Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

55歲女常吃1類食物 肺癌5年不復發 更擺脫高血壓兼減肥

醫生教室
更新時間：17:05 2025-12-18 HKT
發佈時間：17:05 2025-12-18 HKT

癌症病人可如何減低復發風險？有醫生分享病例指，一名55歲肺癌女病人，做手術切除腫瘤後，聽從建議，每天吃1類食物。結果，5年來她癌症不曾復發，更成功減肥，擺脫原有的高血壓問題，大大提升健康水平。

久咳不癒揭患肺癌

腎臟科醫生洪永祥在節目《健康好生活》上分享病例指，一名身形微胖的55歲女子患有高血壓，固定每3個月覆診及持續服藥。該女子因感冒咳嗽持續半年，久未痊癒，而且因為爸爸因肺腺癌離世，有家族史，擔心自己也患癌。於是，某次覆診，她請醫生安排照X光。

洪永祥醫生指，單照X光未必能診斷得出肺腺癌，因此安排她轉到胸腔科，進行低劑量電腦斷層肺部檢查。結果，在她右側肺上葉發現一顆0.7cm大的結節，確診為肺腺癌。

【同場加映】肺癌徵兆+擴散後症狀

常吃1類食物 肺癌5年不復發

該女子透過手術成功切除惡性腫瘤，但一直擔心會復發，遂向洪醫生詢問預防復發的方法。洪醫生表示，除了要持續追蹤，也建議每天多吃十字花科蔬菜，因為這是非常好的防癌食物。5年後，該名身形微胖的女子不只肺癌沒有復發，體重亦有所下降，連血壓也回復正常，可停服高血壓藥。

十字花科蔬菜8大好處 防癌防心臟病

十字花科蔬菜為甚麼能防癌和降血壓？洪永祥醫生解釋，這類蔬菜除了富含膳食纖維，更含有名為「琉代葡萄糖苷」的植化素，是一種很強大的抗氧化劑，在人體裡會被代謝成異硫氰酸酯、蘿蔔硫素等高抗氧化力的營養素。

洪醫生強調，十字花科蔬菜的好處甚多，8大保健功效如下：

  1. 防癌抗癌
  2. 降低心血管疾病病發風險
  3. 對抗骨質疏鬆
  4. 保護視力
  5. 腸道保健
  6. 對抗發炎
  7. 抗衰老
  8. 預防血糖波動

哪些蔬菜屬於十字花科類？

洪永祥醫生列出多種屬於十字花科蔬菜「甘藍家族」的蔬菜，並提醒大家每天要多吃。

花用甘藍：

  • 椰菜花
  • 西蘭花

菜用甘藍：

  • 椰菜
  • 芥蘭
  • 羽衣甘藍

莖用甘藍：

  • 球莖甘藍（芥蘭頭）

肺癌6大徵兆 久咳體重跌要小心

肺癌為本港頭號致命癌症。根據醫管局資料，肺癌是一種惡性腫瘤，常見於下呼吸道系統，包括支氣管和細支氣管的表皮細胞等部位產生。高達90%的肺癌病例與吸煙有關。另外，長期缺乏進食新鮮蔬菜、水果和含豐富維他命A的食物，或者長期吸入廚房油煙等因素，也會增加致癌風險。

肺癌常見徵兆：

  • 身體時常感到疲倦
  • 食慾不振、體重下降
  • 持續咳嗽
  • 氣喘
  • 痰中帶血
  • 胸口疼痛：咳嗽或深呼吸時，胸口隱隱作痛或突然劇痛

癌細胞擴散後出現的徵狀：

  • 頸部淋巴核腫脹
  • 頸、面、手均呈腫脹
  • 腹脹
  • 骨痛
  • 頭痛
  • 局部腦癇或半身不遂

延伸閱讀：全球一年250萬人中肺癌！飲食4招減癌變風險 1類魚有效防肺腺癌

資料來源：健康好生活醫管局

---

相關文章：

常用1種健康油炒菜 女子不吸煙也患肺癌 用哪種食油最好？

男子常慢跑養生 竟患肺癌4期逝 醫生揭跑步忽略1事引發

31歲女視力模糊 一驗已肺癌擴散！醫生籲眼睛出現4症狀 即求醫保命

48歲劉謙患肺腺癌 揭或2因素引發 患癌率高20倍？出現9症狀小心

13歲男生感冒驗出肺結節 1年後竟變肺癌！醫生揭2情況是癌變警號

女子不吸煙不常下廚 手指現1特徵 揭右肺全白疑患肺癌

肺癌年殺4000港人！確診已晚期？6大食物有效護肺防癌 每日宜喝1飲品？

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
上環4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至地鐵站外被捕
01:08
上環搶劫案．內情曝光│4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至上環港鐵站外就擒
突發
1小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
01:36
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
影視圈
18小時前
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
影視圈
8小時前
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影視圈
9小時前
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
影視圈
6小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
23小時前
宏福苑五級火｜政府：向受影響業主發放每年15萬元租金補助 業主及租戶獲發5萬元搬遷補助
宏福苑五級火｜政府：向受影響業主發放每年15萬元租金補助 業主及租戶獲發5萬元搬遷補助
社會
2分鐘前