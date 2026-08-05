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45歲女抗老吃養顏補品5年 子宮肌瘤瘋長至8cm 醫生警告：亂補恐誘發子宮內膜癌/乳癌

保健養生
更新時間：11:00 2026-08-05 HKT
發佈時間：11:00 2026-08-05 HKT

 

抗衰老狂吃補品養顏，隨時增加養大腫瘤的風險！內地一名45歲女子為抗衰老，5年來常吃多種養顏補品，結果子宮肌瘤竟瘋長至8cm大。有醫生警告，亂食養顏補品恐大幅增加患上乳癌及子宮內膜癌的風險。

45歲女抗老吃養顏補品5年 子宮肌瘤瘋長至8cm

據內媒《羊城派》報道，45歲的李女士（化名）因擔心步入更年期後衰老加速，5年前開始四處搜尋「養顏秘方」。她每天風雨不改地燉服雪蛤、蜂皇漿、鹿胎膏等標榜「調理內分泌、補充雌激素」的補品。起初，她的皮膚確實變得細緻，精神亦有所改善。但她近日進行體檢時，驚覺原本只有綠豆般大小的子宮肌瘤，竟然瘋長至8厘米大，更壓迫著盆腔。

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子宮肌瘤會影響生育？提防5大症狀！

 

醫生警告：亂補恐誘發子宮內膜癌/乳癌

南京鼓樓醫院婦科副主任醫生黃晶晶解釋，子宮肌瘤本質上是一種激素依賴型腫瘤，其發生與發展，與體內雌激素水平的高低有著直接的因果關係。子宮平滑肌細胞對雌激素極其敏感。當長期攝取含有活性雌激素的補品時，這些外源性荷爾蒙會精準地與肌瘤組織上的受體結合，刺激瘤體細胞不斷進行病理性分裂，導致肌瘤在短時間內快速增長。頻繁攝入外源性激素，更會導致自身內分泌功能紊亂，引起子宮內膜異常增厚，甚至誘發大出血及貧血等併發症。

黃醫生坦言，市場上許多打著「草本調理」旗號的劣質保健品，為了追求所謂的「回春」奇效，往往非法添加人工合成的雌激素。這些化學成分的活性比人體天然激素更強、更難代謝。若在體內長期積聚，不僅會增加肌瘤惡變的機會，更會顯著提升患上乳腺癌及子宮內膜癌的潛在風險。

針對社交平台上破十萬讚好的「私藏回春湯」、「卵巢保養藥膳」，黃醫生直言，九成發文者根本沒有專業醫師或營養師資格。配方往往盲目跟風，將當歸、黃芪、紫河車、鹿胎膏混在一起，完全不考慮個人體質差異。她強調，同樣是「補氣血」，血瘀體質和血虛體質的調理方向完全相反，亂食不僅補不了身，反而會徹底打亂內分泌。

黃醫生提醒， 凡是宣傳「7天淡斑」、「28天逆生長」或「食一周月經就規律」的產品，應直接列入黑名單。正常的飲食調理最少需時1至2個月才見效；若吃幾天就有明顯效果，幾乎可肯定是非法添加了人工合成雌激素。短期服用確實會令皮膚變好、精力充沛，但長期服用不僅會讓肌瘤瘋長，還會大幅提升子宮內膜癌、乳腺癌的發病風險。另外，美容院推銷的「卵巢保養」、「私密抗衰」項目必須警惕。所謂的「精油按摩＋口服補品」組合，往往是違規添加激素的重災區。按摩根本無法令藥物滲透到卵巢，最終被身體吸收的，依然是那些有害的人工雌激素。

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婦科癌有甚麼常見症狀？

據香港癌症資料統計中心資料指，子宮內膜癌子宮頸癌都是本港女性常見的癌症，分別位列第4及9位。子宮體是子宮中間較細小的部分，子宮頸則是子宮底部狹窄的開口，連接陰道。

子宮肌瘤又稱為子宮肉瘤或子宮纖維瘤，是一種十分常見的情況。隨着超音波檢查日趨普遍，很多沒有病徵的婦女都在檢查時發現有子宮肌瘤。

子宮內膜癌症狀

  • 早期和中期：陰道異常出血，包括停經前經期長而頻密、經血多或經期之間出血；停經後出血，或是停經後陰道出現異常分泌。
  • 後期：症狀明顯，包括性交和小便時骨盤腔疼痛、大便習慣異常（如便秘）、下腹有硬塊、陰道排出膿血。

子宮頸癌症狀

  • 早期和中期：早期一般沒有症狀，中期症狀與月經失調相似，例如陰道不正常出血、陰道異常分泌以及性交疼痛。
  • 後期：下腹痛、背痛、大小便困難、血尿、血便、失禁、腎積水、腳腫（淋巴水腫）。

子宮肌瘤症狀

  • 多數有子宮肌瘤的婦女都是沒有病徵。
  • 患者通常會經期過多，少部分患者可能會有經痛。
  • 如果肌瘤很大則可能引致腹痛或腹部隆起，若壓著膀胱會令患者有尿頻的感覺。

資料來源：香港癌症資料統計中心子宮體癌香港癌症資料統計中心子宮頸癌衞生署

延伸閱讀：防婦科癌必吃10種食物 營養師教多吃1種魚 降患卵巢癌風險

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