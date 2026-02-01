男子血脂血糖超標 晚餐戒吃2物逆轉病情 血脂大減78%4個月減13kg

一名男子因超重求醫，醫生發現他的血脂、血糖等多項指數超標。不過，自他聽從醫生吩咐在晚餐戒吃2種食物後，不但成功在4個月減去13kg，血脂更大降78％。

男子血脂血糖超標 晚餐戒吃2物逆轉病情

家醫科醫生李思賢在其Facebook專頁發文指，該名男子從小偏肥胖，體重最高為120kg，兩年前因工作壓力大和生活作息混亂，導致體重不斷上升。他首次求醫時，醫生為他安排抽血檢查，發現血糖水平升高至8.3%（正常應低於5.6%），而且有肝功能異常、尿酸過高等問題，最嚴重是胰島素阻抗現象極為突出，其數值遠超標準範圍，顯示他身體長期處於高胰島素水平，卻無法正常發揮作用的狀態。

經醫生詢問後發現，沉重的工作壓力使他沒有關注自身健康，晚餐經常攝取大量精緻澱粉與高碳水化合物食物，例如公仔麵和外賣飯盒，逐步引發嚴重的代謝紊亂，甚至外觀看起來亦都沒有精神、皮膚明顯暗沉和沒有光澤。

壞膽固醇/好膽固醇何謂理想？

其後，該男子透過調整飲食習慣、作息規律，並服用藥物及營養劑，最重要是戒掉晚餐常吃的泡麵與便當。4個月後，他的血糖、血脂、胰島素阻抗、血壓和尿酸都明顯改善。當中，糖化血色素從8.3%降到5.5%，三酸甘油脂更從783 mg/dL，降至175 mg/ dL，大跌78%，體重也減去13.2 kg，甚至氣色明顯紅潤，整個人更有精神和光澤，連皮膚都得而改善。

甚麼食物致三酸甘油脂上升？可致血液膽固醇升高

甚麼是高血脂？高血脂是指身體膽固醇或三酸甘油酯高於正常值、好膽固醇過少或壞膽固醇過高。根據本港醫管局資料，三酸甘油脂是由甘油和脂肪酸合成，體內大部份脂肪組織均由三酸甘油脂構成，建議體內的三酸甘油脂含量應低於2.0mmol/L。食物中的脂肪酸分為飽和脂肪酸和不飽和脂肪酸。若吃過量含飽和脂肪酸的食物，會令血液膽固醇升高，換言之亦會令血脂上升，增加患上糖尿病、中風及心血管病等風險。

飽和脂肪的食物：

動物脂肪：例如牛肉、羊肉、豬肉、家禽、牛/羊脂、豬油及奶製品（例如芝士、忌亷及全脂奶）

熱帶油：例如棕櫚油、棕櫚核仁油及椰子油

飽和脂肪的攝入量應少於每日所需總能量的10%（約20克）

至於要如何判斷血液中的膽固醇量，據衞生署資料，高膽固醇定義是總膽固醇(mmol/L)低於5.2、低密度脂蛋白膽固醇（壞膽固醇）的mmol/L低於3.4、高密度脂蛋白膽固醇（好膽固醇）的mmol/L高於1.0。至於症狀，高膽固醇初期毫無症狀，難以察覺。若體內膽固醇過高有何影響？如何為之正常膽固醇水平？

膽固醇過高恐收窄血管 如何才算超標？

根據衞生署資料，一旦體內膽固醇過高，就有可能令血管變得狹窄，甚至形成閉塞，導致中風或心臟病。膽固醇可以分為「低密度脂蛋白膽固醇」（壞膽固醇）和「高密度脂蛋白膽固醇」（好膽固醇），保持壞膽固醇低於3.4 mmol/L、且好膽固醇於高1.0 mmol/L，就屬於理想水平。

據食安中心資料，膳食膽固醇存在於大部分動物源性食物（蛋白除外）。人們常常以為飽和脂肪含量高的食物會有大量膽固醇。事實上，食物中的飽和脂肪含量與膽固醇含量並無關係。例如，蝦就是膽固醇含量高（每100克含180毫克膽固醇）但飽和脂肪含量低（每100克含0.4克飽和脂肪）的食物。

資料來源：家醫科醫生李思賢（獲授權轉載）、衞生署、醫管局

專家履歷：李思賢

台灣家醫科醫生，專長糖尿病與常見慢性疾病、低糖減重、針灸、點滴療法。

