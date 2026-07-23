預設醫療指示申請方法2026︱晚期病人可預先拒絕維生治療 附公私營收費對比

為病人及其家屬提供優質而全面的晚期照顧服務，確保病人在生命的最後階段無須承受無效、無意義的治療，保持尊嚴地走完人生旅程。政府就《維持生命治療的預作決定條例》（《條例》）立法，為預設醫療指示與不作心肺復甦術命令訂立相應法律框架，讓晚期病人能夠享有更大的自主權。經約20個月準備後，《條例》將於7月31日正式生效。本文會介紹預設指示的基本概念、說明其好處、申請方法，亦會比較公營與私營機構之間的收費差異。

預設醫療指示2026︱晚期病人可預先拒絕維生治療

根據政府及醫管局文件，預設醫療指示（Advance Directive）是一份由精神健全的成年人在清楚了解自己病況和選擇的情況下，預早以書面形式訂立的醫療決定，主要針對「病情不可逆轉，而且已經無法自行表達意願」時，自己對維持生命治療的取捨。

維持生命治療（life-sustaining treatment）涵蓋各種可能延緩病人死亡的醫療措施，例如心肺復甦術、人工輔助呼吸、血液製品、心臟起搏器及血管增壓素、為特定疾病而設的專門治療（例如：化學治療或透析治療）、在感染可能致命的疾病時給予抗生素，以及人工供給營養及液體（即透過導管餵飼食物和水份）。預設醫療指示容許訂立者拒絕其中一項或多項維持生命治療。預設醫療指示須符合四大條件：

訂立人須為具精神行為能力的成年人。

須以標準表格，書面訂立清晰指令。

須由訂立人簽署並顯示日期。

須獲兩名非利益攸關的成年見證人在場簽署，其中一人必須為註冊醫生，並負責向訂立者解釋指示性質與相應後果。

以下是設立預設指示的4大好處：

實踐病人知情權 ：病人需要醫護人員提供足夠資料，才能作出知情選擇，這亦是讓病人及家屬深入了解病情的好機會。

：病人需要醫護人員提供足夠資料，才能作出知情選擇，這亦是讓病人及家屬深入了解病情的好機會。 病人可自主做決定 ：可未雨綢繆，表達個人價值觀和意向，拒絕無效維生治療，到日後缺乏自主能力時，決定會得到醫護人員及家屬的尊重。

：可未雨綢繆，表達個人價值觀和意向，拒絕無效維生治療，到日後缺乏自主能力時，決定會得到醫護人員及家屬的尊重。 減輕家屬的壓力和內疚 ：若事前已辦理預設醫療決定，病人突然病危或惡化，家屬可以根據文件內容作決定。明白這些安排是病人早已在清醒時深思熟慮後的選擇，也較容易接受結果，而不會一直懷疑當初是否自己做錯決定。

：若事前已辦理預設醫療決定，病人突然病危或惡化，家屬可以根據文件內容作決定。明白這些安排是病人早已在清醒時深思熟慮後的選擇，也較容易接受結果，而不會一直懷疑當初是否自己做錯決定。 減少臨終痛苦：病人為自己選擇免卻無效維生治療而自然和有尊嚴地離世，亦可以減少病人不必要的痛苦。

預設醫療指示指南2026︱申請方法及詳細流程

步驟一：了解概念及與家人初步溝通

了解預設醫療指示的基本概念及法律基礎，確保自己理解拒絕維生治療的後果。然後與家人、照顧者及陪診親友溝通，讓他們清楚了解意願。

步驟二：與醫生詳細商討

預約主診醫生，醫生會評估你是否具精神行為能力，解釋預設指示的內容、風險及日後更改或撤銷的方式。你亦可在會面時了解清楚不同治療方案在末期的實際感受，以及拒絕維生治療時可獲得哪些紓緩照顧。

步驟三：填寫文件及安排見證

在兩名見證人（其中一人必須為香港註冊醫生，且兩人均不能是遺產受益人）同時在場見證下，填妥並簽署標準表格。

步驟四：存檔及通知相關人士

文件完成後，應將正本妥善保存，並把副本交予主診醫生、家庭醫生或相關機構存檔，同時告知家人、照顧者及陪診親友，並上載至「醫健通」（eHR）系統，方便公私營醫療團隊隨時查閱。

預設醫療指示指南2026︱醫管局及私家醫療機構申請途徑收費對比

申請預設醫療指示大致分為兩類渠道，一是透過醫管局系統處理，二是找私家醫生或與社企合作的醫生協助：

醫管局（公立醫院/門診） 收費 ：僅需支付普通門診或專科診症費，不額外收取文件簽署費用。

：僅需支付普通門診或專科診症費，不額外收取文件簽署費用。 私家醫生/私家醫院/專門機構合作醫生 收費 ：按診症費及文件見證服務收費，一般為每份數千港元，視乎個別醫生及服務範圍。

：按診症費及文件見證服務收費，一般為每份數千港元，視乎個別醫生及服務範圍。 非牟利機構、社企收費：單次收費大約由一千多至數千港元不等，個別更會按需要額外收取核證副本費用，亦有計劃在基金或政府資助支持下，為合資格個案提供減費甚至全免的服務。 有部分機構提供一站式服務（諮詢、文件草擬、見證），能換取更個人化的配套與溝通支援。

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