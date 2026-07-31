維他命B12吃得多竟致癌？丹麥33萬人研究：患癌風險高6倍 醫生拆解迷思 與1大警號有關

日常吃維他命B12保健品竟會致癌？有醫生引述一項33萬人研究揭，血液B12超標者患癌風險激增6倍。但B12超標絕非致癌元兇，反而是體內1大警號有關。

醫生拆解致癌真相：患癌風險高6倍

家醫科醫生陳欣湄在Facebook專頁發文指，門診中經常有病人滿臉憂心地詢問同一個問題：「B12吃多了，會不會致癌？」這主要源於2013年丹麥的一項大型研究，該研究追蹤了超過33萬名原本沒有患癌的人士，單純觀察他們血液中維他命B12的濃度。結果發現，血液中B12濃度越高的人，後來確診癌症的比例竟然越高。當中，B12數值超過正常上限的群組，確診癌症的機率是一般人的3倍以上；而數值最高的一群，患癌風險更飆升超過6倍。

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陳醫生解釋，血液中B12異常飆高，其實並不是「吃太多B12」所造成。因為人體對B12的吸收機制會「自動踩煞車」，即使攝取過量，多出的分量亦難以被全數吸收。

研究作者在結論中提出，問題其實出在腫瘤本身。有些癌細胞會釋放出大量的「運輸蛋白」，從而將血液中的B12數值一併推高。作者觀察到，這些癌症個案幾乎都集中在抽血後的第一年內被發現。這意味著，並非B12養出癌症，而是腫瘤早就在體內悄悄生長，是癌細胞令B12的數值飆高。

陳醫生常用一個生動的例子作比喻：異常飆高的B12數字，就像家中的「煙霧警報器」。警報器響起，是因為屋內某個角落正在冒煙起火；但放火的元兇，絕對不是警報器本身。簡而言之，血液中異常偏高的B12是癌症的標記，而非導致癌症的原因。2022年另一份權威回顧研究亦證實，現有證據不足以證明高B12會致癌。

兒童B12離奇飆高 恐是4大惡疾先兆

不過，另一項針對388名兒童的研究發現，若兒童在沒有服用任何營養補充劑的情況下，血液中的B12離奇飆高（>1500 ng/mL），經追蹤後發現部分人最終確診惡性腫瘤，包括：

AML（急性骨髓性白血病）

B細胞淋巴瘤

CML（慢性骨髓性白血病）

橫紋肌肉瘤

換言之，若發現孩子或自身的B12莫名飆高且找不到原因，醫生強烈建議應立刻入院作詳細檢查，排除潛藏的嚴重惡疾。但她亦指出，如果剛好正在服用含B12的保健食品而導致數值偏高，那是正常的生理反應，毋須過度恐慌。

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5類人士或需留意補充B12

陳醫生表示，以下5大高危群組極容易缺乏B12，建議在醫生評估後適量補充：

5類人士或需留意補充B12

5類人士或需留意補充B12：

吃全素、幾乎不碰動物性食物的人

60歲以上、胃酸變少、吸收力下降的人

長期服用二甲雙胍（糖尿病常用藥）的人

有萎縮性胃炎、做過腸胃手術的人

有不明原因手腳麻痺、刺痛等神經症狀的人

若沒上述風險，建議從食物中補充：

蜆、大蛤（含量數一數二高）

三文魚、鯖魚、沙甸魚

紅肉、肝臟

雞蛋、牛奶、芝士

資料來源：家醫科醫生陳欣湄

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