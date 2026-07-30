中學生備考壓力大嚴重失眠！服藥副作用猶如「飲醉酒」專家推介5種食物安心助眠

在節奏緊張的生活中，失眠問題甚至有年輕化趨勢。不少面臨公開試壓力的中學生，更成為失眠的高危族群。有中學生接受《星島頭條》訪問表示受失眠困擾，服用失眠藥後精神狀況猶如「飲醉酒」，營養師推介可進食5種食物改善睡眠。

中學生深夜通宵溫習導致生理時鐘失調 安眠藥副作用似「飲醉酒」

一位就讀國際學校的高中生 Mango（化名）接受《星島頭條》訪問，分享其過往面對失眠的親身體驗。Mango 表示當時 16 歲半備考 IB 國際文憑考試期間。因發現傳統補習方式不適合自己，決定獨自溫習。由於習慣通宵溫習，加上本身屬於「輕眠者」，夜間少許聲響便會驚醒且無法再入睡。長期熬夜導致她生理時鐘嚴重失調，社交活動受到極大打擊。白天無法專注於與人對話，情緒容易煩躁。

談及藥物治療時，Mango 透露安眠藥僅於初期有少許幫助。服藥後的睡眠感覺十分怪異，醒來後有嚴重頭暈感，甚至讓她曾被學校校長誤以為「飲醉酒」，需向校方解釋是安眠藥副作用所致。雖然學校建議進行專業睡眠治療，但因費用昂貴而無法負擔，最終因無法忍受副作用而於一個月後自行停藥。

最後，Mango 坦言透過練習長笛與鋼琴等興趣來轉移注意力，隨著公開考試圓滿結束，她停止捱夜溫書習慣，生理時鐘亦逐漸調整回正常軌道，失眠症狀至今已完全消失。

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營養師推介5種食物改善睡眠 睡前吃2個奇異果更快入睡？

營養師張語希在Facebook專頁撰文表示，很多人失眠時都會說：「睡不着就喝杯熱牛奶吧！」，而牛奶中的色胺酸確實有助睡眠，但其實還有更多「隱藏版助眠高手」，其效果甚至比牛奶更直接、更有效。她特此推介5款經科學證實，能有效提升睡眠品質的食物：

1.酸車厘子

酸車厘子是天然的褪黑激素來源。有研究發現，飲用酸車厘子汁能顯著延長睡眠時間及提升睡眠效率。

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2.奇異果

奇異果含有豐富的血清素及抗氧化劑。在睡前一小時吃兩顆奇異果，有助於更快入睡，並讓睡眠過程更為深沉。

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3.核桃

核桃富含Omega-3脂肪酸，同時也是褪黑激素的前驅物。這些成份能幫助調節大腦的神經傳導物質，讓情緒更為安定。

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4.香蕉

香蕉是鎂與鉀的完美組合，有助於舒緩緊繃的肌肉。同時，它亦能提供色胺酸，協助大腦放鬆。

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5.南瓜籽

南瓜籽含有高含量的鎂與色胺酸。鎂質能有效穩定神經、減緩焦慮，是現代人最常缺乏的舒壓礦物質之一。

她提醒，除了吃對食物，睡前4至6小時，應避免攝取過量咖啡因與酒精。酒精雖然會讓人很快入睡，但會嚴重破壞深層睡眠的結構。此外，睡前應將燈光調暗，才能讓體內的褪黑激素順利分泌。

資料來源：營養師 張語希、衞生署

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