫隔膜神經，而此處神經正好是連接右肩神經
- 食慾不振、體重下降、噁心和昏睡
- 上腹有硬塊
- 皮膚和眼白呈微黃、皮膚痕癢: 因膽管被腫瘤阻塞，令膽汁色素在血液積聚, 引致黃疸
- 小便呈茶色、大便呈淺灰色
- 腹部積水
肝癌8大高危因素 愛吃花生/脂肪肝患者小心
醫管局指，肝癌有很多成因，有些尚在研究中，主要的高風險因素包括：
- 乙肝病毒：全世界有55%的肝癌是由乙肝病毒傳染引致。
- 肝硬化
- 丙型肝炎：慢性乙型和丙型肝炎攜帶病毒者患肝癌的機會大約高150倍。
- 酗酒：長期飲酒過量會引起與酒精有關的肝硬化，並可演變為肝癌。
- 非酒精性脂肪性肝病及非酒精性脂肪肝：肥胖、糖尿病及其他代謝紊亂疾病均會使到肝臟損害，從而導致肝硬化及肝癌。
- 進食有毒素的食物：花生及穀類果實中所發現的黃曲霉毒，在動物實驗中已被証實可導致肝癌。
- 長期受到某些環境、污染物侵害，如吸入製膠廠膠廠使用到的聚氯乙烯。
- 膽管炎或先天性膽總管囊腫，可引致膽管細胞癌。
延伸閱讀：營養師揭7種食物恐致脂肪肝/肝癌 這種飲品假健康真傷肝！
