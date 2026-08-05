補腦食乜好？營養師推介6大活腦營養素 雞蛋/燕麥/魚類列必食清單

生活忙碌、壓力又大，不少上班族都容易出現「腦霧」——思緒變慢、注意力下降、記憶力減退。許多人以為這是年紀增長的必然結果，但其實大腦健康與飲食息息相關，靠食的確可補腦、活腦！

6大關鍵營養素 打造學習力與專注力

營養師高敏敏在個人專頁分享，大腦雖然只佔體重約2%，卻消耗全身約20%的能量，每天吃進去的食物，直接影響大腦表現。她建議將以下6大活腦營養素融入日常餐單，助大家思考清晰、提升工作效率。

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6大關鍵營養素 打造學習力與專注力

1. 優質蛋白質

食物來源：雞蛋、乳酪

作用：提供腦部發育所需原料，幫助神經傳導物質合成，維持神經系統正常運作。早餐吃一顆雞蛋，有助激活大腦。

2. Omega-3脂肪酸

食物來源：海藻類、魚類（如三文魚、鯖魚）

作用：維持神經元細胞膜健康，支持學習與記憶功能，對腦部正常發育至關重要。每週進食兩至三次深海魚，有助補充所需。

3. 卵磷脂

食物來源：雞蛋

作用：腦細胞的重要組成成分，幫助神經訊號傳遞，支持記憶與學習能力。蛋黃中的卵磷脂含量豐富，不建議棄掉蛋黃。

4. 維他命、礦物質與植化素

食物來源：綠色蔬菜（如菠菜、西蘭花）

作用：保護腦細胞健康，幫助神經系統正常運作，支持腦部發育。每日進食足夠蔬菜，有助維持認知功能。

5. 花青素與多酚

食物來源：綜合莓果（如藍莓、士多啤梨）

作用：幫助抗氧化，減少自由基對腦細胞的傷害，維持腦細胞健康。可作為日常零食或加入乳酪食用。

6. β-葡聚糖與膳食纖維

食物來源：燕麥、全穀類

作用：提供穩定能量來源，幫助維持專注力，同時增加膳食纖維攝取，促進腸道健康。

均衡飲食勝過單一保健品

高敏敏提醒，別期望單靠一種保健食品就能變聰明，真正影響大腦表現的，其實是每天的生活習慣與飲食選擇。以下的5個好習慣有助護腦：

多喝水：保持大腦水分平衡，有助提升反應力。 規律作息：充足睡眠有助記憶鞏固與學習能力。 少油少鹽：穩定血糖，保護血管健康。 避免過量飲酒：酒精影響大腦功能，應適可而止。 適度運動：促進血液循環，提升專注力與思維清晰度。

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