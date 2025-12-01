男子做1種運動 3個月逆轉糖尿病！醫生列5大好處 有效降血糖

除了調整飲食，做運動也有助控制血糖？有醫生分享病例指，一名糖尿病患者持續做1種運動後，成功穩定血糖，3個月後更逆轉糖尿病病情。

做1種運動3個月逆轉糖尿病

重症科醫生黃軒在Facebook專頁發文指，該名糖尿病患者擔心自己的血糖控制不好，希望透過日常生活方式穩定血糖，因此建議他跑步，以讓血糖變得更平穏。於是，該男子開始每日跑步，3個月後再次覆診，不但糖化血色素恢復正常，身體和精神狀況也有明顯改善。

【同場加映】何謂血糖過高/正常？怎樣算是患糖尿病？

為何跑步有效改善糖尿病？

黃軒醫生強調，糖尿病其中一個較明顯的特徵是：細胞加速老化現象，例如端粒逐漸縮短、線粒體DNA耗竭、膠原蛋白流失等問題。若這些細胞老化，就會導致胰島素細胞組織完整性受損，甚至令其功能逐漸喪失。

黃醫生指出，跑步是預防細胞衰老、逆轉細胞衰老速度的最有效方法。有哈佛醫學院的研究者人員發現，跑步流汗是最簡單、最有效預防細胞老化的日常習慣之一。

研究指出，跑步這類短期耐力運動能夠提升「血清胰高血糖素」（Glucagon)，激活胰島β細胞中的AMPK（腺苷單磷酸活化蛋白激酶，一種代謝控制激酶）信號，減輕胰島素抵抗β細胞帶來的衰老速度。

糖尿病人跑步5大好處 不只穩定血糖

黃軒醫生指出，跑步對糖尿病患者帶來5大好處，不只是有助穩定血糖水平。

1.降血糖

跑步有助肌肉細胞更有效地利用葡萄糖，所以有效降低血糖。

2.控制體重

經常跑步可以消耗熱量，有助減少體內脂肪、控制體重，這對於糖尿病患者來說十分重要。

3.改善胰島素敏感度

跑步可以提高細胞對胰島素的敏感度，緩解細胞老化速度，有助減少胰島素抗阻性，這樣就可以更好地穩定血糖。

4.保護心血管

常跑步有助降血壓、降膽固醇，也減低糖尿病患者容易猝死和患上心血管疾病的風險。

5.提升心理健康

運動可以減少壓力和焦慮，提升整體心理健康，令精神變得更好。

黃軒醫生指出，運動之所以能改善身體狀況，主要是因為能夠促進全身的血液循環，增強心肺功能，並透過消耗能量來調節身體代謝過程。此外，運動還能增強肌肉力量和耐力，改善身體的整體功能。

10個港人有1個患糖尿病 小心初期8大症狀

根據本港醫管局的數據，目前香港約有70萬名糖尿病患者，佔總人口約10%，即每10名港人便有1人是糖尿病患者，數目急升。糖尿病更有年輕化趨勢，年齡35歲以下人士有2%發病。

糖尿病初期症狀及併發症⬇⬇⬇

前期糖尿病 VS 糖尿病初期症狀

本港醫管局引述美國糖尿協會的提議指出，血糖異常及糖尿病的定義如下：

「前期糖尿病」血糖水平：

空腹血糖異常：空腹血糖介乎「≥5.6mmol/L」至「<7mmol/L」

血糖耐量異常：餐後2小時血糖介乎「≥7.8mmol/L」至「<11.1mmol/L」

「糖尿病」血糖水平：

空腹血糖≥7 mmol/L，或餐後2小時血糖>11.1 mmol/L

糖尿病初期症狀及併發症：

經常口渴、小便頻密、感到飢餓、體重下降、容易疲倦、視力模糊、傷口不易癒合，以及皮膚痕癢，女性也可能出現陰部痕癢。

一旦糖尿病情不受控制，就有可能惡化，並引致6種併發症：心臟病、中風、腎衰竭、截肢、失明及陽痿。

資料來源：重症科醫生黃軒（獲授權轉載）、香港醫管局

