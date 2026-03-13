50歲婦肚痛當腸胃炎 一照揭患卵巢癌3期 忽略3症狀速變晚期

卵巢癌初期症狀較難發現，發現時往往已是晚期階段，因此死亡率偏高。肝膽腸胃科醫生葉秉威分享病例指，一名50多歲的婦人腹痛肚瀉以為是腸胃炎，抽血和超音波檢查都未有異常，照電腦斷層時卻發現是第3期卵巢癌，並且已合併腹膜轉移。醫生指，這名患者到晚期階段才發現卵巢癌全因忽略3種症狀！

女子肚痛以為腸胃炎 一照揭患卵巢癌3期

肝膽腸胃科醫生葉秉威在《醫師好辣》節目上表示，上述婦人初初來診時，他也以為只是腸胃炎，所以讓她好轉就不用覆診。1周後婦人覆診時，腹瀉已經好了很多，但她總覺得肚子仍有點疼痛、不太對勁。葉秉威醫生於是安排抽血和超聲波檢查，並建議女子於1周後覆診看報告。

葉秉威醫生指，婦人自認為症狀好了8成左右，但以防萬一，第3週時她還是來了覆診和看報告。報告顯示抽血數值全部正常，但在按壓肚子時發現一處有壓痛點，於是葉秉威醫生建議婦人再做電腦斷層掃描，一照竟發現是第3期卵巢癌，已合併腹膜轉移。

葉秉威指出，該名婦人的卵巢腫瘤已轉移至腹壁上面，造成轉移痛，才導致症狀產生。由於腹壁內的腫瘤細胞不是很大，加上腸有很多空氣，超音波檢查無法清晰顯示腫瘤，導致先前的檢查未能準確診斷。

忽略3症狀速變晚期

婦產科醫生鄭丞傑在節目中補充，卵巢癌初期症狀包括下腹脹、有點痛和消化不良等症狀，跟消化系統出問題的症狀幾乎一樣，因此70%以上的卵巢癌患者發現時已是第3期，存活率很低。他強調，只要發現異狀能及早就醫，就有機會提高存活率，千萬不要拖。

根據醫管局資料，由於卵巢深入在骨盆腔內的深處，早期的卵巢癌徵狀並不明顯，卵巢癌還有以下徵狀，請特別注意：

持續及日益嚴重的胃痛、消化不良

腹部不適、肚脹

小便頻密

大便困難

性交時疼痛

腰背痛

卵巢癌高危因素

醫管局資料又指，有醫學界認為，女性在每次排卵過程中，卵巢組織會出現輕微破裂與修復，這有可能誘發細胞異常生長，亦有人認為排卵期間荷爾蒙水平上升，刺激不正常細胞的生長，導致卵巢癌。不過，卵巢癌的成因暫時仍未明確，但下列女性患此病的機會較高：

比一般女性較遲停經

從未生育

家族有人曾患卵巢癌（尤其是母親、姊妹、姑、姨）

體重超標，食用過多脂肪

有自然流產或不孕現象

曾罹患乳癌

停經後使用荷爾蒙補充療法超過五年

葉秉威醫生提醒，常見腹痛原因大部分不外乎是胃炎、胃潰瘍、便秘和脹氣等。但對於一些高齡的患者，若有嚴重的體重減輕、胃口不佳，以及症狀持續很久卻找不出原因，就要警覺罹癌的可能性。胰臟癌、胃癌、大腸癌、肝癌或是其它腹腔癌症都可能造成腹痛。

資料來源：《醫師好辣》、醫管局

