沒有吸煙都中招！40歲女教師常腰酸背痛 揭患肺癌四期 竟因煮飯沒有開抽油煙機惹禍？

以為沒有吸煙就與肺癌絕緣？一名40歲女教師持續腰酸背痛，以為只是工作勞損，求醫竟確診第四期肺癌。有專家揭開致命元兇，竟與她常犯的煮飯沒有開抽油煙機壞習慣有關？

40歲女教師常腰酸背痛 揭患肺癌四期

TVB健康綜藝節目《重症解密》首集探討肺癌危機，分享了一個由真實病患改編的個案。40歲中學女教師方慧敏（Grace）已婚，作息規律且無吸煙習慣，一直沒有咳嗽或呼吸困難等常見症狀。數月前，她開始持續感到腰痠背痛，起初以為只是長時間站立教書引致的勞損，即使自行使用止痛貼亦無改善。直至求醫接受詳細檢查，才驚覺已患上第四期肺癌，癌細胞更已擴散至骨骼，而持續的腰背痛正是「骨轉移」引起。

【同場加映】男子常慢跑養生 竟患肺癌4期逝 醫生揭跑步忽略1事引發

調查發現，Grace雖然飲食健康，但工作與生活環境中卻潛藏著幾大危機。這三大風險，可能正是導致她年紀輕輕便患上晚期肺癌的主因：

粉筆灰：夫婦二人同為教師，工作時經常接觸黑板粉筆灰。

二手煙：間中外出時，會吸入街上的二手煙。

廚房油煙：經常在家煮食炒菜，卻嫌抽油煙機太吵而沒有開啟。

肺癌徵兆+擴散後症狀

拆解3大疑兇：廚房油煙令風險增3倍

針對上述疑兇，中文大學醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦教授在節目中逐一拆解。他指出，在街上短暫經過吸入一口二手煙，風險其實相對較低，高危情況通常指與吸煙者同住並長時間吸入；而粉筆灰因顆粒較大，較難進入肺部深處，相信影響亦較小。然而，「廚房油煙」卻是極高危的致命元兇。莫教授指出，個案中的Grace經常在家煮食，卻因嫌抽油煙機太吵而關掉，導致廚房煙霧瀰漫。多項數據顯示，若長期在通風欠佳、沒有使用抽油煙機的環境下煮食，患肺癌的風險可大幅增加2至3倍。他強烈建議，煮食期間必須保持室內通風並開啟抽油煙機，以減少油煙暴露。

莫教授指出，部分非吸煙肺癌與「EGFR基因突變」有關。這種基因突變在亞洲女性中較為常見，約有40%至50%的非吸煙肺癌個案均帶有相關突變，惟出現突變的具體原因醫學界仍未完全清楚。

【同場加映】常用1種健康油炒菜 女子不吸煙也患肺癌 用哪種食油最好？

X光難尋早期癌細胞 推介1種精準檢查

除了基因因素，空氣污染（PM2.5）亦是另一重要風險。莫教授引述2023年刊於國際權威期刊《自然》的研究指出，在PM2.5水平較高的地區，非吸煙肺癌個案比例亦相應較高。動物研究顯示，吸入PM2.5會令氣管產生「白介素-1β」發炎因子，成為癌症催化劑，大大增加癌細胞生長的機會，但現時的抽血檢測仍未能準確找出早期肺癌。莫教授解釋，由於早期腫瘤體積極細，癌細胞及進入血液的基因數量太少，單靠驗血發現突變的機會甚低；而普通的肺部X光，亦無法有效篩查出早期肺癌。

他指出，目前較合適及精準的篩查方法是「低劑量電腦掃描」（LDCT）。香港中文大學曾為約3,000名50歲以上、具肺癌家族病史的人士進行研究，並利用人工智能分析其LDCT影像。結果顯示，50歲後若有1名直系親屬患肺癌，自身患癌風險約為1.7%；若有2至3名家人患病，風險更可激增至3%至7%。

肺癌6大徵兆 久咳體重跌要小心

肺癌為本港頭號致命癌症。根據醫管局資料，肺癌是一種惡性腫瘤，常見於下呼吸道系統，包括支氣管和細支氣管的表皮細胞等部位產生。高達90%的肺癌病例與吸煙有關。另外，長期缺乏進食新鮮蔬菜、水果和含豐富維他命A的食物，或者長期吸入廚房油煙等因素，也會增加致癌風險。

肺癌常見徵兆：

身體時常感到疲倦

食慾不振、體重下降

持續咳嗽

氣喘

痰中帶血

胸口疼痛：咳嗽或深呼吸時，胸口隱隱作痛或突然劇痛

癌細胞擴散後出現的徵狀：

頸部淋巴核腫脹

頸、面、手均呈腫脹

腹脹

骨痛

頭痛

局部腦癇或半身不遂

資料來源：《重症解密》、醫管局

延伸閱讀：全球一年250萬人中肺癌！飲食4招減癌變風險 1類魚有效防肺腺癌