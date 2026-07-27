60歲翁大腸癌末期從不食菜！改吃菇類2年半沒復發 附7大菇類獨特抗癌功效

大腸癌目前高居香港最常見癌症的第三位。根據最新官方統計數據，2023 年本港大腸癌新症共有 5,467 宗，佔全港癌症新症總數的 14.4%；當中男性佔 3,169 宗，女性則佔 2,298 宗。按人口比例計算，每十萬名香港人口中即有 73 宗新增大腸癌個案，男女發病年齡中位數均為 69 歲，且發病率自 50 歲起顯著上升，男女比例約為 1.4 比 1。此外，大腸癌更是本港第二大致命癌症，2023 年共奪去 2,266 條人命，佔癌症死亡總數的 15.2%。

台灣腎臟科知名醫生江守山近日分享了一宗臨床案例，一名 60 歲老翁確診大腸癌第四期後，透過改變飲食習慣並開始每日食用菇類，竟然成功維持長達兩年半未有復發，江醫生亦藉此揭開了菇類與天然食材抗癌的奧妙之處。

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偏好高脂燒肉致大腸癌轉移 60歲老翁改食1類食物代替。

江守山醫生指出，一名六旬老翁平日飲食極度偏好肉類且不愛吃蔬菜，尤其熱愛燒烤類食物。他在接受例行身體檢查時不幸確診大腸癌第三期，儘管隨即進行緊急手術，但癌細胞其後仍轉移至肝臟，病情惡化至第四期。江醫生表示，大腸癌轉移至肝臟時仍可透過射頻消融術（電灼治療）進行控制，並非完全絕望，因此極力鼓勵老伯保持求生意志，並建議他徹底改變飲食習慣，多吃蔬菜並減少肉類攝取。

未料該名老翁性格極為固執，明知自身病情危急卻依然拒絕吃菜，甚至聲稱「吃菜感覺自己像隻羊」，令醫療團隊非常頭痛。江醫生隨即退而求其次，建議他多攝取各類菇類，並嚴格戒絕油炸與燒烤類肉品。他隨後堅持每天食用半碗煮熟的不同菇類，並配搭十字花科蔬菜與水果，至今長達兩年半時間癌症一直未有復發。

7大菇類具備獨特抗癌功效

7大菇類具備獨特抗癌功效 日食一份能顯著抑制腫瘤生長

江醫生引述多項醫學研究解釋，各類菇類均蘊含獨特的抗癌成分：

蟹味菇 ：能有效降低患癌機率。

金針菇 ：富含精胺酸，能顯著抑制腫瘤生長。

冬菇 ：有助抑制癌細胞生長。

杏鮑菇 ：具備抵抗癌細胞侵襲的能力。

秀珍菇 ：能對癌細胞造成嚴重破壞。

白木耳 ：能增強體內 B 細胞吞噬癌細胞的能力。

巴西蘑菇：有助預防癌細胞發生轉移。

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洋蔥、蘋果富含天然槲皮素 低溫油煎能釋放抗氧化功效

江醫生指出，患者只要堅持每天食用一份菇類，並每三個月進行一次影像學覆檢，數月後即使停用止痛藥亦能恢復正常的生活質素。除了菇類之外，洋蔥與蘋果同樣具備極佳的抗癌效果。這兩種食材表皮所含有的「槲皮素」（Quercetin）具有強大的抗發炎與抗氧化作用，能有效抑制癌細胞生長與轉移，同時強化腸道細胞防線。多吃蔥屬類蔬菜（以洋蔥含量最為豐富）能大幅降低患上腸癌、胃癌、食道癌、乳癌、前列腺癌乃至肺癌的風險。

食品安全專家韋恩補充說明，攝取槲皮素的最佳方法是將洋蔥切丁生吃，或是以低溫油煎方式烹調。將洋蔥切碎能充分釋放槲皮素，配搭少量油脂食用吸收效果最佳，但切記不要加水長時間大火煮滾，以免破壞其營養活性。

大腸癌12大常見徵狀 易疲倦頭暈要留意

據香港癌症資料統計中心資料顯示，大腸癌是本港第3大常見癌症，同時亦是本港第2大致命癌症，本港在2022年已錄得5190宗大腸癌新症及2270宗死亡個案。早期的大腸癌或全無症狀，較常見的徵狀如下：

大便帶血、或呈黑色、帶黏液，或直腸出血 排便習慣突變（持續便秘或腹瀉） 糞便形狀改變（幼條狀） 大便後仍有便意 無故體重下降 下腹不適（腹部發脹或腸絞痛） 手腳冰冷 疲倦 心跳加速 氣喘 面色蒼白 頭暈

甚麼人易患大腸癌？

癌症網上資源中心亦列出大腸癌的常見風險因素，不良飲食習慣和曾患有某些腸病的人，患大腸癌的機率更高：

飲食纖維含量不足

進食大量紅肉和加工肉

缺乏體能活動、肥胖

飲酒和吸煙

帶有遺傳性的腸病，例如「家族性大腸腺瘜肉病」或「連氏綜合症」

大腸長期發炎，例如「潰瘍性結腸炎」

過往有大腸瘜肉

直系親屬有大腸癌家族史

資料來源：江守山醫生、癌症網上資源中心

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