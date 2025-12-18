55歲女常吃1類食物 肺癌5年不復發 更擺脫高血壓兼減肥

癌症病人可如何減低復發風險？有醫生分享病例指，一名55歲肺癌女病人，做手術切除腫瘤後，聽從建議，每天吃1類食物。結果，5年來她癌症不曾復發，更成功減肥，擺脫原有的高血壓問題，大大提升健康水平。

久咳不癒揭患肺癌

腎臟科醫生洪永祥在節目《健康好生活》上分享病例指，一名身形微胖的55歲女子患有高血壓，固定每3個月覆診及持續服藥。該女子因感冒咳嗽持續半年，久未痊癒，而且因為爸爸因肺腺癌離世，有家族史，擔心自己也患癌。於是，某次覆診，她請醫生安排照X光。

洪永祥醫生指，單照X光未必能診斷得出肺腺癌，因此安排她轉到胸腔科，進行低劑量電腦斷層肺部檢查。結果，在她右側肺上葉發現一顆0.7cm大的結節，確診為肺腺癌。

【同場加映】肺癌徵兆+擴散後症狀

常吃1類食物 肺癌5年不復發

該女子透過手術成功切除惡性腫瘤，但一直擔心會復發，遂向洪醫生詢問預防復發的方法。洪醫生表示，除了要持續追蹤，也建議每天多吃十字花科蔬菜，因為這是非常好的防癌食物。5年後，該名身形微胖的女子不只肺癌沒有復發，體重亦有所下降，連血壓也回復正常，可停服高血壓藥。

十字花科蔬菜8大好處 防癌防心臟病

十字花科蔬菜為甚麼能防癌和降血壓？洪永祥醫生解釋，這類蔬菜除了富含膳食纖維，更含有名為「琉代葡萄糖苷」的植化素，是一種很強大的抗氧化劑，在人體裡會被代謝成異硫氰酸酯、蘿蔔硫素等高抗氧化力的營養素。

洪醫生強調，十字花科蔬菜的好處甚多，8大保健功效如下：

防癌抗癌 降低心血管疾病病發風險 對抗骨質疏鬆 保護視力 腸道保健 對抗發炎 抗衰老 預防血糖波動

哪些蔬菜屬於十字花科類？

洪永祥醫生列出多種屬於十字花科蔬菜「甘藍家族」的蔬菜，並提醒大家每天要多吃。

花用甘藍：

椰菜花

西蘭花

菜用甘藍：

椰菜

芥蘭

羽衣甘藍

莖用甘藍：

球莖甘藍（芥蘭頭）

肺癌6大徵兆 久咳體重跌要小心

肺癌為本港頭號致命癌症。根據醫管局資料，肺癌是一種惡性腫瘤，常見於下呼吸道系統，包括支氣管和細支氣管的表皮細胞等部位產生。高達90%的肺癌病例與吸煙有關。另外，長期缺乏進食新鮮蔬菜、水果和含豐富維他命A的食物，或者長期吸入廚房油煙等因素，也會增加致癌風險。

肺癌常見徵兆：

身體時常感到疲倦

食慾不振、體重下降

持續咳嗽

氣喘

痰中帶血

胸口疼痛：咳嗽或深呼吸時，胸口隱隱作痛或突然劇痛

癌細胞擴散後出現的徵狀：

頸部淋巴核腫脹

頸、面、手均呈腫脹

腹脹

骨痛

頭痛

局部腦癇或半身不遂

資料來源：健康好生活、醫管局

---

相關文章：

常用1種健康油炒菜 女子不吸煙也患肺癌 用哪種食油最好？

男子常慢跑養生 竟患肺癌4期逝 醫生揭跑步忽略1事引發

31歲女視力模糊 一驗已肺癌擴散！醫生籲眼睛出現4症狀 即求醫保命

48歲劉謙患肺腺癌 揭或2因素引發 患癌率高20倍？出現9症狀小心

13歲男生感冒驗出肺結節 1年後竟變肺癌！醫生揭2情況是癌變警號

女子不吸煙不常下廚 手指現1特徵 揭右肺全白疑患肺癌

肺癌年殺4000港人！確診已晚期？6大食物有效護肺防癌 每日宜喝1飲品？