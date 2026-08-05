45歲女抗老吃養顏補品5年 子宮肌瘤瘋長至8cm 醫生警告：亂補恐誘發子宮內膜癌/乳癌

抗衰老狂吃補品養顏，隨時增加養大腫瘤的風險！內地一名45歲女子為抗衰老，5年來常吃多種養顏補品，結果子宮肌瘤竟瘋長至8cm大。有醫生警告，亂食養顏補品恐大幅增加患上乳癌及子宮內膜癌的風險。

45歲女抗老吃養顏補品5年 子宮肌瘤瘋長至8cm

據內媒《羊城派》報道，45歲的李女士（化名）因擔心步入更年期後衰老加速，5年前開始四處搜尋「養顏秘方」。她每天風雨不改地燉服雪蛤、蜂皇漿、鹿胎膏等標榜「調理內分泌、補充雌激素」的補品。起初，她的皮膚確實變得細緻，精神亦有所改善。但她近日進行體檢時，驚覺原本只有綠豆般大小的子宮肌瘤，竟然瘋長至8厘米大，更壓迫著盆腔。

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子宮肌瘤會影響生育？提防5大症狀！

醫生警告：亂補恐誘發子宮內膜癌/乳癌

南京鼓樓醫院婦科副主任醫生黃晶晶解釋，子宮肌瘤本質上是一種激素依賴型腫瘤，其發生與發展，與體內雌激素水平的高低有著直接的因果關係。子宮平滑肌細胞對雌激素極其敏感。當長期攝取含有活性雌激素的補品時，這些外源性荷爾蒙會精準地與肌瘤組織上的受體結合，刺激瘤體細胞不斷進行病理性分裂，導致肌瘤在短時間內快速增長。頻繁攝入外源性激素，更會導致自身內分泌功能紊亂，引起子宮內膜異常增厚，甚至誘發大出血及貧血等併發症。

黃醫生坦言，市場上許多打著「草本調理」旗號的劣質保健品，為了追求所謂的「回春」奇效，往往非法添加人工合成的雌激素。這些化學成分的活性比人體天然激素更強、更難代謝。若在體內長期積聚，不僅會增加肌瘤惡變的機會，更會顯著提升患上乳腺癌及子宮內膜癌的潛在風險。

針對社交平台上破十萬讚好的「私藏回春湯」、「卵巢保養藥膳」，黃醫生直言，九成發文者根本沒有專業醫師或營養師資格。配方往往盲目跟風，將當歸、黃芪、紫河車、鹿胎膏混在一起，完全不考慮個人體質差異。她強調，同樣是「補氣血」，血瘀體質和血虛體質的調理方向完全相反，亂食不僅補不了身，反而會徹底打亂內分泌。

黃醫生提醒， 凡是宣傳「7天淡斑」、「28天逆生長」或「食一周月經就規律」的產品，應直接列入黑名單。正常的飲食調理最少需時1至2個月才見效；若吃幾天就有明顯效果，幾乎可肯定是非法添加了人工合成雌激素。短期服用確實會令皮膚變好、精力充沛，但長期服用不僅會讓肌瘤瘋長，還會大幅提升子宮內膜癌、乳腺癌的發病風險。另外，美容院推銷的「卵巢保養」、「私密抗衰」項目必須警惕。所謂的「精油按摩＋口服補品」組合，往往是違規添加激素的重災區。按摩根本無法令藥物滲透到卵巢，最終被身體吸收的，依然是那些有害的人工雌激素。

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婦科癌有甚麼常見症狀？

據香港癌症資料統計中心資料指，子宮內膜癌及子宮頸癌都是本港女性常見的癌症，分別位列第4及9位。子宮體是子宮中間較細小的部分，子宮頸則是子宮底部狹窄的開口，連接陰道。

子宮肌瘤又稱為子宮肉瘤或子宮纖維瘤，是一種十分常見的情況。隨着超音波檢查日趨普遍，很多沒有病徵的婦女都在檢查時發現有子宮肌瘤。

子宮內膜癌症狀

早期和中期：陰道異常出血，包括停經前經期長而頻密、經血多或經期之間出血；停經後出血，或是停經後陰道出現異常分泌。

後期：症狀明顯，包括性交和小便時骨盤腔疼痛、大便習慣異常（如便秘）、下腹有硬塊、陰道排出膿血。

子宮頸癌症狀

早期和中期：早期一般沒有症狀，中期症狀與月經失調相似，例如陰道不正常出血、陰道異常分泌以及性交疼痛。

後期：下腹痛、背痛、大小便困難、血尿、血便、失禁、腎積水、腳腫（淋巴水腫）。

子宮肌瘤症狀

多數有子宮肌瘤的婦女都是沒有病徵。

患者通常會經期過多，少部分患者可能會有經痛。

如果肌瘤很大則可能引致腹痛或腹部隆起，若壓著膀胱會令患者有尿頻的感覺。

資料來源：香港癌症資料統計中心子宮體癌、香港癌症資料統計中心子宮頸癌、衞生署

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